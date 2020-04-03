ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, в простой - около 1 тыс. человек 🔊 Воспроизвести



Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) из-за коронавируса временно останавливает работы по закрытию, в простои будет отправлено около 1 тыс. человек.



По словам главы ИАЭС Аудрюса Каменаса, с понедельника примерно две недели работы будут вестись в минимальном режиме. За это время намечается принять меры, чтобы работники меньше контактировали между собой, придерживались безопасной дистанции, обеспечить соблюдение повышенных требований гигиены.



"Мы останавливаем свою деятельность по прекращению эксплуатации. Останавливается большая часть деятельности, будет оставлен минимальный режим смен, который обеспечивает безопасное поддержание систем предприятия, работы в этом время проводиться не будут", - сказал А. Каменас BNS.



По его словам, работников, которые не могут работать дистанционно, планируется отправить в простой.



"Дистанционно работает около 540 человек, есть часть, у которых есть нетрудоспособность, и часть, которые не работают из-за ухода за ребёнком. В простой будет отправлено до 1000 работников", - сказал глава ИАЭС.



Как сообщает предприятие, на основных процессах, таких, как утилизация отработавшего ядерного топлива, твёрдых радиоактивных частиц и др., занято много людей старшего возраста.



ИАЭС была остановлена десять лет назад - 31 декабря 2009 года, а работы по её закрытию должны продолжаться до 2038 года. Закрыть станцию Литва обязалась при вступлении в Евросоюз. Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) из-за коронавируса временно останавливает работы по закрытию, в простои будет отправлено около 1 тыс. человек.По словам главы ИАЭС Аудрюса Каменаса, с понедельника примерно две недели работы будут вестись в минимальном режиме. За это время намечается принять меры, чтобы работники меньше контактировали между собой, придерживались безопасной дистанции, обеспечить соблюдение повышенных требований гигиены."Мы останавливаем свою деятельность по прекращению эксплуатации. Останавливается большая часть деятельности, будет оставлен минимальный режим смен, который обеспечивает безопасное поддержание систем предприятия, работы в этом время проводиться не будут", - сказал А. Каменас BNS.По его словам, работников, которые не могут работать дистанционно, планируется отправить в простой."Дистанционно работает около 540 человек, есть часть, у которых есть нетрудоспособность, и часть, которые не работают из-за ухода за ребёнком. В простой будет отправлено до 1000 работников", - сказал глава ИАЭС.Как сообщает предприятие, на основных процессах, таких, как утилизация отработавшего ядерного топлива, твёрдых радиоактивных частиц и др., занято много людей старшего возраста.ИАЭС была остановлена десять лет назад - 31 декабря 2009 года, а работы по её закрытию должны продолжаться до 2038 года. Закрыть станцию Литва обязалась при вступлении в Евросоюз. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: ИАЭС, контроль, остановка, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Висагинас — статья прочитана 107 раз Комментарии