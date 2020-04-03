Китай поможет России победить в нефтяной войне 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Климентьев



Китайские нефтеперерабатывающие компании заключили контракты на поставку в апреле более миллиона тонн российской нефти. Экономика КНР восстанавливается после эпидемии коронавируса, предприятия возобновляют работу, и спрос на топливо в стране растет. Для отечественных нефтяников это может стать ключевым фактором успеха в ценовой войне на мировом рынке.



Поднебесная возрождается



Обуздав пандемию, в Пекине предприняли ряд мер по поддержке экономики. Снизили налоги, процентные ставки по кредитам. Народный банк Китая предоставил рынкам дополнительную ликвидность в размере 1,2 триллиона юаней (более 170 миллиардов долларов), а Министерство финансов разрешило местным органам власти выпускать целевые облигации под инфраструктурные проекты. Китайские нефтеперерабатывающие компании заключили контракты на поставку в апреле более миллиона тонн российской нефти. Экономика КНР восстанавливается после эпидемии коронавируса, предприятия возобновляют работу, и спрос на топливо в стране растет. Для отечественных нефтяников это может стать ключевым фактором успеха в ценовой войне на мировом рынке.Поднебесная возрождаетсяОбуздав пандемию, в Пекине предприняли ряд мер по поддержке экономики. Снизили налоги, процентные ставки по кредитам. Народный банк Китая предоставил рынкам дополнительную ликвидность в размере 1,2 триллиона юаней (более 170 миллиардов долларов), а Министерство финансов разрешило местным органам власти выпускать целевые облигации под инфраструктурные проекты.



В производстве индекс увеличился практически вдвое — с 27,8 до 54,1, в новых экспортных заказах — с 28,7 до 46,4. Фактически прекратилось снижение импортных закупок — за месяц индекс поднялся от 31,9 до 48,4.



В первую очередь вырос импорт энергоносителей, поскольку предприятиям, возвращающимся к работе, требуется электроэнергия и топливо для перевозки сырья и готовой продукции. К тому же в рамках оптимизации бюджетных расходов Пекин собирается отменить субсидии на солнечные и ветряные электростанции — возобновляемой энергетике придется выживать самостоятельно.



Китайские власти уже воспользовались восстановлением спроса на топливо, чтобы продемонстрировать готовность соблюдать новый торговый договор с Вашингтоном, и объявили о закупке первой за год партии американского сжиженного газа. Однако основной объем энергоносителей, как и раньше, поступит из России.



Так, в апреле отечественные компании направят в Китай в два раза больше сырья, чем в феврале — миллион тонн против 540 тысяч (в марте китайские нефтепереработчики закупили 700 тысяч).



Так победим



Все это может оказаться ключевым фактором в противостоянии России, Саудовской Аравии и США на мировом рынке нефти. Напомним, с 1 апреля соглашение ОПЕК+ не действует, и теперь каждая страна сама определяет для себя оптимальный объем добычи и экспорта.



Саудовская Аравия перешла к откровенному демпингу в надежде расширить свою долю на мировых рынках. Эр-Рияд объявил, что в апреле увеличит экспорт на треть — до 12,3 миллиона баррелей в сутки — и резко снизил цены, предложив Европе нефть на 10,25 доллара дешевле биржевых котировок сорта Brent.



"Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки на уровне 12,3 миллиона баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", — сообщило правительство Саудовской Аравии.



В результате 30 марта, в последний день действия договора ОПЕК+, Brent достигла минимума за восемнадцать лет — 22,58 доллара за баррель. Это вдвое меньше того, что заложено в российский бюджет, и почти в четыре раза ниже уровня безубыточности госбюджета саудитов.



Однако планы Эр-Рияда залить мир дешевой нефтью столкнулись с неожиданным препятствием — нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются от дополнительных закупок, даже несмотря на демпинг.



Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса спрос на топливо рухнул, и все хранилища заполнены нераспроданной нефтью. Покупать еще — просто некуда.



Более того, некоторые американские компании уже продают сырье по отрицательным ценам. В частности, Mercuria в прайс-листе от 30 марта указала такую стоимость сорта Wyoming Asphalt Sour (густая нефть, используемая при производстве битума): минус 0,49 доллара за баррель.



Нефтяные трейдеры считают, что в отрицательную зону уйдет все сырье, добываемое на месторождениях вдалеке от нефтеперерабатывающих заводов и магистральных трубопроводов.



В сложившейся ситуации наибольшие шансы выиграть нефтяную войну — у страны с самыми емкими рынками сбыта. Россия как главный поставщик нефти в Китай оказывается в наилучшем положении и получает возможность диктовать условия конкурентам.



Автор: Максим Рубченко для В результате, как сообщило во вторник Национальное бюро статистики КНР, официальный индекс менеджеров по снабжению повысился в марте до 52,0 после обрушения в феврале до рекордно низких 35,7 (больше 50 — значит, экономическая активность усиливается).В производстве индекс увеличился практически вдвое — с 27,8 до 54,1, в новых экспортных заказах — с 28,7 до 46,4. Фактически прекратилось снижение импортных закупок — за месяц индекс поднялся от 31,9 до 48,4.В первую очередь вырос импорт энергоносителей, поскольку предприятиям, возвращающимся к работе, требуется электроэнергия и топливо для перевозки сырья и готовой продукции. К тому же в рамках оптимизации бюджетных расходов Пекин собирается отменить субсидии на солнечные и ветряные электростанции — возобновляемой энергетике придется выживать самостоятельно.Китайские власти уже воспользовались восстановлением спроса на топливо, чтобы продемонстрировать готовность соблюдать новый торговый договор с Вашингтоном, и объявили о закупке первой за год партии американского сжиженного газа. Однако основной объем энергоносителей, как и раньше, поступит из России.Так, в апреле отечественные компании направят в Китай в два раза больше сырья, чем в феврале — миллион тонн против 540 тысяч (в марте китайские нефтепереработчики закупили 700 тысяч).Так победимВсе это может оказаться ключевым фактором в противостоянии России, Саудовской Аравии и США на мировом рынке нефти. Напомним, с 1 апреля соглашение ОПЕК+ не действует, и теперь каждая страна сама определяет для себя оптимальный объем добычи и экспорта.Саудовская Аравия перешла к откровенному демпингу в надежде расширить свою долю на мировых рынках. Эр-Рияд объявил, что в апреле увеличит экспорт на треть — до 12,3 миллиона баррелей в сутки — и резко снизил цены, предложив Европе нефть на 10,25 доллара дешевле биржевых котировок сорта Brent."Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки на уровне 12,3 миллиона баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", — сообщило правительство Саудовской Аравии.В результате 30 марта, в последний день действия договора ОПЕК+, Brent достигла минимума за восемнадцать лет — 22,58 доллара за баррель. Это вдвое меньше того, что заложено в российский бюджет, и почти в четыре раза ниже уровня безубыточности госбюджета саудитов.Однако планы Эр-Рияда залить мир дешевой нефтью столкнулись с неожиданным препятствием — нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются от дополнительных закупок, даже несмотря на демпинг.Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса спрос на топливо рухнул, и все хранилища заполнены нераспроданной нефтью. Покупать еще — просто некуда.Более того, некоторые американские компании уже продают сырье по отрицательным ценам. В частности, Mercuria в прайс-листе от 30 марта указала такую стоимость сорта Wyoming Asphalt Sour (густая нефть, используемая при производстве битума): минус 0,49 доллара за баррель.Нефтяные трейдеры считают, что в отрицательную зону уйдет все сырье, добываемое на месторождениях вдалеке от нефтеперерабатывающих заводов и магистральных трубопроводов.В сложившейся ситуации наибольшие шансы выиграть нефтяную войну — у страны с самыми емкими рынками сбыта. Россия как главный поставщик нефти в Китай оказывается в наилучшем положении и получает возможность диктовать условия конкурентам.Автор: Максим Рубченко для РИА Новости РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, нефть, Китай, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 133 раза Комментарии