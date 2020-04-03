Выявлен первый случай заражения COVID-19 среди литовских солдат 🔊 Воспроизвести Фото: Mechanizuotoji pėstininkų brigada "Geležinis Vilkas"



Кроме того, на сегодняшний день заболевание подтверждено у двух гражданских лиц, работающих в ВС республики. Солдат профессиональной военной службы Вооруженных сил Литвы в составе гарнизона в Рукле заразился коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщает



Солдат чувствует себя хорошо и находится дома в самоизоляции. Это первый случай среди литовских солдат.



Кроме того, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у двух гражданских лиц, работающих в Вооруженных силах Литвы. Кроме того, на сегодняшний день заболевание подтверждено у двух гражданских лиц, работающих в ВС республики. Солдат профессиональной военной службы Вооруженных сил Литвы в составе гарнизона в Рукле заразился коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ВС республики.Солдат чувствует себя хорошо и находится дома в самоизоляции. Это первый случай среди литовских солдат.Кроме того, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у двух гражданских лиц, работающих в Вооруженных силах Литвы. "Солдат был на месте службы 27 марта, а анализ проведен 1 апреля. Ранее положительный тест оказался у члена семьи солдата. Солдаты и коллеги, которые могли иметь тесные контакты, проинформированы и предупреждены об изоляции дома, в ближайшее время им проведут тесты. У солдата не было контактов с солдатами постоянной обязательной начальной военной службы в Рукле," – говорится в сообщении.



В Вооруженных силах сообщили, что во всех воинских частях соблюдаются строгие карантинные меры. В частности, запрещены военные учения, запланированные маневры были отменены, а передвижение солдат и транспортных средств между подразделениями максимально ограничено. Во всех воинских частях медицинский персонал и командиры проинструктировали всех солдат о дополнительных гигиенических мерах по предотвращению распространения COVID-19: помещения дополнительно очищаются и проветриваются, солдаты чаще моют руки и устанавливаются дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств.



В конце марта стало известно, что в Литве два десятка военнослужащих, входящих в состав дислоцированного в республике сводного батальона НАТО передового базирования, заразились коронавирусом. Первый случай заражения был установлен в Рукле.



В начале недели в балтийскую республику прибыла дополнительная команда хорватских и немецких военных медиков со специальной техникой. Ожидается, что они позаботятся о зараженных в международном батальоне НАТО.



Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что балтийская республика готова помочь войскам альянса во время коронавируса. Литовский лидер отметил, что это отличное время, чтобы показать, что страна "не равнодушна" к войскам альянса.



В свою очередь, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в интервью Sputnik Литва отметил, что в этой стране медицина, "по сути, разгромлена". Кроме того, в балтийской республике используются те же принципы здравоохранения, что и в странах ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса, – Италии, Испании, Франции.



По последним данным, в Литве зафиксировано более 690 случаев заражения коронавирусом. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, армия, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии