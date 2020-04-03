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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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А. Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19
Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу заявил, что Евросоюз (ЕС) в последнее время сталкивается с систематическим потоком дезинформации из России и Китая, целью которого является подрыв доверия к структурам Запада.
"Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока - не только из России, но и из Китая", - сказал во время телеконференции с членами сейма Литвы глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.
По его словам, специалисты по стратегической коммуникации ЕС наблюдают за попытками посеять недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом, а также распространять лживые новости о самом вирусе и средствах воздействия на него.
"Это систематические попытки распространения дезинформации, и поэтому, я считаю, с ней нужно активно бороться", - добавил А. Пранцкявичюс.
Ключевые слова: Россия, помощь, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Гость
3 апреля, 16:35
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Клоун.
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