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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси
В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, пассажиры из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.
"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сказал BNS пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
По его словам, после полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзиск с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.
Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.
Ограничения передвижения связаны с карантином, который введён как минимум до 13 апреля, возможно, этот срок будет продлён.
Правительство ещё организует репатриационный полёт из Великобритании в пятницу вечером, для граждан Литвы в пятницу создана возможность вернуться из Милана.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Ира
3 апреля, 11:17
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Работы много.
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