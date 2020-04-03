Возьмите моих детей: из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Дети из семей социального риска и пожилые люди во время карантина стали ещё более уязвимыми, а оказывающие им помощь неправительственные организации (НПО) сталкиваются с нехваткой и средств, и волонтёров.



"Мы даже получаем такие жестокие звонки, когда родители говорят: "Возьмите моих детей, потому что я больше не могу". Ты понимаешь, что они на самом деле не хотят отдавать детей, но уже находятся грани", - сказала BNS Раса Заидовайте из НПО "Детские деревни SOS в Литве" (SOS vaiku kaimai Lietuvoje).



Эта организация оказывает социальную помощь примерно 300 семьям повышенного риска в Литве. Родители в таких семьях пользуются помощью социальных работников, потому что нередко лечатся от психических расстройств, зависимостью от алкоголя или наркотиков. Дети из семей социального риска и пожилые люди во время карантина стали ещё более уязвимыми, а оказывающие им помощь неправительственные организации (НПО) сталкиваются с нехваткой и средств, и волонтёров."Мы даже получаем такие жестокие звонки, когда родители говорят: "Возьмите моих детей, потому что я больше не могу". Ты понимаешь, что они на самом деле не хотят отдавать детей, но уже находятся грани", - сказала BNS Раса Заидовайте из НПО "Детские деревни SOS в Литве" (SOS vaiku kaimai Lietuvoje).Эта организация оказывает социальную помощь примерно 300 семьям повышенного риска в Литве. Родители в таких семьях пользуются помощью социальных работников, потому что нередко лечатся от психических расстройств, зависимостью от алкоголя или наркотиков. Глава подразделения социальных услуг семье Р. Заидовайте говорит, что с введением карантина они перешли на дистанционное общение с семьями, однако в последнее время проблемы обострились и было принято решение вернуться к живому общению.



Не исключено, что из-за коронавируса придётся прекратить деятельность



НПО "Спасите детей" (Gelbekit vaikus), по словам ее главы Расы Дичпетрене, столкнулась с двумя основными бедами - сокращением пожертвований и возросшей потребностью оказания помощи опекаемым семьям.



"По нашим подсчётам, из-за коронавируса за этот год мы можем потерять примерно 40% пожертвований. Это означает, что за спиной нашей организации находится около 50 дневных центров, которые посещает около тысячи детей. У нас есть обязательства и финансового помогать, и опекать эти дневные центры. Если мы не сможем выжить, то не сможем помочь этим детям, а за каждым ребёнком ещё стоит семья, где могут быть и старики, и больные дети", - сказала BNS глава НПО "Спасите детей".



Как говорит Р. Дичпетрене, после закрытия учебных заведений и дневных центров организация стала дистанционно консультировать семьи опекаемых детей и доставлять им продукты питания и самое необходимое.



По её словам, если карантин затянется до лета, то не исключено, что НПО "Спасите детей" придётся закрыть.



"Никакого финансового резерва у нас нет", - сказала Р. Дичпетрене.



Визиты к пенсионерам стали реже



Служба помощи Мальтийского ордена в Литве опекает около 2,6 тыс. пожилых людей, которым, в частности, доставляет домой продукты питания.



"С началом карантина нам пришлось пересмотреть свои услуги, и главным вызовом стало, как безопасно доставлять продукты питания. Теперь мы разделили этих людей на две группы - с жизненно важными потребностями и менее важными потребностями. Если, скажем, есть такие сеньоры, которые горячую еду получают только от нас, то мы по-прежнему это обеспечиваем для них", - сказала BNS глава Службы помощи Мальтийского ордена Даля Кедавичене.



Другие пенсионеры горячую еду и сухие пайки с продуктами длительного срока годности получают раз в неделю. "Если раньше мы делали это несколько раз в неделю, то теперь ограничиваем число посещений, волонтёры, которые приносят продукты питания, надевают маски, перчатки, стараются контактировать как можно меньше", - сказала она.



По словам Д. Кедавичене, в обеспечении стариков продуктами питания помогает и частный бизнес.



Занимаются дополнительной деятельностью



Глава Литовского Красного Креста Гинтаре Гузявичюте говорит, что обычно волонтёры этой НПО оказывают старикам эмоциональную поддержку, поддерживают "человеческую связь", однако с началом эпидемии они стали обеспечивать часть пенсионеров и продуктами питания.



"Мы звоним старикам практически каждый второй день, справляемся, как они живут, однако мы заметили, что можем защитить их от распространяющегося вируса, если обеспечим, чтобы они получали на дом товары, продукты, средства, которые им нужны, но сами не ходили в магазин или аптеку", - сказала Г. Гузявичюте BNS.



"Мы выделяем определённый бюджет на неделю каждому старику. Волонтёр узнает у старика, что ему больше всего нужно, и, располагая этими финансовыми возможностями, относит передачу", - сказала она.



Организация сейчас опекает примерно 400 человек преклонного возраста. По словам главы Красного Креста, на самые необходимые товары им люди уже пожертвовали почти 30 тыс. евро.



Г. Гузявичюте говорит, что сейчас организация ищет более полутораста волонтёров, которые в ближайшее время могли бы покупать и приносить примерно 800 старикам в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде самые необходимые товары.



Понадобятся дополнительные силы волонтёров



С началом карантина пришлось корректировать свою ежедневную деятельность и "Банку продовольствия" (Maisto bankas).



Теперь, как и раньше, часть продуктов питания с истекающим сроком реализации из торговых сетей распределяется между примерно 600 НПО, однако другую часть, которую до карантина забирали сами люди, теперь им приходится развозить.



"Только в Вильнюсе продуктовые пайки с началом картина мы стали развозить почти тысяче людей. Обычно это старики, неимущие", - сказала BNS представитель "Банка продовольствия" Мигле Петроните.



Как говорит представитель "Банка продовольствия", работа ещё больше активизируется в апреле. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: дети, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии