В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали резолюцию России о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает



Предложенный Москвой документ предусматривал признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с заболеванием, а также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн. Соавторами декларации выступили 28 государств-членов ООН.



«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в комментарии российского постпредства. США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали резолюцию России о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт российского постпредства при ООН.Предложенный Москвой документ предусматривал признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с заболеванием, а также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн. Соавторами декларации выступили 28 государств-членов ООН.«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в комментарии российского постпредства. Ранее, 24 марта, отказаться от санкций из-за распространения коронавируса предлагал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С таким призывом он обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» (G20) перед экстренным саммитом в связи с пандемией. По словам Гутерриша, к концу текущего года экономические потери от распространения коронавируса будут измеряться в «триллионах долларов», и поэтому страны должны отказаться от санкций, а также от пошлин, квот и иных ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут помешать в борьбе с заболеванием.



26 марта в ходе саммита G20 инициативу об отмене санкций поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о жизни и смерти людей и поэтому стороны должны «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи». По словам президента, для борьбы с пандемией стороны должны отказаться от торговых войн и санкций, чтобы обеспечить поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. rbc.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Китай, санкции, вирус, ООН, резолюция, пандемия — статья прочитана 162 раза Комментарии