В Литве зафиксировали почти 700 случаев коронавируса 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Накануне в балтийской республике было выявлено рекордное количество заразившихся за сутки, поскольку проведено большое число анализов. В Литве количество заболевших коронавирусом достигло 696, сообщает



По данным на 7:42 пятницы, количество новых случаев заболевания составляет 47.



Вчера было проведено 2809 исследований. Всего лабораториями проанализировано 18432 пробы.



Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис заявил, что в стране установлен рекорд по числу заразившихся в сутки. Между тем с учетом количества проверенных проб можно заключить, что процент заразившихся заметно снизился, считает он.



От коронавируса в Литве скончались девять человек. Выздоровели всего семь пациентов.



В балтийской республике с 16 марта объявлен карантин, который продлили до 13 апреля.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже 900 тысяч случаев заражения, свыше 45 тысяч человек скончались.



Накануне в балтийской республике было выявлено рекордное количество заразившихся за сутки, поскольку проведено большое число анализов. В Литве количество заболевших коронавирусом достигло 696, сообщает Sputnik Литва со сслыкой на официальный сайт правительства, посвященного COVID-19.По данным на 7:42 пятницы, количество новых случаев заболевания составляет 47.Вчера было проведено 2809 исследований. Всего лабораториями проанализировано 18432 пробы.Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис заявил, что в стране установлен рекорд по числу заразившихся в сутки. Между тем с учетом количества проверенных проб можно заключить, что процент заразившихся заметно снизился, считает он.От коронавируса в Литве скончались девять человек. Выздоровели всего семь пациентов.В балтийской республике с 16 марта объявлен карантин, который продлили до 13 апреля.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже 900 тысяч случаев заражения, свыше 45 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии