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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве зафиксировали почти 700 случаев коронавируса
Накануне в балтийской республике было выявлено рекордное количество заразившихся за сутки, поскольку проведено большое число анализов. В Литве количество заболевших коронавирусом достигло 696, сообщает Sputnik Литва со сслыкой на официальный сайт правительства, посвященного COVID-19.
По данным на 7:42 пятницы, количество новых случаев заболевания составляет 47.
Вчера было проведено 2809 исследований. Всего лабораториями проанализировано 18432 пробы.
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис заявил, что в стране установлен рекорд по числу заразившихся в сутки. Между тем с учетом количества проверенных проб можно заключить, что процент заразившихся заметно снизился, считает он.
От коронавируса в Литве скончались девять человек. Выздоровели всего семь пациентов.
В балтийской республике с 16 марта объявлен карантин, который продлили до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже 900 тысяч случаев заражения, свыше 45 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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