3 апреля 1948 года родился Валентин Дикуль, создатель методики реабилитации больных с травмами спины.
Валентин Иванович Дикуль (72 года) родился в литовском Каунасе в семье военнослужащего. Ребенок был недоношенным, весил при рождении чуть более килограмма. Его отца застрелили бандиты в 1952 году, еще через два года скончалась мать Дикуля. До семи лет мальчика воспитывали дедушка с бабушкой. Затем он жил в детских домах: сначала в Вильнюсе, затем в Каунасе.
В девять лет увлекся цирком, сбегал из детдома к циркачам, помогал присматривать за животными, выполнял мелкую работу. В четырнадцать лет (1962 год) записался в цирковой кружок в каунасском клубе, занимался акробатикой, тяжелой атлетикой, борьбой и гимнастикой.
Личное дело
Валентин Иванович Дикуль (72 года) родился в литовском Каунасе в семье военнослужащего. Ребенок был недоношенным, весил при рождении чуть более килограмма. Его отца застрелили бандиты в 1952 году, еще через два года скончалась мать Дикуля. До семи лет мальчика воспитывали дедушка с бабушкой. Затем он жил в детских домах: сначала в Вильнюсе, затем в Каунасе.
В девять лет увлекся цирком, сбегал из детдома к циркачам, помогал присматривать за животными, выполнял мелкую работу. В четырнадцать лет (1962 год) записался в цирковой кружок в каунасском клубе, занимался акробатикой, тяжелой атлетикой, борьбой и гимнастикой.
Тогда же начал исполнять свой первый номер воздушной гимнастики во Дворце спорта. Во время одного из выступлений лопнула стальная перекладина, к которой крепилась страховка. Валентин упал с тринадцатиметровой высоты, получил более десятка переломов, в том числе перелом позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговую травму. Неделю находился в реанимации, затем лечился в нейрохирургическом отделении. Ноги гимнаста были парализованы, доктора говорили ему, что шансов на выздоровление нет.
Лежа в больнице, начал самостоятельно тренировать мышцы — поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, позднее отжимался. Параллельно изучал медицинскую литературу о позвоночнике. Друзья помогли установить над кроватью систему блоков по схеме, придуманной Дикулем. С помощью этих приспособлений тренировал обездвиженные ноги.
Через восемь месяцев лечения выписался с инвалидностью первой группы. Устроился на работу руководителем циркового кружка во Дворец культуры. Днем занимался с детьми, по вечерам проводил тренировки по собственной методике. Через пять лет бывший гимнаст смог самостоятельно встать. Тогда же начал подготовку к возвращению на цирковую арену.
В 1970 году стал выступать в качестве силового жонглера. Приобрел известность благодаря жонглированию пушечными ядрами, подбрасыванию гирь и другим трюкам.
Кроме этого к Дикулю регулярно стали обращаться за советом люди с травмами спины. В 1978 году Минздрав СССР разрешил провести клиническую апробацию методики реабилитации Дикуля.
В 1988 году он стал директором Всесоюзного центра реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича (сегодня — Центр В. И. Дикуля). В 1990 году методика была запатентована. В конце 90‑х годов Дикуль начал заниматься и другими заболеваниями опорно‑двигательного аппарата (грыжа диска, сколиоз, остеохондроз). Начали открываться и другие центры реабилитации Дикуля.
В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР. В 1999 году получил ученую степень доктора биологических наук.
Валентин Дикуль женат вторым браком. От первого у него есть дочь Анна — артистка цирка и цирковой режиссер — и внучка Валентина. С нынешней супругой Жанной познакомился, когда она пришла к нему на прием со своим племянником. Несмотря на разницу в возрасте (Дикулю на тот момент было 55, Жанне — 19 лет), они поженились, через пять лет у них родился сын Валентин.
Валентин Дикуль - российский тяжелоатлет, артист цирка, а также один из самых известных в стране специалистов по травмам позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Руководитель Центров В. И. Дикуля — клиник, специализирующихся на заболеваниях позвоночника и целом ряде других болезней. В Москве есть также медико-реабилитационные Центры под руководством В. И. Дикуля, которые работают под брендом «Открытая клиника».
В качестве циркового артиста запомнился трюком с подъемом «Волги» — удерживал автомашину весом 1400 килограммов. Дикуль — Народный артист России (1999).
У Валентина Дикуля было очень трудное детство. Впервые он попал в больницу в восемь лет. Под Новый год в детском доме, где он воспитывался, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Валентин хотел выиграть и получить приз — большой кусок торта. Для этого он взял у воспитательницы из шкафа платье и туфли и раскрасил их, как мог: на платье нарисовал синей тушью васильки, на туфлях — черный горошек. Ребенок думал, что всe это потом можно будет легко отчистить. «Оделся, вхожу — и меня под белые ручки, — вспоминает Дикуль. — И там, конечно, плачевно кончилось. Я три месяца пролежал в больнице с тяжелыми травмами черепа, ломаный весь. Тогда не щадили. За ноги и о стенку, и о батарею, и как хочешь».
В больницу Дикуль попадал и во время карьеры силача. В 2013 году он вспоминал: «Несколько лет назад хотел поставить новый силовой трюк. Неудачно взял груз, гиря соскользнула, и меня основательно "поломало". Левую руку полностью вывернуло в обратную сторону, разломало сустав в нескольких местах. Да еще при падении глаз повредил. Мне сделали несколько операций на руке. Во время одной из них применили некачественный наркоз, и это дало осложнение на левый глаз. Я почти ослеп. Перенес одиннадцать офтальмологических операций, но полноценное зрение так и не вернули».
Прямая речь:
О жонглировании пятипудовыми гирями («Советский спорт», 1987 год): «Мне хотелось придумать номера, которые никто никогда не исполнял. Если уж работать с тяжестями, то с рекордными. Для такой программы я и начал готовить себя. Сегодня в моей программе жонглирование сорокапятикилограммовыми шарами и пятипудовыми гирями и различные силовые номера, в том числе с "Волгой".
Перед началом представления я всегда приглашал зрителей на манеж, "потрогать" снаряды. Желающих разоблачить меня было неизменно много, но через несколько минут они убеждались, что мой реквизит, как говорится, настоящий».
О подарках на день рождения: «Для меня ценность подарков никогда не измерялась ни объемом, ни количеством, ни тем более их стоимостью. Если откровенно, то простенькие сувениры, сделанные пациентами, больными ДЦП, для меня самые дорогие. А какие куклы они мне делают, вы бы видели! Все это бережно храню, ничего не выбрасываю».
О цели в жизни: «Любой из нас обязательно должен ставить перед собой цель. Пусть даже и недостижимую. Но только тогда он будет жить этой целью, стремиться к ней. Нет ничего невозможного — вот девиз моей жизни».
О деньгах: «Ведь как считают многие люди: "Вот заработаю много денег, а уже потом займусь здоровьем". Запомните: деньги зарабатывать надо. Но когда вы заболеете, то никому не будете нужны. И здоровье, которое вы потеряли, зарабатывая большие деньги, не вернете».
Совет на каждый день: «Все зависит только от нас самих. Мы должны управлять своей жизнью сами. Вот мои простые советы: двигайтесь хоть немного, занимайтесь физкультурой, берегите нервы, встречайте новый день с улыбкой и любовью».
4 факта о Валентине Дикуле:
* Настоящая фамилия артиста — Дыкуль: его отец Иван Дыкуль был родом из Киевской области. «А почему все документы на Дикуля — так ведь я родился и вырос в Литве, в Каунасе. А там не существует буквы "ы"», — рассказывал артист.
* После перелома позвоночника врачи дважды спасали его от самоубийства. Первый раз он пытался повеситься, второй — наглотался снотворного. В тот момент Валентину было 16 лет. «Ангел-хранитель дал мне еще один шанс выжить, и, наверное, это было сказано: нельзя мне уходить, а надо помогать людям, если мне столько помог ангел-хранитель и Всевышний. Поэтому я дал себе обет, что буду помогать людям», — рассказывал он.
* В 1984 году снялся в фильме «Пеппи Длинныйчулок». Картина имела большой успех. Дикуль репетировал с Пеппи все ее трюки, выглядевшие легко и естественно.
* Валентин Дикуль коллекционирует бутылки со спиртным. «На протяжении нескольких десятков лет я собираю красивые бутылки со спиртным со всего мира. Коллекция, расставленная на полках, в одной из комнат всю стену занимает. И дело вовсе не в пристрастии к горячительным напиткам. Просто мне нравятся красивые бутылки. Насчет выпить за ужином? Если честно, предпочту 50 граммов хорошей горилочки, а не коньяка или водки. Гордость моей коллекции — водка "Снежная королева", которую выпускают в Казахстане. Мне несколько бутылок лично подарил президент Нурсултан Назарбаев, когда я его поставил на ноги», — рассказывал Дикуль.
Источник: polit.ru
Лежа в больнице, начал самостоятельно тренировать мышцы — поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, позднее отжимался. Параллельно изучал медицинскую литературу о позвоночнике. Друзья помогли установить над кроватью систему блоков по схеме, придуманной Дикулем. С помощью этих приспособлений тренировал обездвиженные ноги.
Через восемь месяцев лечения выписался с инвалидностью первой группы. Устроился на работу руководителем циркового кружка во Дворец культуры. Днем занимался с детьми, по вечерам проводил тренировки по собственной методике. Через пять лет бывший гимнаст смог самостоятельно встать. Тогда же начал подготовку к возвращению на цирковую арену.
В 1970 году стал выступать в качестве силового жонглера. Приобрел известность благодаря жонглированию пушечными ядрами, подбрасыванию гирь и другим трюкам.
Кроме этого к Дикулю регулярно стали обращаться за советом люди с травмами спины. В 1978 году Минздрав СССР разрешил провести клиническую апробацию методики реабилитации Дикуля.
В 1988 году он стал директором Всесоюзного центра реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича (сегодня — Центр В. И. Дикуля). В 1990 году методика была запатентована. В конце 90‑х годов Дикуль начал заниматься и другими заболеваниями опорно‑двигательного аппарата (грыжа диска, сколиоз, остеохондроз). Начали открываться и другие центры реабилитации Дикуля.
В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР. В 1999 году получил ученую степень доктора биологических наук.
Валентин Дикуль женат вторым браком. От первого у него есть дочь Анна — артистка цирка и цирковой режиссер — и внучка Валентина. С нынешней супругой Жанной познакомился, когда она пришла к нему на прием со своим племянником. Несмотря на разницу в возрасте (Дикулю на тот момент было 55, Жанне — 19 лет), они поженились, через пять лет у них родился сын Валентин.
Чем знаменит
Валентин Дикуль - российский тяжелоатлет, артист цирка, а также один из самых известных в стране специалистов по травмам позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Руководитель Центров В. И. Дикуля — клиник, специализирующихся на заболеваниях позвоночника и целом ряде других болезней. В Москве есть также медико-реабилитационные Центры под руководством В. И. Дикуля, которые работают под брендом «Открытая клиника».
В качестве циркового артиста запомнился трюком с подъемом «Волги» — удерживал автомашину весом 1400 килограммов. Дикуль — Народный артист России (1999).
О чем надо знать
У Валентина Дикуля было очень трудное детство. Впервые он попал в больницу в восемь лет. Под Новый год в детском доме, где он воспитывался, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Валентин хотел выиграть и получить приз — большой кусок торта. Для этого он взял у воспитательницы из шкафа платье и туфли и раскрасил их, как мог: на платье нарисовал синей тушью васильки, на туфлях — черный горошек. Ребенок думал, что всe это потом можно будет легко отчистить. «Оделся, вхожу — и меня под белые ручки, — вспоминает Дикуль. — И там, конечно, плачевно кончилось. Я три месяца пролежал в больнице с тяжелыми травмами черепа, ломаный весь. Тогда не щадили. За ноги и о стенку, и о батарею, и как хочешь».
В больницу Дикуль попадал и во время карьеры силача. В 2013 году он вспоминал: «Несколько лет назад хотел поставить новый силовой трюк. Неудачно взял груз, гиря соскользнула, и меня основательно "поломало". Левую руку полностью вывернуло в обратную сторону, разломало сустав в нескольких местах. Да еще при падении глаз повредил. Мне сделали несколько операций на руке. Во время одной из них применили некачественный наркоз, и это дало осложнение на левый глаз. Я почти ослеп. Перенес одиннадцать офтальмологических операций, но полноценное зрение так и не вернули».
Прямая речь:
О жонглировании пятипудовыми гирями («Советский спорт», 1987 год): «Мне хотелось придумать номера, которые никто никогда не исполнял. Если уж работать с тяжестями, то с рекордными. Для такой программы я и начал готовить себя. Сегодня в моей программе жонглирование сорокапятикилограммовыми шарами и пятипудовыми гирями и различные силовые номера, в том числе с "Волгой".
Перед началом представления я всегда приглашал зрителей на манеж, "потрогать" снаряды. Желающих разоблачить меня было неизменно много, но через несколько минут они убеждались, что мой реквизит, как говорится, настоящий».
О подарках на день рождения: «Для меня ценность подарков никогда не измерялась ни объемом, ни количеством, ни тем более их стоимостью. Если откровенно, то простенькие сувениры, сделанные пациентами, больными ДЦП, для меня самые дорогие. А какие куклы они мне делают, вы бы видели! Все это бережно храню, ничего не выбрасываю».
О цели в жизни: «Любой из нас обязательно должен ставить перед собой цель. Пусть даже и недостижимую. Но только тогда он будет жить этой целью, стремиться к ней. Нет ничего невозможного — вот девиз моей жизни».
О деньгах: «Ведь как считают многие люди: "Вот заработаю много денег, а уже потом займусь здоровьем". Запомните: деньги зарабатывать надо. Но когда вы заболеете, то никому не будете нужны. И здоровье, которое вы потеряли, зарабатывая большие деньги, не вернете».
Совет на каждый день: «Все зависит только от нас самих. Мы должны управлять своей жизнью сами. Вот мои простые советы: двигайтесь хоть немного, занимайтесь физкультурой, берегите нервы, встречайте новый день с улыбкой и любовью».
4 факта о Валентине Дикуле:
* Настоящая фамилия артиста — Дыкуль: его отец Иван Дыкуль был родом из Киевской области. «А почему все документы на Дикуля — так ведь я родился и вырос в Литве, в Каунасе. А там не существует буквы "ы"», — рассказывал артист.
* После перелома позвоночника врачи дважды спасали его от самоубийства. Первый раз он пытался повеситься, второй — наглотался снотворного. В тот момент Валентину было 16 лет. «Ангел-хранитель дал мне еще один шанс выжить, и, наверное, это было сказано: нельзя мне уходить, а надо помогать людям, если мне столько помог ангел-хранитель и Всевышний. Поэтому я дал себе обет, что буду помогать людям», — рассказывал он.
* В 1984 году снялся в фильме «Пеппи Длинныйчулок». Картина имела большой успех. Дикуль репетировал с Пеппи все ее трюки, выглядевшие легко и естественно.
* Валентин Дикуль коллекционирует бутылки со спиртным. «На протяжении нескольких десятков лет я собираю красивые бутылки со спиртным со всего мира. Коллекция, расставленная на полках, в одной из комнат всю стену занимает. И дело вовсе не в пристрастии к горячительным напиткам. Просто мне нравятся красивые бутылки. Насчет выпить за ужином? Если честно, предпочту 50 граммов хорошей горилочки, а не коньяка или водки. Гордость моей коллекции — водка "Снежная королева", которую выпускают в Казахстане. Мне несколько бутылок лично подарил президент Нурсултан Назарбаев, когда я его поставил на ноги», — рассказывал Дикуль.
Источник: polit.ru