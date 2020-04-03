Валентин Дикуль 🔊 Воспроизвести











Личное дело



Валентин Иванович Дикуль (72 года) родился в литовском Каунасе в семье военнослужащего. Ребенок был недоношенным, весил при рождении чуть более килограмма. Его отца застрелили бандиты в 1952 году, еще через два года скончалась мать Дикуля. До семи лет мальчика воспитывали дедушка с бабушкой. Затем он жил в детских домах: сначала в Вильнюсе, затем в Каунасе.



В девять лет увлекся цирком, сбегал из детдома к циркачам, помогал присматривать за животными, выполнял мелкую работу. В четырнадцать лет (1962 год) записался в цирковой кружок в каунасском клубе, занимался акробатикой, тяжелой атлетикой, борьбой и гимнастикой. 3 апреля 1948 года родился Валентин Дикуль, создатель методики реабилитации больных с травмами спины.Валентин Иванович Дикуль (72 года) родился в литовском Каунасе в семье военнослужащего. Ребенок был недоношенным, весил при рождении чуть более килограмма. Его отца застрелили бандиты в 1952 году, еще через два года скончалась мать Дикуля. До семи лет мальчика воспитывали дедушка с бабушкой. Затем он жил в детских домах: сначала в Вильнюсе, затем в Каунасе.В девять лет увлекся цирком, сбегал из детдома к циркачам, помогал присматривать за животными, выполнял мелкую работу. В четырнадцать лет (1962 год) записался в цирковой кружок в каунасском клубе, занимался акробатикой, тяжелой атлетикой, борьбой и гимнастикой.



Лежа в больнице, начал самостоятельно тренировать мышцы — поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, позднее отжимался. Параллельно изучал медицинскую литературу о позвоночнике. Друзья помогли установить над кроватью систему блоков по схеме, придуманной Дикулем. С помощью этих приспособлений тренировал обездвиженные ноги.



Через восемь месяцев лечения выписался с инвалидностью первой группы. Устроился на работу руководителем циркового кружка во Дворец культуры. Днем занимался с детьми, по вечерам проводил тренировки по собственной методике. Через пять лет бывший гимнаст смог самостоятельно встать. Тогда же начал подготовку к возвращению на цирковую арену.



В 1970 году стал выступать в качестве силового жонглера. Приобрел известность благодаря жонглированию пушечными ядрами, подбрасыванию гирь и другим трюкам.



Кроме этого к Дикулю регулярно стали обращаться за советом люди с травмами спины. В 1978 году Минздрав СССР разрешил провести клиническую апробацию методики реабилитации Дикуля.



В 1988 году он стал директором Всесоюзного центра реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича (сегодня — Центр В. И. Дикуля). В 1990 году методика была запатентована. В конце 90‑х годов Дикуль начал заниматься и другими заболеваниями опорно‑двигательного аппарата (грыжа диска, сколиоз, остеохондроз). Начали открываться и другие центры реабилитации Дикуля.



В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР. В 1999 году получил ученую степень доктора биологических наук.



Валентин Дикуль женат вторым браком. От первого у него есть дочь Анна — артистка цирка и цирковой режиссер — и внучка Валентина. С нынешней супругой Жанной познакомился, когда она пришла к нему на прием со своим племянником. Несмотря на разницу в возрасте (Дикулю на тот момент было 55, Жанне — 19 лет), они поженились, через пять лет у них родился сын Валентин.



Чем знаменит



Валентин Дикуль - российский тяжелоатлет, артист цирка, а также один из самых известных в стране специалистов по травмам позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Руководитель



В качестве циркового артиста запомнился трюком с подъемом «Волги» —



О чем надо знать



У Валентина Дикуля было очень трудное детство. Впервые он попал в больницу в восемь лет. Под Новый год в детском доме, где он воспитывался, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Валентин хотел выиграть и получить приз — большой кусок торта. Для этого он взял у воспитательницы из шкафа платье и туфли и раскрасил их, как мог: на платье нарисовал синей тушью васильки, на туфлях — черный горошек. Ребенок думал, что всe это потом можно будет легко отчистить. «Оделся, вхожу — и меня под белые ручки, — вспоминает Дикуль. — И там, конечно, плачевно кончилось. Я три месяца пролежал в больнице с тяжелыми травмами черепа, ломаный весь. Тогда не щадили. За ноги и о стенку, и о батарею, и как хочешь».



В больницу Дикуль попадал и во время карьеры силача. В 2013 году он вспоминал: «Несколько лет назад хотел поставить новый силовой трюк. Неудачно взял груз, гиря соскользнула, и меня основательно "поломало". Левую руку полностью вывернуло в обратную сторону, разломало сустав в нескольких местах. Да еще при падении глаз повредил. Мне сделали несколько операций на руке. Во время одной из них применили некачественный наркоз, и это дало осложнение на левый глаз. Я почти ослеп. Перенес одиннадцать офтальмологических операций, но полноценное зрение так и не вернули».



Прямая речь:



О жонглировании пятипудовыми гирями (



Перед началом представления я всегда приглашал зрителей на манеж, "потрогать" снаряды. Желающих разоблачить меня было неизменно много, но через несколько минут они убеждались, что мой реквизит, как говорится, настоящий».



О подарках на день рождения: «Для меня ценность подарков никогда не измерялась ни объемом, ни количеством, ни тем более их стоимостью. Если откровенно, то простенькие сувениры, сделанные пациентами, больными ДЦП, для меня самые дорогие. А какие куклы они мне делают, вы бы видели! Все это бережно храню, ничего не выбрасываю».



О цели в жизни: «Любой из нас обязательно должен ставить перед собой цель. Пусть даже и недостижимую. Но только тогда он будет жить этой целью, стремиться к ней. Нет ничего невозможного — вот девиз моей жизни».



О деньгах: «Ведь как считают многие люди: "Вот заработаю много денег, а уже потом займусь здоровьем". Запомните: деньги зарабатывать надо. Но когда вы заболеете, то никому не будете нужны. И здоровье, которое вы потеряли, зарабатывая большие деньги, не вернете».



Совет на каждый день: «Все зависит только от нас самих. Мы должны управлять своей жизнью сами. Вот мои простые советы: двигайтесь хоть немного, занимайтесь физкультурой, берегите нервы, встречайте новый день с улыбкой и любовью».



4 факта о Валентине Дикуле:



* Настоящая фамилия артиста — Дыкуль: его отец Иван Дыкуль был родом из Киевской области. «А почему все документы на Дикуля — так ведь я родился и вырос в Литве, в Каунасе. А там не существует буквы "ы"», — рассказывал артист.



* После перелома позвоночника врачи дважды спасали его от самоубийства. Первый раз он пытался повеситься, второй — наглотался снотворного. В тот момент Валентину было 16 лет. «Ангел-хранитель дал мне еще один шанс выжить, и, наверное, это было сказано: нельзя мне уходить, а надо помогать людям, если мне столько помог ангел-хранитель и Всевышний. Поэтому я дал себе обет, что буду помогать людям», — рассказывал он.



* В 1984 году снялся в фильме «Пеппи Длинныйчулок». Картина имела большой успех. Дикуль репетировал с Пеппи все ее трюки, выглядевшие легко и естественно.



* Валентин Дикуль коллекционирует бутылки со спиртным. «На протяжении нескольких десятков лет я собираю красивые бутылки со спиртным со всего мира. Коллекция, расставленная на полках, в одной из комнат всю стену занимает. И дело вовсе не в пристрастии к горячительным напиткам. Просто мне нравятся красивые бутылки. Насчет выпить за ужином? Если честно, предпочту 50 граммов хорошей горилочки, а не коньяка или водки. Гордость моей коллекции — водка "Снежная королева", которую выпускают в Казахстане. Мне несколько бутылок лично подарил президент Нурсултан Назарбаев, когда я его поставил на ноги», — рассказывал Дикуль.



Источник: polit.ru Тогда же начал исполнять свой первый номер воздушной гимнастики во Дворце спорта. Во время одного из выступлений лопнула стальная перекладина, к которой крепилась страховка. Валентин упал с тринадцатиметровой высоты, получил более десятка переломов, в том числе перелом позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговую травму. Неделю находился в реанимации, затем лечился в нейрохирургическом отделении. Ноги гимнаста были парализованы, доктора говорили ему, что шансов на выздоровление нет.Лежа в больнице, начал самостоятельно тренировать мышцы — поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, позднее отжимался. Параллельно изучал медицинскую литературу о позвоночнике. Друзья помогли установить над кроватью систему блоков по схеме, придуманной Дикулем. С помощью этих приспособлений тренировал обездвиженные ноги.Через восемь месяцев лечения выписался с инвалидностью первой группы. Устроился на работу руководителем циркового кружка во Дворец культуры. Днем занимался с детьми, по вечерам проводил тренировки по собственной методике. Через пять лет бывший гимнаст смог самостоятельно встать. Тогда же начал подготовку к возвращению на цирковую арену.В 1970 году стал выступать в качестве силового жонглера. Приобрел известность благодаря жонглированию пушечными ядрами, подбрасыванию гирь и другим трюкам.Кроме этого к Дикулю регулярно стали обращаться за советом люди с травмами спины. В 1978 году Минздрав СССР разрешил провести клиническую апробацию методики реабилитации Дикуля.В 1988 году он стал директором Всесоюзного центра реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича (сегодня — Центр В. И. Дикуля). В 1990 году методика была запатентована. В конце 90‑х годов Дикуль начал заниматься и другими заболеваниями опорно‑двигательного аппарата (грыжа диска, сколиоз, остеохондроз). Начали открываться и другие центры реабилитации Дикуля.В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР. В 1999 году получил ученую степень доктора биологических наук.Валентин Дикуль женат вторым браком. От первого у него есть дочь Анна — артистка цирка и цирковой режиссер — и внучка Валентина. С нынешней супругой Жанной познакомился, когда она пришла к нему на прием со своим племянником. Несмотря на разницу в возрасте (Дикулю на тот момент было 55, Жанне — 19 лет), они поженились, через пять лет у них родился сын Валентин.Валентин Дикуль - российский тяжелоатлет, артист цирка, а также один из самых известных в стране специалистов по травмам позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Руководитель Центров В. И. Дикуля — клиник, специализирующихся на заболеваниях позвоночника и целом ряде других болезней. В Москве есть также медико-реабилитационные Центры под руководством В. И. Дикуля , которые работают под брендом «Открытая клиника».В качестве циркового артиста запомнился трюком с подъемом «Волги» — удерживал автомашину весом 1400 килограммов . Дикуль — Народный артист России (1999).У Валентина Дикуля было очень трудное детство. Впервые он попал в больницу в восемь лет. Под Новый год в детском доме, где он воспитывался, был объявлен конкурс на лучший карнавальный костюм. Валентин хотел выиграть и получить приз — большой кусок торта. Для этого он взял у воспитательницы из шкафа платье и туфли и раскрасил их, как мог: на платье нарисовал синей тушью васильки, на туфлях — черный горошек. Ребенок думал, что всe это потом можно будет легко отчистить. «Оделся, вхожу — и меня под белые ручки, — вспоминает Дикуль. — И там, конечно, плачевно кончилось. Я три месяца пролежал в больнице с тяжелыми травмами черепа, ломаный весь. Тогда не щадили. За ноги и о стенку, и о батарею, и как хочешь».В больницу Дикуль попадал и во время карьеры силача. В 2013 году он вспоминал: «Несколько лет назад хотел поставить новый силовой трюк. Неудачно взял груз, гиря соскользнула, и меня основательно "поломало". Левую руку полностью вывернуло в обратную сторону, разломало сустав в нескольких местах. Да еще при падении глаз повредил. Мне сделали несколько операций на руке. Во время одной из них применили некачественный наркоз, и это дало осложнение на левый глаз. Я почти ослеп. Перенес одиннадцать офтальмологических операций, но полноценное зрение так и не вернули».О жонглировании пятипудовыми гирями ( «Советский спорт», 1987 год): «Мне хотелось придумать номера, которые никто никогда не исполнял. Если уж работать с тяжестями, то с рекордными. Для такой программы я и начал готовить себя. Сегодня в моей программе жонглирование сорокапятикилограммовыми шарами и пятипудовыми гирями и различные силовые номера, в том числе с "Волгой".Перед началом представления я всегда приглашал зрителей на манеж, "потрогать" снаряды. Желающих разоблачить меня было неизменно много, но через несколько минут они убеждались, что мой реквизит, как говорится, настоящий».«Для меня ценность подарков никогда не измерялась ни объемом, ни количеством, ни тем более их стоимостью. Если откровенно, то простенькие сувениры, сделанные пациентами, больными ДЦП, для меня самые дорогие. А какие куклы они мне делают, вы бы видели! Все это бережно храню, ничего не выбрасываю».«Любой из нас обязательно должен ставить перед собой цель. Пусть даже и недостижимую. Но только тогда он будет жить этой целью, стремиться к ней. Нет ничего невозможного — вот девиз моей жизни».«Ведь как считают многие люди: "Вот заработаю много денег, а уже потом займусь здоровьем". Запомните: деньги зарабатывать надо. Но когда вы заболеете, то никому не будете нужны. И здоровье, которое вы потеряли, зарабатывая большие деньги, не вернете».«Все зависит только от нас самих. Мы должны управлять своей жизнью сами. Вот мои простые советы: двигайтесь хоть немного, занимайтесь физкультурой, берегите нервы, встречайте новый день с улыбкой и любовью».* Настоящая фамилия артиста — Дыкуль: его отец Иван Дыкуль был родом из Киевской области. «А почему все документы на Дикуля — так ведь я родился и вырос в Литве, в Каунасе. А там не существует буквы "ы"», — рассказывал артист.* После перелома позвоночника врачи дважды спасали его от самоубийства. Первый раз он пытался повеситься, второй — наглотался снотворного. В тот момент Валентину было 16 лет. «Ангел-хранитель дал мне еще один шанс выжить, и, наверное, это было сказано: нельзя мне уходить, а надо помогать людям, если мне столько помог ангел-хранитель и Всевышний. Поэтому я дал себе обет, что буду помогать людям», — рассказывал он.* В 1984 году снялся в фильме «Пеппи Длинныйчулок». Картина имела большой успех. Дикуль репетировал с Пеппи все ее трюки, выглядевшие легко и естественно.* Валентин Дикуль коллекционирует бутылки со спиртным. «На протяжении нескольких десятков лет я собираю красивые бутылки со спиртным со всего мира. Коллекция, расставленная на полках, в одной из комнат всю стену занимает. И дело вовсе не в пристрастии к горячительным напиткам. Просто мне нравятся красивые бутылки. Насчет выпить за ужином? Если честно, предпочту 50 граммов хорошей горилочки, а не коньяка или водки. Гордость моей коллекции — водка "Снежная королева", которую выпускают в Казахстане. Мне несколько бутылок лично подарил президент Нурсултан Назарбаев, когда я его поставил на ноги», — рассказывал Дикуль. Категории: здоровье Ключевые слова: Валентин Дикуль — статья прочитана 103 раза Комментарии