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ИАПЛ-СХС предлагает ускорить возврат земли её законным владельцам

Вальдемар Томашевский. Фото Владимира Клоповского, "Обзор"




В начале марта этого года в Вильнюсе состоялась конференция о возврате земли её законным владельцам в литовской столице и Вильнюсском крае. В конференции приняли участие член Европарламента, председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, советник главы правительства Литвы по вопросам сельского хозяйства и возврата земли Леокадия Почиковска и заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Данута Нарбут.

Во время встречи, о которой "Обзор" рассказал в обстоятельном видеорепортаже на сайте www.obzor.lt, обсуждались актуальные вопросы и проблемы, связанные с возвратом земли.
Обращаясь к собравшимся, Вальдемар Томашевский подчеркнул тогда, что ИАПЛ-СХС всегда активно защищала права законных владельцев земли, борющихся за возврат земли, также сообщил, что ИАПЛ-СХС подготовила очередной законопроект, предусматривающий более быстрый и справедливый возврат земли законным владельцам.

В четверг, 2 апреля, члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевски и Збигнев Единский зарегистрировали законопроект о дополнении и изменении 5,12 и 21 статьи закона о восстановлении прав собственности граждан на недвижимое имущество № VIII-359.

Земля в городе, сданная государством в аренду частному бизнесу, будет возвращена законным владельцам, владевшим в этой местности землей. Незастроенная земля будет возвращена сразу, а на застроенную землю будут восстановлены права собственности, и сразу будет переписан договор между нынешним съемщиком и законным владельцем. Такое восстановление собственности, также и под зданиями, действительно в отношении сельской местности. Это решение позволит утвердить конституционное равенство всех бывших владельцев, сообщает L24.lt.



К подготовке законопроекта подтолкнули постоянные жалобы жителей и трудности при восстановлении прав собственности на сохранившееся недвижимое имущество, особенно на территориях города. Например, в Вильнюсе права на национализированную в советские времена землю до сих пор не восстановлены для половины законных владельцев земельной собственности и на более чем половину имевшихся у них земельных площадей. А предлагаемая компенсация за выкупаемую государством землю не удовлетворяет жителей, поскольку она в 100, а иногда даже в 500 раз меньше рыночной стоимости.



В случае, если поправки, предлагаемые ИАПЛ-СХС, будут приняты, и земля, которая до сих пор сдавалась в аренду предприятиям или частным лицам, будет возвращена натурой, не только будет восстановлена справедливость в отношении законных владельцев, но и в то же время бюджет государства не будет загружен дополнительными расходами, связанными с выплатой денежных компенсаций.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: поправки, земля, возврат земли, ИАПЛ-СХС
статья прочитана 181 раз
добавлена сегодня, 3 апреля, 09:40

Комментарии

Ира
3 апреля, 11:19
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Может подождем конца эпидемии. А то получится так некому будет возвращать.
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