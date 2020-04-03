Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал, в Европе >> "Своим вирусом займись": Лукашенко ответил президенту Литвы насчет COVID-19

Своим вирусом займись: Лукашенко ответил президенту Литвы насчет COVID-19

© AFP 2020 / SERGEI GAPON


Белорусский лидер заявил, что его государство справится с ситуацией гораздо эффективнее, чем лидер соседней страны, сообщает Sputnik Литва. Президент Литвы Гитанас Науседа пытается поставить под сомнение политику белорусского лидера, заявил в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства согласился, что после пандемии коронавируса мир будет другим. Однако, как считает Лукашенко, остается вопрос, где в нем будет место Белоруссии.
"Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два – и пройдет. Останется вопрос, где наше место", – заявил он.

Лукашенко отреагировал на заявление Науседы о недоверии к официальной информации Белоруссии о коронавирусе.

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", – сказал белорусский лидер.

Он заверил, что в стране есть около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом лишь немногие пациенты с коронавирусом нуждаются в них.

Ранее президент Литвы заявил, что настоящая статистика заболеваемости в Белоруссии может быть хуже, а Вильнюсу известно "об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются". Науседа сказал, что Лукашенко оценивает ситуацию с определенной "бравадой". Также он согласился с тем, что следует подумать о закрытии авиасообщения с соседней страной.

В белорусском МИД в ответ на это подчеркнули, что подобные заявления "должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах". В ведомстве также сообщили, что были бы признательны литовской стороне за передачу имеющихся сведений "об определенных очагах" в Белоруссии, если они действительно есть.

Как сообщает Sputnik Беларусь, Министерство здравоохранение не называет общее число инфицированных. Представители профильного ведомства утверждают, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая. По последним данным, там более 150 инфицированных.

В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин. Затем его продлили до 13 апреля. Кроме того, балтийская республика, как и большинство стран, закрыла свои границы для иностранных граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 850 тысяч случаев заражения, свыше 42 тысяч человек скончались.







Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/world/20200402/11772811/Svoim-virusom-zaymis-Lukashenko-otvetil-prezidentu-Litvy-naschet-COVID-19.html





Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/world/20200402/11772811/Svoim-virusom-zaymis-Lukashenko-otvetil-prezidentu-Litvy-naschet-COVID-19.html





Читать далее:
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, Лукашенко, контроль, карантин, Науседа, распространение, коронавирус
География: Белоруссия
статья прочитана 293 раза
добавлена сегодня, 3 апреля, 08:30

Комментарии

Ира
3 апреля, 11:24
#
Симпатично ответил. Вмешательство во внутренние дела другой страны.
ответить
Ира
3 апреля, 11:27
#
И вопрос. Почему Литва не предъявляет претензии Швеции? В Швеции вообще нет карантина.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка