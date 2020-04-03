Своим вирусом займись: Лукашенко ответил президенту Литвы насчет COVID-19 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / SERGEI GAPON



Белорусский лидер заявил, что его государство справится с ситуацией гораздо эффективнее, чем лидер соседней страны, сообщает



Глава государства согласился, что после пандемии коронавируса мир будет другим. Однако, как считает Лукашенко, остается вопрос, где в нем будет место Белоруссии. Белорусский лидер заявил, что его государство справится с ситуацией гораздо эффективнее, чем лидер соседней страны, сообщает Sputnik Литва . Президент Литвы Гитанас Науседа пытается поставить под сомнение политику белорусского лидера, заявил в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава государства согласился, что после пандемии коронавируса мир будет другим. Однако, как считает Лукашенко, остается вопрос, где в нем будет место Белоруссии. "Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два – и пройдет. Останется вопрос, где наше место", – заявил он.



Лукашенко отреагировал на заявление Науседы о недоверии к официальной информации Белоруссии о коронавирусе.



"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", – сказал белорусский лидер.



Он заверил, что в стране есть около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом лишь немногие пациенты с коронавирусом нуждаются в них.



Ранее президент Литвы заявил, что настоящая статистика заболеваемости в Белоруссии может быть хуже, а Вильнюсу известно "об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются". Науседа сказал, что Лукашенко оценивает ситуацию с определенной "бравадой". Также он согласился с тем, что следует подумать о закрытии авиасообщения с соседней страной.



В белорусском МИД в ответ на это подчеркнули, что подобные заявления "должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах". В ведомстве также сообщили, что были бы признательны литовской стороне за передачу имеющихся сведений "об определенных очагах" в Белоруссии, если они действительно есть.



Как сообщает Sputnik Беларусь, Министерство здравоохранение не называет общее число инфицированных. Представители профильного ведомства утверждают, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая. По последним данным, там более 150 инфицированных.



В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин. Затем его продлили до 13 апреля. Кроме того, балтийская республика, как и большинство стран, закрыла свои границы для иностранных граждан.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 850 тысяч случаев заражения, свыше 42 тысяч человек скончались.















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Читать далее: lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, Лукашенко, контроль, карантин, Науседа, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 293 раза Комментарии