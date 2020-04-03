Россия оказалась мировым лидером по количеству аппаратов вентиляции лёгких 🔊 Воспроизвести



Российские медучреждения являются мировыми лидерами по оснащённости аппаратами ИВЛ. Кроме того, количество врачей-анестезиологов в стране соответствует мировым показателям. К такому выводу пришло агентство NEWS.ru, которое ознакомилось со статистикой оснащённости больниц от Центра развития здравоохранения в Сколкове, сообщает



Оказалось, что в России количество аппаратов для искусственной вентиляции лёгких составляет 26,6 устройства на 100 тысяч человек. Это более чем в три раза выше, чем в Италии, где это число равно 8,3 аппарата на 100 тысяч человек. В США же этот показатель равен 18,8 аппарата. Российские медучреждения являются мировыми лидерами по оснащённости аппаратами ИВЛ. Кроме того, количество врачей-анестезиологов в стране соответствует мировым показателям. К такому выводу пришло агентство NEWS.ru, которое ознакомилось со статистикой оснащённости больниц от Центра развития здравоохранения в Сколкове, сообщает ЛАЙФ Оказалось, что в России количество аппаратов для искусственной вентиляции лёгких составляет 26,6 устройства на 100 тысяч человек. Это более чем в три раза выше, чем в Италии, где это число равно 8,3 аппарата на 100 тысяч человек. В США же этот показатель равен 18,8 аппарата. Передовые позиции наша страна заняла и по количеству квалифицированных специалистов. Так, в России на сегодняшний день насчитывается 21 врач-анестезиолог на 100 тысяч человек населения. Такое же количество медиков этого профиля работает в США. На первом же месте по этому показателю оказалась Италия. Она стала единственной страной, которая обогнала Россию и Соединённые Штаты. Таких специалистов в республике почти 26 на 100 тысяч человек.



По последним данным, в России насчитывается более 3,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки был зафиксирован 771 подтверждённый случай, из них 595 — в Москве. При этом выздоровело и выписано из больницы уже 235 человек. life.ru Категории: экономика, в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, оборудование, пандемия География: Россия — статья прочитана 223 раза Комментарии