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Россия оказалась мировым лидером по количеству аппаратов вентиляции лёгких



Российские медучреждения являются мировыми лидерами по оснащённости аппаратами ИВЛ. Кроме того, количество врачей-анестезиологов в стране соответствует мировым показателям. К такому выводу пришло агентство NEWS.ru, которое ознакомилось со статистикой оснащённости больниц от Центра развития здравоохранения в Сколкове, сообщает ЛАЙФ.

Оказалось, что в России количество аппаратов для искусственной вентиляции лёгких составляет 26,6 устройства на 100 тысяч человек. Это более чем в три раза выше, чем в Италии, где это число равно 8,3 аппарата на 100 тысяч человек. В США же этот показатель равен 18,8 аппарата.
Передовые позиции наша страна заняла и по количеству квалифицированных специалистов. Так, в России на сегодняшний день насчитывается 21 врач-анестезиолог на 100 тысяч человек населения. Такое же количество медиков этого профиля работает в США. На первом же месте по этому показателю оказалась Италия. Она стала единственной страной, которая обогнала Россию и Соединённые Штаты. Таких специалистов в республике почти 26 на 100 тысяч человек.

По последним данным, в России насчитывается более 3,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки был зафиксирован 771 подтверждённый случай, из них 595 — в Москве. При этом выздоровело и выписано из больницы уже 235 человек.
life.ru
Категории: экономика, в мире, технологии, здоровье
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, оборудование, пандемия
География: Россия
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добавлена сегодня, 3 апреля, 14:00

Комментарии

Вася
3 апреля, 14:15
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Так кто врет? Обама говорил что Россия мировая бензоколонка? Сейчас мировой лидер по ИВЛ? Интересно кого слушать?
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