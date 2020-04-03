Загрузка... Как правильно расслабиться и получать удовольствие от коронавируса. Попытка исследования 🔊 Воспроизвести



Все “конспирологические” версии относительно причин введения жёсткого карантина по сути по всему миру, кроме благословенной Белоруссии и удивившей своей разумностью Швеции (шведы, возможно, просто успели устать от другой модной темы — Греты Тунберг, ставшей своего рода психологической вакцинацией, “выпустившей пар” и выработавшей иммунитет против других подобного рода истерий) — тем и хороши, что не просто похожи на правду, а и являются правдой.



Нет, не думаю, что коронавирус, вполне банальный и безобидный в мировом масштабе, создали для того, “чтоб устроить всё вот это”. Такие вещи не нужно специально выдумывать — каждый год возникают по три-пять новых вирусов, которые успевают обогнуть всю Землю. Почти никто конкретно от них не умирает, умирают от осложнений, вызванных “новым гриппом”, но с таким же успехом эти люди умерли бы и от другого гриппа, самого обычного. Все “конспирологические” версии относительно причин введения жёсткого карантина по сути по всему миру, кроме благословенной Белоруссии и удивившей своей разумностью Швеции (шведы, возможно, просто успели устать от другой модной темы — Греты Тунберг, ставшей своего рода психологической вакцинацией, “выпустившей пар” и выработавшей иммунитет против других подобного рода истерий) — тем и хороши, что не просто похожи на правду, а и являются правдой.Нет, не думаю, что коронавирус, вполне банальный и безобидный в мировом масштабе, создали для того, “чтоб устроить всё вот это”. Такие вещи не нужно специально выдумывать — каждый год возникают по три-пять новых вирусов, которые успевают обогнуть всю Землю. Почти никто конкретно от них не умирает, умирают от осложнений, вызванных “новым гриппом”, но с таким же успехом эти люди умерли бы и от другого гриппа, самого обычного.



Какой здесь дополнительный и не главный вывод для данной статьи можно сделать? Только один: недоумённо пожать плечами и порадоваться тому, что — раз при том же самом количестве смертей в отдельно взятой стране (например, в Италии) — 30% из них теперь умирают от коронавируса — значит в разы снизилась смертность от рака, инфарктов и т. д. Это же хорошо!



Как ответственный человек, уточню: все вышесказанное не значит, что вообще нет опасности! — для многих людей реально очень опасен грипп, и даже для всех — если ослаблен иммунитет и т. д.; но просто в этом случае нет ничего экстраординарного, превышающего в процентном смысле вероятность того, что вы умрёте от обычного гриппа, либо на вас упадёт дерево, либо задавит машина в обычных обстоятельствах.



Но очевидно (по факту), что общество, точнее даже Мировое Сообщество, — было готово к психозу относительно чего-нибудь такого. Было готово, либо было подготовлено (опять же — может, не специально, а в результате ослабления мозга телевизором, модными идеями толерантности и т. д.; не специально, а просто в виде побочного эффекта), либо попросту устало — и Пришло Время Для Психоза.



Не заметить это любому мало-мальски умному человеку нельзя. В том числе и тем, кто облечён властью. А, заметив, все решили этим просто воспользоваться. Раз волну этого психоза нельзя остановить — значит, нужно его возглавить и использовать.



Поэтому, вернусь к началу статьи, — все основания считать “конспирологию” в данном случае обоснованной — есть. Коронавируса как эпических масштабов опасности нет, зато пользуются им все, кому не лень — на полную катушку. И, уверен, не было “общемирового заговора элит” относительно того, что “давайте в этом году этим гриппом все вместе воспользуемся” — нет никакого согласия в мировых элитах. Но все увидели, что “а вот сосед воспользовался”, и, сломя голову, — побежали этим пользоваться сами, теперь уже обгоняя друг друга — кто из этого больше выжмет.



Одни желающие — снизили цену на нефть. Остужают перегревшуюся мировую экономику (тоже дело нужное). Другие списали все экономические неудачи на этот вирус. Третьи (собственно, почти все) — проводят учения гражданской обороны и обкатку введения всевозможных военных или чрезвычайных положений. Четвёртые и пятые получают опыт по тотальному контролю за населением и осваивают бюджеты в закупке всяких там камер наблюдения.



Всё это, без всяких шуток, — в той или иной степени вещи полезные, по крайней мере с практической точки зрения. Но что более важно — вообще не вызывает никакого протеста у населения, более того — наоборот! И это ещё не всё! Парадокс ситуации заключается в том, что самые-самые ненавистники власти и оппозиционеры (я говорю вовсе не только про Россию) — требуют ещё более жёстких мер и обвиняют власти в том, что принятые меры недостаточны. Можно было бы тут написать что-то вроде “отдельного исследования требует вопрос — насколько на самом деле либеральны “официальные либералы”, но я этого не напишу, поскольку на этот вопрос я давно сам себе ответил.



Короче, для социально-психологических, организационных, экономических и политических экспериментов самая благоприятная и очень комфортная ситуация, — и все, у кого есть возможность — этим пользуются и получают громадные дивиденды.



Но что же делать тем разумным и психически здоровым гражданам, у которых нет возможности поднимать или снижать цены на нефть, вводить или отменять драконовские карантины, у которых нет возможности даже “получить такую бумагу, фактическую, настоящую, броню” — при которой ни Швондер, ни кто-нибудь другой из силовых структур не сможет к вам прикопаться на улице за “бесцельное гуляние”?



Самое бессмысленное в этой ситуации — противостоять. Глупо думать, что можно остановить волну, кидая в неё камни. Глупо нарочито нарушать карантин, бродя по улицам, рискуя получить штраф и прочие проблемы от полиции. Бессмысленно рассуждать в духе “им не хватит сил за всеми следить”. Разумеется — не хватит, но есть полное понимание и того факта, что у них есть план по составлению протоколов на нарушителей карантина и получение штрафов, а вот на это у них сил хватит — ибо мотивация тут не сам контроль, а выполнение плана. Тем более, что общественное мнение, находящееся в состоянии истерии и призывающее расстреливать “праздных прохожих”, — одобрит это, и даже “оппозиция” ничего не сможет сказать.







Естественно, напрашивается, что в это время можно заняться давно не доделанными домашними делами — повесить картинки, дописать книгу, перегнать и очистить хорошенечко 50 литров самогона, наквасить бочку капусты, навести порядок в погребе и т. д. А ещё пересмотреть все отложенные фильмы. Да, это всё хорошо и правильно, но не у всех такие дела накопились, да и не так уж широк их перечень для столь длинного карантина.



За городом устраивать пикники и ездить на рыбалку можно, но вот конкретно сегодня погода к этому не располагает. Завтра, вроде, тоже. Играть с друзьями в преферанс или в “уно”, либо просто пить у соседей — реально за две недели надоест больше, чем коронавирус.



Но самое главное — другое. С психологической точки зрения. Говорю вам, как дипломированный специалист по судебной психиатрии. Дело в том, что заниматься всеми перечисленными делами в такой ситуации крайне опасно. Вообще никогда ничего нельзя “доделывать от безысходности”, это означает попросту сдаться, подчиниться обстоятельствам. Это всё равно что “дайте мне пару дней — мне нужно написать завещание и уладить дела перед смертью”. Чтоб это понять — не нужно быть специалистом в психологии или психиатрии, если любой из вас задумается над этим — то легко это поймёт. Любому отрицательному для вас вызову нужно противостоять, либо им пользоваться, — а не смиряться и “доделывать дела”.



Кстати, пресловутый совет из скабрезного анекдота “перестать сопротивляться, расслабиться и получать удовольствие” именно об этом, а не наоборот. Потому что ключевое в этой фразе именно “получать удовольствие”, а не “перестать сопротивляться и расслабиться”. Иначе анекдот не был бы смешным. По этому же принципу действуют все опытные каратисты, дерущиеся с человеком, который больше их весом: нужно использовать массу его тела, несущегося на тебя, увернувшись и подставив кулак этой центнерной туше туда, где ему будет болезненней, при том удар туда будет для туши тем болезненней, чем сильнее эта туша разогналась, летя на вас (подобный же принцип, с поправкой на технику, применяется и в айкидо).



В общем и целом, — я советую вам следовать этому принципу вообще, а не говорю о конкретике. Скажем, если вы торговый работник и у вас закрыли магазин, либо даже не закрыли, но никто туда в связи с карантином не ходит, — немедленно и ускоренно наладьте интернет-торговлю с курьерской доставкой. Если вы вор-домушник — прекратите лазить по квартирам, где полно людей, а начните грабить магазины, где никого нет (шутка). Если вы писатель — прекратите дописывать роман про войну 1812 года, а напишите книгу или про чуму, или про карантин, или о чём-то таком ещё (кстати, сюжетная линия “Декамерона” именно такая). Короче, придумать можно много чего.



Я, например, воспользовался поводом и взялся за довольно серьёзное исследование (там не простая статья, там именно нужно около ста респондентов минимум для исследования), которое, собственно, ни к каким вирусам вообще никакого отношения не имеет, но которое можно провести исключительно в такой экстремальной ситуации. Исследование, имеющее социально-психологический и просто психологический характер, но сосредоточенное, в общем, в политической области.



Тема — границы общей свободы в аспекте взаимоотношения с властью, вне зависимости от политических взглядов человека. Если огрубить, то речь идёт о том — указание какого должностного лица, т. е. “места”, а не конкретного человека, имеет значение для индивида.



Поясню на примерах. Вся эта ситуация с коронавирусом и карантином сильно будоражит всё общество, в том числе возбуждая огромное количество людей в части желания почувствовать себя “начальником” и начать раздавать руководящие указания. За последние три недели я их выслушал сотню раз не только от Путина и Собянина, и даже не только от тёщи, которой беспрекословно подчиняюсь, но и от каких-то дур-кассирш в магазинах, консьержек в подъездах, сотрудников полиции и даже от ветеринара, осматривавшего мою кошку. У всех этих людей не только есть своё мнение по этим вопросам, это не страшно; страшно, что все они менторским тоном начинают командовать, пользуясь ситуацией. В терминологии от мягких форм типа “я не могу этого позволить” до совершенно бестактно-идиотских “я приказываю запретить”. Именно что все они.



О законности, не говоря уж о разумности и рациональности всего этого — речь перестала идти. В стрессовой ситуации все об этом забыли и стали командовать сами, сами писать законы.



Так вот. Я составил некую табличку, шкалу от 1 до 10 — где за единицу взял себя лично. И вот по какой причине. Спокойно порассуждав, я понял, что, вне зависимости от моего личного отношения к Владимиру Путину, — только от него как высшего должностного лица я нормально восприму какой бы то ни было запрет, связанный с карантином. Повторяю, дело не в том — как я лично отношусь к Владимиру Путину. Даже если бы на его месте сидел бы кто-либо другой — хоть Ельцин с Горбачёвым и Валерией Новодворской, не важно. Президент, и всё тут.



Если выходит президентский Указ о запрете прогулок по улице — я этому как гражданин подчинюсь. Даже если не одобрю с точки зрения логики.



Все остальные “приказы” — будь то мэра Москвы, заместителя главного санитарного врача Московской области или председателя дачного кооператива — в этой области запретов (вот в частности ограничения прогулок по улице) — для меня реально не только не имеют никакой силы, но лишь вызывают спектр эмоций от безразличия до недоумения и презрения. Мне совершенно не важно, что там они об этом говорят и пишут — вне зависимости от моего личного к ним отношения. Это не их дело и не их сфера компетенции, а сам факт, что они вообще начинают так действовать, что-то там приказывая, — сильно уменьшает даже саму возможность уважения к ним, поскольку для меня это является свидетельством их неадекватности и бескультурья.



Вот конкретный пример. Моя мама две недели назад прилетела из Испании и ей в аэропорту вручили бумагу — где заместитель (заместитель!) главного санитарного врача Московской области приказывает (приказывает!!!) ей не выходить из дома две недели. Люди настолько ополоумели в период этого психологического кризиса, что даже не могут найти нормальных слов. Приказывает он, забавный раздутый от ощущения собственной значимости карапуз, раздобревший на выдаче лицензий торговым точкам и забывший о том — кто и кому может приказывать и насколько таким тоном непозволительно говорить с незнакомыми людьми. Не просит, даже не “настоятельно требует и просит ему поверить — на основе имеющейся у него информации”, а приказывает…



Зам. чего-то там в какой-то там области раздает свои письменные приказы даже не жителям Московской области, а города Москвы!



Итак, себя я в таблице взял за “единицу”, поскольку в плане ограничения моих базовых свобод — прогулок по улице и т. д. — для меня указом является лишь Указ (пардон за тавтологию) высшего должностного лица — Президента.



За номер “10” в таблице я взял одну свою знакомую, которая прочитала объявление в подъезде, подписанное “старшим по дому”, что никому нельзя выходить из квартиры даже в подъезд, пока он сам лично не протрёт всё спиртом, включая лестничные площадки. Причём он опять же не попросил, а потребовал при этом от всех жителей дома скинуться на три пятилитровых (пластиковых) бутылки спирта. Случай очень комичный, я уверен, что этот “главный по дому” просто шутник, нашедший способ купить пятнадцать литров спирта за счёт жителей. Но моя знакомая, вместо того, чтоб ему сказать “Разлить по лестницам? Пятнадцать литров?! Да я тебе!!!” — не просто выделила деньги на этот спирт, но вчера именно что не вышла из квартиры. И это при том, что сама она не верит ни в какой коронавирус, просто решила “не ссориться со старшим по подъезду” — не то шутником, не то идиотом.



(Да, в этой табличке есть ещё и 0 — это люди, которым в плане таких ограничений и Президент не указ, но я считаю это исключением, анархизмом и подходом неправильным).



Само это исследование не праздное, а, в общем, имеющее некоторую прикладную и даже просто публицистическую ценность (оно не социологическое, подчеркну, это просто сравнительный анализ с последующими выводами). Думаю — получится интересный материал.



Короче, в период карантина и т. д. — я, собственно, им и пользуюсь, им самим. А не “сдаюсь” и занимаюсь другими вопросами “пока вынужденные ограничения из-за коронавируса”. Ну и вам советую что-нибудь такое придумать. Идёт волна? Так поставьте маленькую электростанцию, использующую энергию приливов и отливов.



Автор: Эрик Лобах для При этом, изучая статистику, — мы знаем, что в 2020 году в расчёте на день умирает ровно то же количество человек, что и в прошлом, и в позапрошлых годах, включая “проблемные территории”. Просто в этом году по 30% из этих естественных смертей стали записывать на коронавирус. Доказывая это тем, что “тест дал положительный результат”.Какой здесь дополнительный и не главный вывод для данной статьи можно сделать? Только один: недоумённо пожать плечами и порадоваться тому, что — раз при том же самом количестве смертей в отдельно взятой стране (например, в Италии) — 30% из них теперь умирают от коронавируса — значит в разы снизилась смертность от рака, инфарктов и т. д. Это же хорошо!Как ответственный человек, уточню: все вышесказанное не значит, что вообще нет опасности! — для многих людей реально очень опасен грипп, и даже для всех — если ослаблен иммунитет и т. д.; но просто в этом случае нет ничего экстраординарного, превышающего в процентном смысле вероятность того, что вы умрёте от обычного гриппа, либо на вас упадёт дерево, либо задавит машина в обычных обстоятельствах.Но очевидно (по факту), что общество, точнее даже Мировое Сообщество, — было готово к психозу относительно чего-нибудь такого. Было готово, либо было подготовлено (опять же — может, не специально, а в результате ослабления мозга телевизором, модными идеями толерантности и т. д.; не специально, а просто в виде побочного эффекта), либо попросту устало — и Пришло Время Для Психоза.Не заметить это любому мало-мальски умному человеку нельзя. В том числе и тем, кто облечён властью. А, заметив, все решили этим просто воспользоваться. Раз волну этого психоза нельзя остановить — значит, нужно его возглавить и использовать.Поэтому, вернусь к началу статьи, — все основания считать “конспирологию” в данном случае обоснованной — есть. Коронавируса как эпических масштабов опасности нет, зато пользуются им все, кому не лень — на полную катушку. И, уверен, не было “общемирового заговора элит” относительно того, что “давайте в этом году этим гриппом все вместе воспользуемся” — нет никакого согласия в мировых элитах. Но все увидели, что “а вот сосед воспользовался”, и, сломя голову, — побежали этим пользоваться сами, теперь уже обгоняя друг друга — кто из этого больше выжмет.Одни желающие — снизили цену на нефть. Остужают перегревшуюся мировую экономику (тоже дело нужное). Другие списали все экономические неудачи на этот вирус. Третьи (собственно, почти все) — проводят учения гражданской обороны и обкатку введения всевозможных военных или чрезвычайных положений. Четвёртые и пятые получают опыт по тотальному контролю за населением и осваивают бюджеты в закупке всяких там камер наблюдения.Всё это, без всяких шуток, — в той или иной степени вещи полезные, по крайней мере с практической точки зрения. Но что более важно — вообще не вызывает никакого протеста у населения, более того — наоборот! И это ещё не всё! Парадокс ситуации заключается в том, что самые-самые ненавистники власти и оппозиционеры (я говорю вовсе не только про Россию) — требуют ещё более жёстких мер и обвиняют власти в том, что принятые меры недостаточны. Можно было бы тут написать что-то вроде “отдельного исследования требует вопрос — насколько на самом деле либеральны “официальные либералы”, но я этого не напишу, поскольку на этот вопрос я давно сам себе ответил.Короче, для социально-психологических, организационных, экономических и политических экспериментов самая благоприятная и очень комфортная ситуация, — и все, у кого есть возможность — этим пользуются и получают громадные дивиденды.Но что же делать тем разумным и психически здоровым гражданам, у которых нет возможности поднимать или снижать цены на нефть, вводить или отменять драконовские карантины, у которых нет возможности даже “получить такую бумагу, фактическую, настоящую, броню” — при которой ни Швондер, ни кто-нибудь другой из силовых структур не сможет к вам прикопаться на улице за “бесцельное гуляние”?Самое бессмысленное в этой ситуации — противостоять. Глупо думать, что можно остановить волну, кидая в неё камни. Глупо нарочито нарушать карантин, бродя по улицам, рискуя получить штраф и прочие проблемы от полиции. Бессмысленно рассуждать в духе “им не хватит сил за всеми следить”. Разумеется — не хватит, но есть полное понимание и того факта, что у них есть план по составлению протоколов на нарушителей карантина и получение штрафов, а вот на это у них сил хватит — ибо мотивация тут не сам контроль, а выполнение плана. Тем более, что общественное мнение, находящееся в состоянии истерии и призывающее расстреливать “праздных прохожих”, — одобрит это, и даже “оппозиция” ничего не сможет сказать.Естественно, напрашивается, что в это время можно заняться давно не доделанными домашними делами — повесить картинки, дописать книгу, перегнать и очистить хорошенечко 50 литров самогона, наквасить бочку капусты, навести порядок в погребе и т. д. А ещё пересмотреть все отложенные фильмы. Да, это всё хорошо и правильно, но не у всех такие дела накопились, да и не так уж широк их перечень для столь длинного карантина.За городом устраивать пикники и ездить на рыбалку можно, но вот конкретно сегодня погода к этому не располагает. Завтра, вроде, тоже. Играть с друзьями в преферанс или в “уно”, либо просто пить у соседей — реально за две недели надоест больше, чем коронавирус.Но самое главное — другое. С психологической точки зрения. Говорю вам, как дипломированный специалист по судебной психиатрии. Дело в том, что заниматься всеми перечисленными делами в такой ситуации крайне опасно. Вообще никогда ничего нельзя “доделывать от безысходности”, это означает попросту сдаться, подчиниться обстоятельствам. Это всё равно что “дайте мне пару дней — мне нужно написать завещание и уладить дела перед смертью”. Чтоб это понять — не нужно быть специалистом в психологии или психиатрии, если любой из вас задумается над этим — то легко это поймёт. Любому отрицательному для вас вызову нужно противостоять, либо им пользоваться, — а не смиряться и “доделывать дела”.Кстати, пресловутый совет из скабрезного анекдота “перестать сопротивляться, расслабиться и получать удовольствие” именно об этом, а не наоборот. Потому что ключевое в этой фразе именно “получать удовольствие”, а не “перестать сопротивляться и расслабиться”. Иначе анекдот не был бы смешным. По этому же принципу действуют все опытные каратисты, дерущиеся с человеком, который больше их весом: нужно использовать массу его тела, несущегося на тебя, увернувшись и подставив кулак этой центнерной туше туда, где ему будет болезненней, при том удар туда будет для туши тем болезненней, чем сильнее эта туша разогналась, летя на вас (подобный же принцип, с поправкой на технику, применяется и в айкидо).В общем и целом, — я советую вам следовать этому принципу вообще, а не говорю о конкретике. Скажем, если вы торговый работник и у вас закрыли магазин, либо даже не закрыли, но никто туда в связи с карантином не ходит, — немедленно и ускоренно наладьте интернет-торговлю с курьерской доставкой. Если вы вор-домушник — прекратите лазить по квартирам, где полно людей, а начните грабить магазины, где никого нет (шутка). Если вы писатель — прекратите дописывать роман про войну 1812 года, а напишите книгу или про чуму, или про карантин, или о чём-то таком ещё (кстати, сюжетная линия “Декамерона” именно такая). Короче, придумать можно много чего.Я, например, воспользовался поводом и взялся за довольно серьёзное исследование (там не простая статья, там именно нужно около ста респондентов минимум для исследования), которое, собственно, ни к каким вирусам вообще никакого отношения не имеет, но которое можно провести исключительно в такой экстремальной ситуации. Исследование, имеющее социально-психологический и просто психологический характер, но сосредоточенное, в общем, в политической области.Тема — границы общей свободы в аспекте взаимоотношения с властью, вне зависимости от политических взглядов человека. Если огрубить, то речь идёт о том — указание какого должностного лица, т. е. “места”, а не конкретного человека, имеет значение для индивида.Поясню на примерах. Вся эта ситуация с коронавирусом и карантином сильно будоражит всё общество, в том числе возбуждая огромное количество людей в части желания почувствовать себя “начальником” и начать раздавать руководящие указания. За последние три недели я их выслушал сотню раз не только от Путина и Собянина, и даже не только от тёщи, которой беспрекословно подчиняюсь, но и от каких-то дур-кассирш в магазинах, консьержек в подъездах, сотрудников полиции и даже от ветеринара, осматривавшего мою кошку. У всех этих людей не только есть своё мнение по этим вопросам, это не страшно; страшно, что все они менторским тоном начинают командовать, пользуясь ситуацией. В терминологии от мягких форм типа “я не могу этого позволить” до совершенно бестактно-идиотских “я приказываю запретить”. Именно что все они.О законности, не говоря уж о разумности и рациональности всего этого — речь перестала идти. В стрессовой ситуации все об этом забыли и стали командовать сами, сами писать законы.Так вот. Я составил некую табличку, шкалу от 1 до 10 — где за единицу взял себя лично. И вот по какой причине. Спокойно порассуждав, я понял, что, вне зависимости от моего личного отношения к Владимиру Путину, — только от него как высшего должностного лица я нормально восприму какой бы то ни было запрет, связанный с карантином. Повторяю, дело не в том — как я лично отношусь к Владимиру Путину. Даже если бы на его месте сидел бы кто-либо другой — хоть Ельцин с Горбачёвым и Валерией Новодворской, не важно. Президент, и всё тут.Если выходит президентский Указ о запрете прогулок по улице — я этому как гражданин подчинюсь. Даже если не одобрю с точки зрения логики.Все остальные “приказы” — будь то мэра Москвы, заместителя главного санитарного врача Московской области или председателя дачного кооператива — в этой области запретов (вот в частности ограничения прогулок по улице) — для меня реально не только не имеют никакой силы, но лишь вызывают спектр эмоций от безразличия до недоумения и презрения. Мне совершенно не важно, что там они об этом говорят и пишут — вне зависимости от моего личного к ним отношения. Это не их дело и не их сфера компетенции, а сам факт, что они вообще начинают так действовать, что-то там приказывая, — сильно уменьшает даже саму возможность уважения к ним, поскольку для меня это является свидетельством их неадекватности и бескультурья.Вот конкретный пример. Моя мама две недели назад прилетела из Испании и ей в аэропорту вручили бумагу — где заместитель (заместитель!) главного санитарного врача Московской области приказывает (приказывает!!!) ей не выходить из дома две недели. Люди настолько ополоумели в период этого психологического кризиса, что даже не могут найти нормальных слов. Приказывает он, забавный раздутый от ощущения собственной значимости карапуз, раздобревший на выдаче лицензий торговым точкам и забывший о том — кто и кому может приказывать и насколько таким тоном непозволительно говорить с незнакомыми людьми. Не просит, даже не “настоятельно требует и просит ему поверить — на основе имеющейся у него информации”, а приказывает…Зам. чего-то там в какой-то там области раздает свои письменные приказы даже не жителям Московской области, а города Москвы!Итак, себя я в таблице взял за “единицу”, поскольку в плане ограничения моих базовых свобод — прогулок по улице и т. д. — для меня указом является лишь Указ (пардон за тавтологию) высшего должностного лица — Президента.За номер “10” в таблице я взял одну свою знакомую, которая прочитала объявление в подъезде, подписанное “старшим по дому”, что никому нельзя выходить из квартиры даже в подъезд, пока он сам лично не протрёт всё спиртом, включая лестничные площадки. Причём он опять же не попросил, а потребовал при этом от всех жителей дома скинуться на три пятилитровых (пластиковых) бутылки спирта. Случай очень комичный, я уверен, что этот “главный по дому” просто шутник, нашедший способ купить пятнадцать литров спирта за счёт жителей. Но моя знакомая, вместо того, чтоб ему сказать “Разлить по лестницам? Пятнадцать литров?! Да я тебе!!!” — не просто выделила деньги на этот спирт, но вчера именно что не вышла из квартиры. И это при том, что сама она не верит ни в какой коронавирус, просто решила “не ссориться со старшим по подъезду” — не то шутником, не то идиотом.(Да, в этой табличке есть ещё и 0 — это люди, которым в плане таких ограничений и Президент не указ, но я считаю это исключением, анархизмом и подходом неправильным).Само это исследование не праздное, а, в общем, имеющее некоторую прикладную и даже просто публицистическую ценность (оно не социологическое, подчеркну, это просто сравнительный анализ с последующими выводами). Думаю — получится интересный материал.Короче, в период карантина и т. д. — я, собственно, им и пользуюсь, им самим. А не “сдаюсь” и занимаюсь другими вопросами “пока вынужденные ограничения из-за коронавируса”. Ну и вам советую что-нибудь такое придумать. Идёт волна? Так поставьте маленькую электростанцию, использующую энергию приливов и отливов.Автор: Эрик Лобах для FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 243 раза Комментарии