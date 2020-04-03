Мекка и Медина в Саудовской Аравии закрываются для внешнего мира из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



В Саудовской Аравии из-за вспышки коронавируса закрываются на въезд и выезд на 24 часа и до принятия особого решения города Мекка и Медина, в которых расположены главные мусульманские святыни. Об этом сообщает



В городах также вводится комендантский час, перемещаться разрешено только в период с шести утра до 15 часов дня.



Напомним, ранее власти Саудовской Аравии закрыли на въезд и выезд второй по величине город Джидда. Также в нём введён комендантский час. В Саудовской Аравии из-за вспышки коронавируса закрываются на въезд и выезд на 24 часа и до принятия особого решения города Мекка и Медина, в которых расположены главные мусульманские святыни. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Al Arabiya.В городах также вводится комендантский час, перемещаться разрешено только в период с шести утра до 15 часов дня.Напомним, ранее власти Саудовской Аравии закрыли на въезд и выезд второй по величине город Джидда. Также в нём введён комендантский час. life.ru Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: мусульмане, святыни, коронавирус, Мекка — статья прочитана 116 раз Комментарии