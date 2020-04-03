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Мекка и Медина в Саудовской Аравии закрываются для внешнего мира из-за коронавируса



В Саудовской Аравии из-за вспышки коронавируса закрываются на въезд и выезд на 24 часа и до принятия особого решения города Мекка и Медина, в которых расположены главные мусульманские святыни. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Al Arabiya.

В городах также вводится комендантский час, перемещаться разрешено только в период с шести утра до 15 часов дня.

Напомним, ранее власти Саудовской Аравии закрыли на въезд и выезд второй по величине город Джидда. Также в нём введён комендантский час.
life.ru
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: мусульмане, святыни, коронавирус, Мекка
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добавлена сегодня, 3 апреля, 10:00

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