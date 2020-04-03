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Россия окажет Сербии гумпомощь в связи с коронавирусом
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились об оказании Белграду гуманитарной помощи в целях противодействия распространению коронавируса, сообщает ЛАЙФ.
— Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России, — говорится в сообщении Кремля.
Также лидеры обсудили меры, которые принимают Россия и Сербия для борьбы с CoVid-19.
Напомним, такую помощь РФ уже оказывает Италии: 23 марта в республику отправили 15 российских военно-транспортных самолётов со специалистами и медицинским оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Западные СМИ заподозрили РФ в "корыстном оказании помощи" итальянцам. Но глава МИД Италии положительно оценил российскую помощь стране.
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, помощь, граница, Сербия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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