В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху 🔊 Воспроизвести фото Обзор



Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает



«Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — приводит его слова во время онлайн-беседы с верующими РИА Новости.



Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.



Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.



Ранее Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает RT «Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — приводит его слова во время онлайн-беседы с верующими РИА Новости.Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.Ранее Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: пасха, контроль, РПЦ, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 166 раз Комментарии