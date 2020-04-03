|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников
Финская компания услуг уборки и надзора за зданиями Sol Baltics в связи с карантином увольняет в Литве 50 работников.
Группа сообщила об увольнениях Службе занятости Литвы.
Директор Sol Baltics Ринялис Пюс сообщил порталу 15min.lt, что работников планируется увольнять до тех пор, пока по причине карантина офисы и магазины будут закрыты, поскольку сильно сократились площади, подлежащие уборке.
"Мы надеемся, что нам не потребуется увольнять больше работников, но надейся на лучшее, а готовься к худшему", – сказал 15min.lt Р. Пюс.
По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в филиале Sol Baltics в Литве работают 136 человек.
Ключевые слова: безработица, увольнения, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|