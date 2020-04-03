Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников 🔊 Воспроизвести



Финская компания услуг уборки и надзора за зданиями Sol Baltics в связи с карантином увольняет в Литве 50 работников.



Группа сообщила об увольнениях Службе занятости Литвы.



Директор Sol Baltics Ринялис Пюс сообщил порталу 15min.lt, что работников планируется увольнять до тех пор, пока по причине карантина офисы и магазины будут закрыты, поскольку сильно сократились площади, подлежащие уборке.



"Мы надеемся, что нам не потребуется увольнять больше работников, но надейся на лучшее, а готовься к худшему", – сказал 15min.lt Р. Пюс.



По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в филиале Sol Baltics в Литве работают 136 человек. Финская компания услуг уборки и надзора за зданиями Sol Baltics в связи с карантином увольняет в Литве 50 работников.Группа сообщила об увольнениях Службе занятости Литвы.Директор Sol Baltics Ринялис Пюс сообщил порталу 15min.lt, что работников планируется увольнять до тех пор, пока по причине карантина офисы и магазины будут закрыты, поскольку сильно сократились площади, подлежащие уборке."Мы надеемся, что нам не потребуется увольнять больше работников, но надейся на лучшее, а готовься к худшему", – сказал 15min.lt Р. Пюс.По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в филиале Sol Baltics в Литве работают 136 человек. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, увольнения, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии