Лидер консерваторов Литвы призывает исключить В. Орбана из группы правых ЕС 🔊 Воспроизвести



Лидер Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис и еще 12 руководителей право-центристских партий Европы призвали исключить из объединяющих их политической группы правящую венгерскую партию Fidesz, глава которой, премьер Виктор Орбан получил особо широкие полномочия по управлению страной.



В. Орбан утверждает, что ему необходимы большие полномочия, чтобы справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, однако критики отмечают, что он пользуется кризисом, чтобы захватить власть и попирает принципы демократии и верховенства закона.



Г. Ландсбергис вместе с лидерами скандинавских, греческих, бельгийских, чешских и словацких консерваторов утверждает, что венгерский закон о чрезвычайном положении является "явным нарушением основополагающих принципов либеральной демократии и европейский ценностей". Лидер Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис и еще 12 руководителей право-центристских партий Европы призвали исключить из объединяющих их политической группы правящую венгерскую партию Fidesz, глава которой, премьер Виктор Орбан получил особо широкие полномочия по управлению страной.В. Орбан утверждает, что ему необходимы большие полномочия, чтобы справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, однако критики отмечают, что он пользуется кризисом, чтобы захватить власть и попирает принципы демократии и верховенства закона.Г. Ландсбергис вместе с лидерами скандинавских, греческих, бельгийских, чешских и словацких консерваторов утверждает, что венгерский закон о чрезвычайном положении является "явным нарушением основополагающих принципов либеральной демократии и европейский ценностей". "Борьба с COVID-19 требует широких мер, но нельзя пользоваться вирусом как поводом для продления чрезвычайного положения на неопределенный срок. Мы опасаемся, что премьер Орбан воспользуется своими новыми полномочиями для продолжения ограничений гражданского общества со стороны правительсвта", – говорится в письме лидеру группы Дональду Туску, копию которого получило BNS.



"Мы уже некоторое время наблюдали деградацию правового государства в Венгрии. Членство Fidesz в Европейской народной партии (ЕНП) в данный момент заморожено по причине ее неспособности соблюсти принцип верховенства закона. Однако последние события подтвердили наше убеждение в том, что Fidesz, осуществляющая свою нынешнюю политику, не может быть полноценным членом ЕНП. (...) Мы призываем исключить Fidesz из ЕНП, ссылаясь на 9-ую статью устава ЕНП", – говорится в обращении.



Правые также выразили "свою поддержку Еврокомиссии и призыву к членам ЕС предпринять совместные действия, чтобы положение в Венгрии убедительно решалось".



Партия канцлера Германии Ангелы Меркель не присоединилась к обращению.



Сторонники членства партии В. Орбана утверждают, что ее исключение лишь усилит позиции евроскептиков. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Ландсбергис, ЕП, Габриэлюс Ландсбергис, Орбан, правые — статья прочитана 141 раз Комментарии