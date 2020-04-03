С апреля поднимаются зарплаты медикам – литовский премьер 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что с апреля поднимаются зарплаты всех медиков.



С этой целью дополнительно из резерва Фонда обязательного страхования здоровья дополнительно будут выделены около 130 млн. евро. Фонд зарплат медиков вырастет на 18%.



"Вызовы и угрозы вынуждают нас принимать быстрые решения. Только что мы приняли решение повысить зарплаты медиков. Не надбавки – зарплаты", – написал премьер на странице в социальной сети "Фейсбук".



По его словам, это изменение планировалось с сентября, однако было достигнуто соглашение с министрами финансов и здравоохранения о том, что зарплаты поднимутся с начала апреля.



Премьер также отмечает, что надбавки медикам, работающим в зонах коронавируса, будут подниматься дополнительно. Для этого во вторник в сейме будут представлены поправки.



Правящие "аграрии" в сейме зарегистрировали поправки, согласно которым коэффициенты зарплат медиков, работающих в зонах инфекционных заболеваний, будут повышены в диапазоне от 60 до 100%.



Повышенные зарплаты будут начисляться с начала карантина, который был введен в Литве 16 марта.



Эти поправки правящие зарегистрировали на этой неделе после того, как сейму не удалось принять других поправок по поводу поднятия зарплат медиков. В четверг литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что с апреля поднимаются зарплаты всех медиков.С этой целью дополнительно из резерва Фонда обязательного страхования здоровья дополнительно будут выделены около 130 млн. евро. Фонд зарплат медиков вырастет на 18%."Вызовы и угрозы вынуждают нас принимать быстрые решения. Только что мы приняли решение повысить зарплаты медиков. Не надбавки – зарплаты", – написал премьер на странице в социальной сети "Фейсбук".По его словам, это изменение планировалось с сентября, однако было достигнуто соглашение с министрами финансов и здравоохранения о том, что зарплаты поднимутся с начала апреля.Премьер также отмечает, что надбавки медикам, работающим в зонах коронавируса, будут подниматься дополнительно. Для этого во вторник в сейме будут представлены поправки.Правящие "аграрии" в сейме зарегистрировали поправки, согласно которым коэффициенты зарплат медиков, работающих в зонах инфекционных заболеваний, будут повышены в диапазоне от 60 до 100%.Повышенные зарплаты будут начисляться с начала карантина, который был введен в Литве 16 марта.Эти поправки правящие зарегистрировали на этой неделе после того, как сейму не удалось принять других поправок по поводу поднятия зарплат медиков. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: врачи, Китай, литовцы, вирус, зарплата, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии