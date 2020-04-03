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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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С апреля поднимаются зарплаты медикам – литовский премьер
В четверг литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что с апреля поднимаются зарплаты всех медиков.
С этой целью дополнительно из резерва Фонда обязательного страхования здоровья дополнительно будут выделены около 130 млн. евро. Фонд зарплат медиков вырастет на 18%.
"Вызовы и угрозы вынуждают нас принимать быстрые решения. Только что мы приняли решение повысить зарплаты медиков. Не надбавки – зарплаты", – написал премьер на странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, это изменение планировалось с сентября, однако было достигнуто соглашение с министрами финансов и здравоохранения о том, что зарплаты поднимутся с начала апреля.
Премьер также отмечает, что надбавки медикам, работающим в зонах коронавируса, будут подниматься дополнительно. Для этого во вторник в сейме будут представлены поправки.
Правящие "аграрии" в сейме зарегистрировали поправки, согласно которым коэффициенты зарплат медиков, работающих в зонах инфекционных заболеваний, будут повышены в диапазоне от 60 до 100%.
Повышенные зарплаты будут начисляться с начала карантина, который был введен в Литве 16 марта.
Эти поправки правящие зарегистрировали на этой неделе после того, как сейму не удалось принять других поправок по поводу поднятия зарплат медиков.
География: Литва
Комментарии
Ира
3 апреля, 11:35
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А медицины в Литве нет её угробили уже давно эффективные реформаторы.
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