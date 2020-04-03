Главная >> Новости >> экономика, общество, здоровье >> С апреля поднимаются зарплаты медикам – литовский премьер

С апреля поднимаются зарплаты медикам – литовский премьер



В четверг литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что с апреля поднимаются зарплаты всех медиков.

С этой целью дополнительно из резерва Фонда обязательного страхования здоровья дополнительно будут выделены около 130 млн. евро. Фонд зарплат медиков вырастет на 18%.

"Вызовы и угрозы вынуждают нас принимать быстрые решения. Только что мы приняли решение повысить зарплаты медиков. Не надбавки – зарплаты", – написал премьер на странице в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, это изменение планировалось с сентября, однако было достигнуто соглашение с министрами финансов и здравоохранения о том, что зарплаты поднимутся с начала апреля.

Премьер также отмечает, что надбавки медикам, работающим в зонах коронавируса, будут подниматься дополнительно. Для этого во вторник в сейме будут представлены поправки.

Правящие "аграрии" в сейме зарегистрировали поправки, согласно которым коэффициенты зарплат медиков, работающих в зонах инфекционных заболеваний, будут повышены в диапазоне от 60 до 100%.

Повышенные зарплаты будут начисляться с начала карантина, который был введен в Литве 16 марта.

Эти поправки правящие зарегистрировали на этой неделе после того, как сейму не удалось принять других поправок по поводу поднятия зарплат медиков.
BNS
Категории: экономика, общество, здоровье
Ключевые слова: врачи, Китай, литовцы, вирус, зарплата, пандемия, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 82 раза
добавлена сегодня, 3 апреля, 11:30

Комментарии

Ира
3 апреля, 11:35
#
А медицины в Литве нет её угробили уже давно эффективные реформаторы.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка