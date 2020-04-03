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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из Минска в Вильнюс – еще два рейса в выходные дни
В предстоящие выходные на исключительных условиях состоятся еще два рейса из Минска в Вильнюс, подтвердила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
По ее словам, рейсы состоятся в субботу и воскресенье, ими смогут воспользоваться пассажиры, купившие билеты заранее.
"Это исключительный случай, по просьбе министра Линаса Линкявичюса, поскольку было обращение в Министерство коммуникаций и транспорта", – сказала BNS Р. Якилайтене.
По ее словам, также намечены исключения для возвращения в Литву паромами для тех, кто приобрели билеты на 4, 6, 8, 10 апреля.
Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи c пятницы на субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами - посылки.
Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.
Ограничения продлятся в течение всего периода карантина в связи с коронавирусом, как минимум, до 13 апреля.
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи c пятницы на субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду
С одной стороны нам не нравиться как Беларусь бореться с короновирусом,а с другой стороны нарушаем решение правительства о прекращении авиационого сообщения. Кто н успел до этого времени приехать пусть там и остаются. До Беларуссии менее 50 км и можно было за это время давно вернуться.Всех на карантин посадить в изоляцию за нарушение этого распоряжения правительства. Операторы турагенств не возвращают деньги за заранее купленные туры,а тут забеспокоились за заранее купленные гражданами авиабилетов. ЧТО-ТО ТУТ НЕ ТАК, но мы ссылыемся на то что люди птеряют билеты,а не на то что они могут бытьносителями вируса при таком отношении Бкларуси к короновирусу
И как будет реагировать Сквернялис на эти два рейса из Минска на свое же распоряжение. До 01 апреля можно было пешком с Минска до границы дойти неговоря уже о поездах и автобусах. Если можноразотступить от своего решения, то видимо будут и дальнейшие нарушения этого решения. Ни какие ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ не должны нарушать решение премьера иначе это бардак