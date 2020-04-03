Из Минска в Вильнюс – еще два рейса в выходные дни 🔊 Воспроизвести



В предстоящие выходные на исключительных условиях состоятся еще два рейса из Минска в Вильнюс, подтвердила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.



По ее словам, рейсы состоятся в субботу и воскресенье, ими смогут воспользоваться пассажиры, купившие билеты заранее.



"Это исключительный случай, по просьбе министра Линаса Линкявичюса, поскольку было обращение в Министерство коммуникаций и транспорта", – сказала BNS Р. Якилайтене.



По ее словам, также намечены исключения для возвращения в Литву паромами для тех, кто приобрели билеты на 4, 6, 8, 10 апреля.



Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи c пятницы на субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами - посылки.



Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.



Ограничения продлятся в течение всего периода карантина в связи с коронавирусом, как минимум, до 13 апреля. В предстоящие выходные на исключительных условиях состоятся еще два рейса из Минска в Вильнюс, подтвердила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.По ее словам, рейсы состоятся в субботу и воскресенье, ими смогут воспользоваться пассажиры, купившие билеты заранее."Это исключительный случай, по просьбе министра Линаса Линкявичюса, поскольку было обращение в Министерство коммуникаций и транспорта", – сказала BNS Р. Якилайтене.По ее словам, также намечены исключения для возвращения в Литву паромами для тех, кто приобрели билеты на 4, 6, 8, 10 апреля.Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи c пятницы на субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами - посылки.Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.Ограничения продлятся в течение всего периода карантина в связи с коронавирусом, как минимум, до 13 апреля. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 151 раз Комментарии