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Саудовская Аравия призвала срочно провести встречу стран ОПЕК+
Саудовская Аравия обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщает RT со ссылкой на Саудовское агентство печати.
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии связано со стремлением поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах» и «в знак признательности за просьбу» президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель.
Трамп, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом.
russian.rt.com
Категории: экономика, чп и криминал, в мире
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК+
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