Саудовская Аравия призвала срочно провести встречу стран ОПЕК+ 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Саудовская Аравия обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщает



«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.



Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии связано со стремлением поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах» и «в знак признательности за просьбу» президента США Дональда Трампа.



Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель.



Трамп, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом. Саудовская Аравия обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщает RT со ссылкой на Саудовское агентство печати.«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии связано со стремлением поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах» и «в знак признательности за просьбу» президента США Дональда Трампа.Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель.Трамп, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом. russian.rt.com Категории: экономика, чп и криминал, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК+ — статья прочитана 113 раз Комментарии