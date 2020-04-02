|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Цены на нефть взлетела до 36 долларов
Мировые цены на нефть в четверг вечером подскакивают на десятки процентов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят ее добычу, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 18.04 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 23,77%, до 30,62 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 26,14%, до 25,62 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель.
Ранее в четверг Трамп заявил, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот - с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Президент США также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу на 10 миллионов баррелей.
В Кремле опровергли заявление американского лидера о телефонной беседе Путина с принцем Саудовской Аравии, такого разговора не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Минутами позже Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что надеется на то, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу сразу на 15 миллионов баррелей в сутки.
РИА Новости
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|