Цены на нефть взлетела до 36 долларов 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Angus Mordant



Мировые цены на нефть в четверг вечером подскакивают на десятки процентов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят ее добычу, свидетельствуют данные торгов, сообщает



По состоянию на 18.04 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 23,77%, до 30,62 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 26,14%, до 25,62 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель.



Ранее в четверг Трамп заявил, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот - с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Президент США также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу на 10 миллионов баррелей.



В Кремле опровергли заявление американского лидера о телефонной беседе Путина с принцем Саудовской Аравии, такого разговора не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Минутами позже Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что надеется на то, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу сразу на 15 миллионов баррелей в сутки. Мировые цены на нефть в четверг вечером подскакивают на десятки процентов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят ее добычу, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости По состоянию на 18.04 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 23,77%, до 30,62 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 26,14%, до 25,62 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель.Ранее в четверг Трамп заявил, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот - с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Президент США также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу на 10 миллионов баррелей.В Кремле опровергли заявление американского лидера о телефонной беседе Путина с принцем Саудовской Аравии, такого разговора не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Минутами позже Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что надеется на то, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу сразу на 15 миллионов баррелей в сутки. РИА Новости Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 164 раза Комментарии