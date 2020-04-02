Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов 🔊 Воспроизвести © Сергей Карпухин/ТАСС



При этом у 14% заболевание протекает в форме пневмонии, сообщает



Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение", - сказала она. Попова подчеркнула, что для всех граждан хватит коек, и всем оказывается специализированная медицинская помощь. При этом у 14% заболевание протекает в форме пневмонии, сообщает ТАСС Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение", - сказала она. Попова подчеркнула, что для всех граждан хватит коек, и всем оказывается специализированная медицинская помощь. Попова также сообщила, что 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. "На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты - между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает", - сказала она.



Она отметила, что каждой фазе развития эпидпроцесса соответствуют свои противоэпидемические мероприятия и ограничения, вводимые в субъекте или в нескольких субъектах, как, например, было сделано в московской агломерации. Решения могут не быть абсолютно одинаковыми, однако они должны соответствовать складывающейся ситуации.



На данный момент в России за все время санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска в связи с коронавирусом досмотрели более 5 млн 333 тыс. человек. "И первый барьер, который мы поставили и который работает на сегодняшний день, это санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска. На сегодняшний день досмотрено 5 млн 333 тыс. 242 человека, и мы эту работу продолжаем", - сказала она. Попова добавила, что плотность контроля на границе остается крайне важным элементом защиты населения России. ТАСС Категории: здоровье, чп и криминал, общество Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, симптомы, коронавирус — статья прочитана 132 раза Комментарии