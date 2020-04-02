Ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство – глава МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси вызывает беспокойство, не всегда можно доверять официальной информации этой страны, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Ситуация такова, что вызывает у нас беспокойство. Вчера я обсуждал (положение – BNS) с коллегой-министром иностранных дел, я звонил ему, мы говорили, я пояснил. У нас действительно вызывают беспокойство эти изображения, которые мы видим, что там продолжают играть в футбол, хоккей, и такие комментарии, принижающие угрозы, не вызывают доверия", – заявил в четверг министр радиостанции LRT.



Он выразил сожаление в связи с тем, что не всегда можно доверять официальной информации, предоставляемой белорусскими властями.



"Мы понимаем, что официальная реакция Беларуси такая, какая есть, однако у нас также есть право оценивать по тому, как мы это представляем", – сказал Л. Линкявичюс. Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси вызывает беспокойство, не всегда можно доверять официальной информации этой страны, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Ситуация такова, что вызывает у нас беспокойство. Вчера я обсуждал (положение – BNS) с коллегой-министром иностранных дел, я звонил ему, мы говорили, я пояснил. У нас действительно вызывают беспокойство эти изображения, которые мы видим, что там продолжают играть в футбол, хоккей, и такие комментарии, принижающие угрозы, не вызывают доверия", – заявил в четверг министр радиостанции LRT.Он выразил сожаление в связи с тем, что не всегда можно доверять официальной информации, предоставляемой белорусскими властями."Мы понимаем, что официальная реакция Беларуси такая, какая есть, однако у нас также есть право оценивать по тому, как мы это представляем", – сказал Л. Линкявичюс. "Ситуация вызывает беспокойство, поэтому ужесточаются правила сообщения с Беларусью", – добавил он.



В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что соседнее государство может превратиться в неконтролируемый очаг инфекции.



Реагируя на слова главы литовского правительства, представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в четверг заявил, что утверждения такого рода должны основываться на доказательствах и проверенной информации, а не на догадках и слухах.



На интернет-сайте белорусского Министерства здравоохранения говорится, что на коронавирус в стране проверено более 32 тыс. человек, от него лечатся 157 человек, два человека умерли. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, граница, МИД, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 196 раз Комментарии