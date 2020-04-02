Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> Ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство – глава МИД Литвы

Ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство – глава МИД Литвы



Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси вызывает беспокойство, не всегда можно доверять официальной информации этой страны, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Ситуация такова, что вызывает у нас беспокойство. Вчера я обсуждал (положение – BNS) с коллегой-министром иностранных дел, я звонил ему, мы говорили, я пояснил. У нас действительно вызывают беспокойство эти изображения, которые мы видим, что там продолжают играть в футбол, хоккей, и такие комментарии, принижающие угрозы, не вызывают доверия", – заявил в четверг министр радиостанции LRT.

Он выразил сожаление в связи с тем, что не всегда можно доверять официальной информации, предоставляемой белорусскими властями.

"Мы понимаем, что официальная реакция Беларуси такая, какая есть, однако у нас также есть право оценивать по тому, как мы это представляем", – сказал Л. Линкявичюс.
"Ситуация вызывает беспокойство, поэтому ужесточаются правила сообщения с Беларусью", – добавил он.

В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что соседнее государство может превратиться в неконтролируемый очаг инфекции.

Реагируя на слова главы литовского правительства, представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в четверг заявил, что утверждения такого рода должны основываться на доказательствах и проверенной информации, а не на догадках и слухах.

На интернет-сайте белорусского Министерства здравоохранения говорится, что на коронавирус в стране проверено более 32 тыс. человек, от него лечатся 157 человек, два человека умерли.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, граница, МИД, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Белоруссия
статья прочитана 196 раз
добавлена сегодня, 2 апреля, 19:30

Комментарии

Анна
2 апреля, 19:49
#
Дело тут в том что Бацька портит общий вид армагедона и вселенского песца. Стадо может заподозрить ,что что то здесь не так.
ответить
esba
2 апреля, 22:13
#
А где пастух дурак, там и собаки дуры."
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка