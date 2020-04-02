В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти 🔊 Воспроизвести © AP Photo/M. Spencer Green



Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства. Как отмечает



В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд. Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства. Как отмечает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal, это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд. Представители компании отметили, что "имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности", вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45%, до $0,39 за акцию.



Газета констатирует, что Whiting Petroleum "стала первой специализирующейся на фрекинге (методе добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ТАСС) компанией значительного размера, которая потерпела крах из-за падения цен на нефть". Издание отмечает, что у многих других американских фирм, работающих в этой сфере, имеются крупные задолженности.



Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта. Страны намереваются в текущем месяце активно наращивать добычу. ТАСС Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, нефть, банкротство, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 526 раз Комментарии