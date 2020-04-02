Скончался еще один пациент из Укмерге, общее число смертельных исходов в Литве – 9 🔊 Воспроизвести



Скончался еще один зараженный коронавирусом человек из литовского города Укмерге, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до девяти.



Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



"У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции COVID-19. Человек умер дома, анализ был сделан посмертно. Он, по нашей первичной информации, не был госпитализирован в больнице этого города, в марте в этой больнице находилась его родственница", – сказала Р. Лингене.



По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.



В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся из города Укмерге. Скончался еще один зараженный коронавирусом человек из литовского города Укмерге, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до девяти.Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене."У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции COVID-19. Человек умер дома, анализ был сделан посмертно. Он, по нашей первичной информации, не был госпитализирован в больнице этого города, в марте в этой больнице находилась его родственница", – сказала Р. Лингене.По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся из города Укмерге. * * *



По данным, полученным в четверг после обеда, в Балтийских странах в целом были подтверждены 1965 случаев нового типа коронавируса, девять смертей были зафиксированы в Литве, одиннадцать – в Эстонии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждены 649 случаев, проведены 15 635 теста, 9 человек скончались.



Латвия: подтверждены 458 случаев, проведено 16 834 теста.



Эстония: подтверждено 858 случаев, проведено 15 725 тестов, скончались 11 человек.



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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в четверг предупредил жителей о мошенниках в интернете, предлагающих лекарства от коронавируса.



Он подчеркнул, что пока никакие международные организации не подтвердили никаких лекарств, подходящих для лечения коронавирусной инфекции, поэтому жители должны оставаться бдительными.



"Население должно быть бдительным и не покупать лекарств, которые, как заявляют, подходят для лечения вирусов. Поймите, что даже если и предлагают, даже если и теоретически было бы создано какое-то лекарство, и оно не является какой-то пищевой добавкой, то человек сам, без назначения, рекомендации медиков, не может решать употреблять ли такой лекарство, нужно ли оно ему", – завил А. Верига на пресс-конференции.



"Давайте не будет поддаваться возможным случаям мошенничества, давайте будет бдительными. Если какие-то лекарства появятся, они появятся в системе здравоохранения, а не в интернет-магазинах", – призвал А. Верига. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии