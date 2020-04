«Главный по ужасам» телеканал «НСТ» ошибся, называя главные ужасы 2020 года

16 января 2020 года портал digitalrussia.tv опубликовал большой анонс под названием



«Главный по ужасам» телеканал «НСТ» назвал самые ожидаемые хорроры 2020 года



Сегодня, уже в апреле 2020 года, интересно посмотреть на список того, что должно было бы нас больше всего напугать в текущем году.







Популярность хорроров в России вновь на подъёме. После продолжавшегося три года подряд снижения сборов в этой жанровой нише, в 2019 году в российский прокат вышло 43 фильма ужасов, которые заработали 8% всей кинокассы, или 4,6 млрд рублей — это рекорд за пятилетку: в 2015 году ужасы собрали в России 4,08 млрд рублей, в 2016 — 4,3 млрд, в 2017 — 4,1 млрд , а в 2018 — 3,5 млрд.



На 2020 год запланирован выход сразу 46 хорроров. Телеканал «Настоящее Страшное Телевидение», по данным Института современных медиа (MOMRI) являющийся самым популярным хоррор-телеканалом в стране, выбрал из них 16, которые вы точно не должны пропустить. Среди них и новинки, и продолжения уже давно полюбившихся картин. Сегодня, уже в апреле 2020 года, интересно посмотреть на список того, что должно было бы нас больше всего напугать в текущем году.

Гретель и Гензель/ Gretel and Hansel



30 января







Всем любителям фильмов ужасов не терпится увидеть новую версию сказки Братьев Гримм о приключениях брата и сестры в Очарованном лесу в прочтении актёра и режиссёра Оза Перкинса. Сын легендарного Энтони Перкинса (Норман Бэйтс из «Психо»), Оз ещё ребёнком дебютировал у великого Хичкока, сыграв того самого «психо» в детстве. 5 лет назад из актёров Оз вдруг переквалифицировался в сценаристы и режиссёры ужасов, и его хорроры удивили Голливуд: после фильмов «Февраль» и «Я маленькая прелесть, живущая в доме» Оз считается одним из самых актуальных авторов в жанре. По сюжету, Гретель и Гензель отправляются в страшный лес в поисках пропитания, не представляя, каким кошмаром обернётся эта прогулка. Они попадут в плен к ужасной ведьме — истинному злу во плоти, и чтобы вырваться из дьявольской ловушки, героям придется пройти все круги ада. После просмотра интригующего трейлера не остается никаких сомнений — фильм будет намного страшнее оригинала и позволит открыть новые грани знакомой истории.



В российский кинопрокат «Гретель и Гензель» выйдет в рамках проекта «НСТ | Премьера», и в телевизионном эфире первыми картину увидят именно зрители канала «Настоящее Страшное Телевидение».



Маяк / The Lighthouse



16 января







«Маяк» — пугающий хоррор от режиссёра Роберта Эггерса, снявшего в 2015 году успешную «Ведьму». Фильм произвел настоящий фурор на многих фестивалях, включая Каннский, где он получил приз кинокритиков ФИПРЕССИ, а теперь, наконец, добрался до широкого экрана в России. Картина полностью выполнена в черно-белых тонах и стилизована под классические хорроры прошлого века. Героями картины являются смотрители маяка, которых сыграли Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Их герои окажутся на мрачном безлюдном острове Новой Англии XIX века. ОÑ ‚ жизни в изоляции мужчины медленно сходят с ума, и их соседство превращается в настоящую борьбу за выживание.



Яга. Кошмар тёмного леса



27 февраля







Ещё одна страшная сказка, но уже основанная на русском фольклорном материале. Новый фильм молодого хоррор-мейкера Святослава Подгаевского, который снял почти все заметные русские ужастики последних лет («Невеста»,«Русалка. Озеро мертвых», «Пиковая дама: Чёрный обряд») и очень котируется на зарубежных рынках, где со времён японских «Звонков» ценят аутентичный локальный продукт. В «Яге» главные детские страхи получают новое воплощение и интерпретацию. Баба Яга окажется зловещим древнеславянским демоном, кот орый похищает детей.



Бешеная / Rabid



5 марта







Широко известные среди любителей хорроров Сёстры Соска замахнулись на ремейк одной из самых популярных киноработ великого и ужасного Дэвида Кроненберга. Нас ждет не менее впечатляющее и кровавое зрелище, чем у последнего, но сюжет фильма получил совершенно новый виток. Так, в «Бешеной» начинающий модельер Роуз, попадает в автокатастрофу, и единственный шанс исправить последствия – это лечение стволовыми клетками. Однако после операции всё идёт наперекосяк — девушка становится разносчиком страшной инфекции, которая толкает людей на чудовищные преступления и грозит выкосить весь город.



Тихое место 2 / A Quiet Place: Part II



19 марта







Продолжение одного из лучших фильмов ужасов 2018 года (кассовые сборы «Тихого места» в мире $340 млн, в России — ₽320 млн). Режиссёром вновь выступил Джон Красински, продюсером — Майкл Бэй, а к актрисе Эмили Блант присоединился Киллиан Мёрфи, один их любимых актёров Кристофера Нолана.



Действие снова будет разворачиваться в мире, где люди вынуждены жить в полной тишине, поскольку их преследуют существа, которые реагируют на звук. Семейство Эбботт решает покинуть свой дом, но вскоре понимает, что чудовища — не единственная их проблема на пути к выживанию. На вторую часть создатели фильма возлагают большие надежды, по их мнению, у сиквела есть все шансы не только напугать, но и поразить зрителя.



Человек–невидимка / The Invisible Man



26 марта







Новый хоррор от бренда, известного всем фанатам жанра. Студия Blumhouse Productions — «дом ужасов», который построил Джейсон Блум, продюсер «Астрала», «Паранормального явления», «Сплита», «Прочь», «Уиджи», — да почти всех хоррор-сенсаций последних лет. «Человек-невидимка» от Blumhouse разрабатывает версию помешательства протагониста: «Что если никакого «человека-невидимки» нет, а у вас просто психическое расстройство? Или всё-таки...».



В этой экранизации истории Герберта Уэллса главную роль играе т звезда «Безумцев» и «Рассказа служанки» Элизабет Мосс. Столкнувшись с чередой жутких и смертельно опасных происшествий, её героиня отчаянно пытается доказать, что она не сходит с ума, а её действительно преследует бывший ухажёр: гениальный и властный учёный то ли покончил с собой, оставив ей в наследство миллионы, то ли… стал невидимым и объявил на девушку охоту.



Новые мутанты/ The New Mutants



12 апреля







Фильм привлёк к себе внимание ещё в 2017 году: режиссёр Джош Бун замиксовал хоррор с супергеройским кинокомиксом вселенной «Люди Икс». Однако почти два года 20th Century Fox не решалась выпускать картину в прокат. В чём именно были претензии к фильму, не сообщается, но боссы студии планировали устроить пересъёмки. Поглотившая в 2019 году студию корпорация Disney в проект поверила, пересъёмки отменила и выпустит «Новых мутантов» в их первоначальном виде уже этой весной.



Сюжет построен на истории о пяти подростках-мутантах, которых насильно удерживают в засекреченной спецшколе. Там герои вынуждены сами столкнуться с собственными разрушительными способностями и спасать им придётся для начала не вселенную, а именно самих себя. Это будет напряженная история, которая перевернёт шаблонные представления о супергероях. Главные роли исполнили Мейси Уильямс, известная нам по роли Арьи Старк в «Игре престолов», Аня Тейлор-Джой и Чарли Хиттон.



Спутник



16 апреля







Действие стильного космического хоррора от продюсеров «Притяжения», «Вторжения», «Лета» и «Ученика» разворачивается в 1983 году в Советском Союзе. Вопреки сообщениям ТАСС, орбитальная миссия советского космонавта-героя Владимира Вешнякова прошла нештатно: пережив аварийную посадку, герой Петра Фёдорова привозит на Землю «пассажира». Кардиограмма показывает, что внутри у космонавта бьётся ещё одно сердце, а рентген — что инопланетное существо шевелится и рвётся наружу. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) начинает изучать объект, постепенно осознавая, что испытывает к носителю «спутника» не только профессиональный интерес.



Няня / The Turning



30 апреля







Продюсерский проект Стивена Спилберга, картина по мистической повести «Поворот винта» Генри Джеймса, экранизировавшейся в общей сложности более 10 раз. В отличие от первоисточника, действие картины разворачивается в 90-е. В загадочный особняк прибывает Няня, чтобы присматривать за двумя сиротами. Вскоре она выясняет, что и у старого дома, и у детей есть свои секреты. На главные роли взяли настоящих звёзд — Маккензи Дэвис из «Талли» и «Терминатор: Тёмные судьбы» и Финна Вулфарда из «Оно» и «Очень странных дел» , популярность которого в последнее время растёт бешеными темпами.



Пила / Saw



15 мая







Девятую по счёту часть культовой франшизы фанаты ждут с нетерпением. Последние серии не вызвали большого воодушевления даже у самых преданных поклонников, мировые сборы восьмого фильма застыли на отметке $ 103 млн, что является одним из худших результатов (меньше только у «Пилы 6» — $ 62 млн). Реанимировать франшизу внезапно вызвался комик Крис Рок. Являясь фанатом «Пилы», он предложил сюжет, от которого продюсеры пришли в полный восторг, а снимать фильм согласился Даррен Линн Боусман - человек, стоявший у истоков создания с адистской истории про Джона Крамера/Конструктора. Боусман снял самые кассовые части - вторую, третью и четвёртую. Главные же роли в перезапуске исполнят Крис Рок и Сэмуэль Л.Джексон. Первый сыграет полицейского, расследующего серию жестоких убийств, второй — его отца. Про возвращение Тобина Белла, игравшего Конструктора, ничего не сообщается, но поклонники ожидают его увидеть не меньше, чем куклу на маленьком трёхколёсном велосипеде, сообщающую, что игра началась.



Кэндимен / Candyman



18 июня



Имя Джордана Пила стало известно во всём мире в 2017 году. Тогда его режиссёрский дебют, хоррор «Прочь», стал настоящим хитом во всём мире, номинировался на «Оскар» как лучший фильм, а сам Пил получил золотую статуэтку в категории «Лучший сценарий». В 2019 году и зрители, и критики рукоплескали ему после выхода «Мы» с Лупитой Нионго в главной роли и с нетерпением ожидали анонса следующего проекта. Им стал «Кэндимен», который Пил создаёт как продюсер. Хоррор станет не просто перезагрузкой культового хоррора 1992 года Ð ¾ загадочном маньяке с протезом руки в виде крюка, а неким духовным наследием кошмара 90-х — современной интерпретацией классики, адресованной новому поколению. События будут развиваться в Чикаго, в городе, где все начиналось. Но главное, что Пил сумел привлечь Тони Тодда – культового для поклонников фильмов ужасов актёра, исполнявшего роль Кэндимена в первоисточнике и двух его продолжениях.



Вдова



23 июля







Тенденцию превращать “городские легенды” в фильмы ужасов продолжит «Вдова». Жители некоторых районов Ленинградской области будто бы верят, что каждый встретивший на своём пути Вдову погибнет страшной и мучительной смертью. Создатели фильма, среди которых вновь Святослав Подгаевский, говорят, что отправной точкой для разработки их сюжета послужила реальная поисковая операция в 2017 в лесах на севере Ленинградской области. По сюжету картины, во время учений спасательный отряд получает сообщение о потерявшемся в лесу ребе нке. Отправляясь на поиски, герои сталкиваются со зловещей сущностью.



Злое / Malignant



13 августа



Пожалуй, это самый загадочный фильм ужасов 2020 года. Но при этом один из самых ожидаемых. Ведь снял его гуру современного хоррора – Джеймс Ван, создатель культовых франшиз «Пила» и «Заклятие». Известно, что сюжет фильма будет крутиться вокруг героя, который узнает, что его раковая опухоль – на самом деле паразит загадочного происхождения, благодаря которому мужчина обретает сверхспособности. История немного напоминает «Веном», но, зная талант Вана, можно предположить, что смешного в фильме будет мало, а вот страшногÐ ¾ - предостаточно.



Заклятие 3 / The Conjuring: The Devil Made Me Do It



10 сентября



Новый, уже восьмой по счёту фильм из вселенной «Заклятия», в которую входят не только одноимённые картины, но и ленты серии «Аннабель», а также «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей». Общие сборы всех ужастиков составляют более $1,9 млрд., что делает «Заклятие» одной из самых прибыльных хоррор-франшиз в мире. Картина продолжает историю Эда и Лоррейн Уорренов – парапсихологов и охотников за призраками. Борцы с нечистой силой столкнутся со странным случаем: подозреваемый в убийстве заявляет, что одержим д емоном. Суд такие рассказы едва ли впечатлят, поэтому судьба маньяка окажется всецело в руках главных героев.



Прошлой ночью в Сохо / Last Night in Soho



24 сентября



Британский режиссер Эдгар Райт, автор таких кинохитов как «Малыш на драйве», «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» снял свой первый фильм ужасов. Его действие будет развиваться в Сохо — одном из самых оживлённых и престижных районов Лондона, а центральным персонажем станет девушка-дизайнер, которую сыграла Ани Тейлор-Джой, звезда популярного сериала «Острые козырьки». Волею случая героиня сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей. Это событие будет иметь жуткие последствия… Во всех инте рвью режиссёр признаётся, что при работе над сценарием его вдохновляли две картины: «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Полански. И в его фильме тоже будет стираться грань между фантазией и реальностью.



Хэллоуин убивает / Halloween Kills



15 октября



Когда в 2018 году «Хэллоуин» сумел доказать, что римейк может быть не хуже оригинала, и собрал более чем солидные для жанра хоррор $255 млн, вопрос продолжения отпал сам собой. В итоге режиссёр Дэвид Гордон Грин, ответственный за успех первого фильма, анонсировал сразу два сиквела. «Хэллоуин убивает» выйдет этой осенью, «Хэллоуин заканчивается» — в 2021 году. Джейми Ли Кертис вновь вернётся к роли Лори Строуд, за которой охотится маньяк Майкл Майерс. Надо полагать, что во второй части он с ней точно не расправится, но если в се сиквелы будут вызывать такой же трепет и напряжение, как и первый, то на эти кошки-мышки мы готовы смотреть бесконечно.