В Мали отправились 33 военных Литвы, всех их проверили на коронавирус 🔊 Воспроизвести



В четверг ночью в Мали отправились 33 литовских военных, все они были проверены на коронавирус, сообщило Министерство обороны.



Среди отправившихся – и профессиональные военные, и ополченцы. Они прибудут на смену литовским военным, находившимся в Мали с октября.



Торжественная церемония проводов состоялась ранее – 11 марта.



До отправки в миссию военные были в самоизоляции в течение 14 суток, также, согласно требованиям командования международной операции, у них были взяты анализы на коронавирус.



Ответы всех тестов были отрицательными.



В возглавляемую ООН миссию в Мали Литва может направлять до 50 военных.



Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. В четверг ночью в Мали отправились 33 литовских военных, все они были проверены на коронавирус, сообщило Министерство обороны.Среди отправившихся – и профессиональные военные, и ополченцы. Они прибудут на смену литовским военным, находившимся в Мали с октября.Торжественная церемония проводов состоялась ранее – 11 марта.До отправки в миссию военные были в самоизоляции в течение 14 суток, также, согласно требованиям командования международной операции, у них были взяты анализы на коронавирус.Ответы всех тестов были отрицательными.В возглавляемую ООН миссию в Мали Литва может направлять до 50 военных.Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: литовцы, ООН, Мали, миротворцы, миссии География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии