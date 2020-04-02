Верхушка айсберга: в Литве предупредили о бессимптомном протекании COVID-19 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / IgorVetushko



По словам главы ULAC, зараженных может быть уже несколько тысяч, просто вирус у них не выявлен. Кроме того, после исчезновения симптомов болезни якобы выздоровевший пациент может оставаться заразным, сообщает



По словам Чаплинскаса, подтвержденные случаи являются лишь "верхушкой айсберга", поскольку тесты обычно сдаются теми, у кого проявляются симптомы и есть основания полагать, что они могли заразиться и прибыли из-за границы. По словам главы ULAC, зараженных может быть уже несколько тысяч, просто вирус у них не выявлен. Кроме того, после исчезновения симптомов болезни якобы выздоровевший пациент может оставаться заразным, сообщает Sputnik Литва . Глава литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC) Саулюс Чаплинскас рассказал, что заболевание коронавирусом может протекать бессимптомно. Об этом он написал в Facebook.По словам Чаплинскаса, подтвержденные случаи являются лишь "верхушкой айсберга", поскольку тесты обычно сдаются теми, у кого проявляются симптомы и есть основания полагать, что они могли заразиться и прибыли из-за границы. "Между тем, наука уже установила, что есть много инфицированных, но у которых не проявляются симптомы, он не знают, что инфицированы, чувствуют себя здоровыми, но могут распространять коронавирусную инфекцию", - написал он.



Чаплинскас объяснил, что это приводит к более быстрому распространению инфекции. Кроме того, обследуются пациенты с симптомами, которые очень долго ждут в очереди, что приводит к искажению статистических результатов. Также у людей из-за пандемии возникает сильный стресс и психологические проблемы, которые не дают им сделать тесты.



"Это может привести к неправильным выводам и неправильным решениям. Результаты исследования были положительными у пяти процентов жителей Литвы, вернувшихся из-за границы, находящихся в самоизоляции, отвечающих диагностическим критериям COVID-19. Таким образом, можно предположить, что в Литве уже может быть около 3500 человек или более, которые заражены новым коронавирусом и сами не знают этого", - написал глава профилактического центра.



Чаплинскас привел в пример исследование, опубликованное в журнале Science Magazine. В нем говорится, что на один случая инфекции может приходиться шесть недиагностированных случаев. Если это правда, что в шести из семи случаев диагноз остается невыявленным, это означает, что подавляющее большинство людей, инфицированных COVID-19, будут иметь незначительные симптомы или вообще не иметь их и могут даже не осознавать, что они инфицированы вирусом.



Кроме того, по словам Чаплинскаса, важно подчеркнуть, что распространение коронавирусной инфекции обусловлено людьми, у которых нет выявленных симптомов COVID-19, показывают обзоры. В Китае анализ результатов развития эпидемии в 375 городах показал, что 86 процентов подтвержденных случаев коронавирусной инфекции были бессимптомными или с легкими симптомами. Хотя инфекционность (распространение вируса в окружающей среде) вдвое меньше, чем у людей с симптомами, но на них пришлось большинство 79 процентов всех случаев заражения.



"Напомню, что инкубационный период для COVID-19 составляет от двух до 14 дней, и у половины инфицированных симптомы развиваются к шестому дню, но легкие и бессимптомные случаи коронавирусной инфекции могут оставаться в значительной степени незамеченными и значительно приводить к дальнейшему распространению вируса", - отметил Чаплинскас.



Он также рассказал, что пациенты могут оставаться заразными даже после того, как симптоматика заболевания проходит.



"Ранние китайские исследования показывают, что 15 процентов выздоровевших пациентов будут по-прежнему иметь положительный результат на вирус, даже если они не заразны", - подчеркнул он.



Всего в стране более 640 случаев коронавируса, восемь человек умерли, еще семь выздоровели. Литва с 16 марта объявила двухнедельный карантин. Затем правительство продлило его до 13 апреля.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже почти 750 тысяч человек в 202 странах, свыше 36 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие — статья прочитана 263 раза Комментарии