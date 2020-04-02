Премьер Литвы: запрет на возвращение паромами и самолетами не распространяется на купивших билет 🔊 Воспроизвести



Поскольку с субботы литовское правительство полностью запрещает пассажирское сообщение паромами и самолетами, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в четверг было принято решение разрешить вернуться гражданам, которые приобрели билеты до 1 апреля.



"Сегодня на заседании Комитета по COVID – 19 мы решили сделать последнее исключение для наших граждан, которые хотят вернуться в Литву. Решение такое: смогут вернуться все, кто приобрел билеты на паромы и самолеты до 1 апреля. До принятых вчера решений правительства", – написал в социальной сети "Фейсбук" С. Сквернялис.



По его словам, как и прочих случаях, возвращающихся будут проверять на коронавирус, и для них обязательна самоизоляция на две недели.



С. Сквернялис акцентирует, что последние организованные государством авиарейсы и паромы состоятся "в ближайшие несколько дней" и никаких дополнительных не планируется, "разве что в каком-то совершенно особом случае". Поскольку с субботы литовское правительство полностью запрещает пассажирское сообщение паромами и самолетами, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в четверг было принято решение разрешить вернуться гражданам, которые приобрели билеты до 1 апреля."Сегодня на заседании Комитета по COVID – 19 мы решили сделать последнее исключение для наших граждан, которые хотят вернуться в Литву. Решение такое: смогут вернуться все, кто приобрел билеты на паромы и самолеты до 1 апреля. До принятых вчера решений правительства", – написал в социальной сети "Фейсбук" С. Сквернялис.По его словам, как и прочих случаях, возвращающихся будут проверять на коронавирус, и для них обязательна самоизоляция на две недели.С. Сквернялис акцентирует, что последние организованные государством авиарейсы и паромы состоятся "в ближайшие несколько дней" и никаких дополнительных не планируется, "разве что в каком-то совершенно особом случае". Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами - посылки.



Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.



Как сообщили BNS в Службе охраны госграниицы Литвы, изменения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу, об этом будут информированы соседние государства.



Все ограничения не относятся к дипломатам и их транспорту.



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В литовских больницах находятся 125 инфицированных коронавирусом лиц, более десять из них – в реанимации, сообщил в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"У нас 125 пациентов, которые находятся в стационаре, десять из них в реанимации с кислородом, четверо – в реанимации с искусственной вентиляцией легких", – заявил министр на пресс-конференции.



По его словам, еще 34 пациента подключены к кислороду, но они не находятся в реанимации.



В Литве коронавирус подтвержден у 649 человек, восемь пациентов скончались. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии