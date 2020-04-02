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Международная политика за 1 апреля



Нефть без ОПЕКунства, китайский высокий старт, швейцарский глаз, новый импичмент для Трампа

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Мир пережил первый день без соглашения ОПЕК+, ограничивавшего добычу нефти, и… не рухнул. Цены на баррель продолжили свою пляску вокруг отметки $25, то чуть снижаясь, то вновь приподнимаясь, как это было и в конце марта.

Накануне масла в огонь катастрофических прогнозов подлили власти Норвегии, вспомнившие, что их страна тоже добывает нефть. И оказаться в стороне от предполагаемого выкачивания недр без ограничения в надежде отхватить дополнительные кусочки рынка чёрного золота было бы просто дурным тоном.
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В Китае зарегистрирован неожиданный для зарубежных экспертов бурный рост производственной активности, начавшийся после фактического преодоления страной эпидемии коронавируса.

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Швейцарские власти намерены, воспользовавшись коронавирусной пандемией, получить доступ к смартфонам жителей страны под предлогом обеспечения санитарной безопасности населения.

Как отмечает швейцарский эксперт в сфере информационных и коммуникационных технологий Алессандро Тривилини на страницах портала Swissinfo.ch, “в отсутствие чётких и прозрачных норм применения этого типа контроля благая инициатива заботы о гражданах может обернуться созданием системы тотального надзора за всеми жителями страны”.

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Депутат Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, с подачи которого начиналось расследование, угрожавшее импичментом Дональду Трампу, решил найти повод для повторной попытки отправить действующего президента в отставку.
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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 2 апреля, 14:00

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