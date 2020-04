Telegraph: Столтенберг предупредил Москву, что коронавирус не подорвал боеготовности НАТО 🔊 Воспроизвести Reuters



Несмотря на пандемию COVID-19, НАТО готово ответить на угрозу со стороны любых потенциальных противников, включая Россию. С таким предостережением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, войска блока продолжают защищать свои границы и проводить операции в привычном режиме, передаёт The Daily Telegraph.



Несмотря на пандемию коронавируса, НАТО готово отразить любую угрозу со стороны России. С таким предостережением в адрес Москвы выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет The Daily Telegraph.



Его выступление предваряло грядущую встречу министров иностранных дел НАТО. Они собираются обсудить ответ на коронавирусный кризис, который унёс жизни 30 тыс. человек в Европе. Ожидается, что чиновники выступят с совместным заявлением, чтобы предупредить Россию и «других потенциальных врагов», что альянс остаётся боеспособной структурой.



«Наша оперативная готовность сохраняется, она не была подорвана. Мы продолжаем патрулировать небо и защищать наши границы, и мы продолжаем наши миссии и операции», — заявил Столтенберг. «Угрозы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезают из-за кризиса, вызванного COVID-19», — добавил он.



В последние недели ВВС НАТО несколько раз перехватывали российские военные самолёты. Кроме того, в течение нескольких дней корабли альянса следили за «необычным присутствием» военного флота Москвы в Северном море, утверждает The Daily Telegraph.



По словам генсека, НАТО наблюдает на своих границах «значительную военную активность» российских Вооружённых сил. Он подчеркнул, что альянсу необходимо сохранять своё присутствие не только на суше, но и в воздухе и на воде.



В связи с ограничениями на поездки и собрания, вызванные коронавирусом, встреча министров будет проходить по видеосвязи — впервые за 70 лет существования НАТО. Телеконференция призвана сигнализировать потенциальным противникам, что организация собирается работать в обычном режиме, несмотря на пандемию.



Столтенберг также заявил, что НАТО помогает решать кризис с коронавирусом. Хотя у альянса нет собственного медицинского оборудования, он выступает в качестве форума для союзников, позволяя им запрашивать помощь, и оказывает логистическую поддержку.



