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Суд отклонил жалобу по поводу оценки деятельности Й. Норейки



Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил просьбу проживающего в США активиста обязать Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) изменить историческое заключение о деятельности Йонаса Норейки в годы Второй мировой войны.

"Сформулированное в жалобе заявителя суду требование обязать центр (...) провести расследование, изменить историческое заключение по поводу Й. Норейки (...) удовлетворению не подлежит", - говорится в принятом в среду определении суда.

Коллегия трёх судей аргументировала, что обращение проживающего в США Гранта Гохина "не связано с деятельностью центра, относится к сфере общественного администрирования", поэтому дело должно быть прекращено, а исторические интерпретации не являются важными.
Суд постановил отсудить в пользу ЦИГРЖЛ у заявителя 950 евро судебных расходов.

В оспоренной справке 2015 года говорится, что "в период германской оккупации Й. Норейка не участвовал в операциях по массовому уничтожению евреев в Тельшяйской и Шяуляйском уездах", однако его "удалось втянуть в ведение дел, связанных с изолированием евреев".

В последние годы много дискуссий вызывает мемориальная доска Й. Норейки на здании библиотеки им. Врублевских Академии науки Литвы в центре Вильнюса.

Критики говорят, что эта доска не вяжется с тем, что работавший начальником Шяуляйского уезда Й. Норейка подписывал документы о создании еврейского гетто и разделе еврейского имущества.

Защитники мемориальной доски подчёркивают, что он участвовал в антинацистской деятельности, был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Штуттгоф, также участвовал в деятельности антисоветского подполья.

Офицер был арестован в марте 1946 года, а спустя год был расстрелян оккупационными советскими властями.

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев. В годы нацистской оккупации более 90% их было убито нацистами и их местными пособниками.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: евреи, партизан, Норейка, община, Томас, реакция, доска
География: Литва
статья прочитана 110 раз
добавлена сегодня, 2 апреля, 14:30

Комментарии

Пинхос Фридберг
2 апреля, 14:53
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Странно, что в этой публикации BNS на русском языке отсутствует информация агентства ELTA 2020.04.02 11:04, цитирую
"J. Noreika aktyviai prisidėjo prie Lietuvos žydų gelbėjimo"
Перевод: Норейка принял активное участие в спасении литовских евреев
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