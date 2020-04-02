Минздрав Литвы дал рекомендации по обращению с телами умерших от COVID-19 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Доказательств, что коронавирус передается через тела покойников, нет, однако опасения вызывает то, что вирус остается жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней, сообщает



Между тем нет доказательств, что COVID-19 может передаваться через тела скончавшихся. Предположение об опасности сделано на основании того, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней. Доказательств, что коронавирус передается через тела покойников, нет, однако опасения вызывает то, что вирус остается жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней, сообщает Sputnik Литва . Министерство здравоохранения Литвы обновило рекомендации по обращению с умершими от коронавируса, чтобы избежать возможного распространения инфекции.Между тем нет доказательств, что COVID-19 может передаваться через тела скончавшихся. Предположение об опасности сделано на основании того, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней. В измененных рекомендациях сказано, что после смерти покойного нужно поместить в непроницаемый полиэтиленовый пакет для перевозки в морг или похоронную службу. Тем, кто работал с телом, следует снять и утилизировать все средства индивидуальной защиты. Они считаются загрязненными медицинскими отходами.



Что касается дезинфекции места смерти, то для загрязненных поверхностей должны быть использованы средства, которые воздействуют на вирусы. Персонал, занимающийся уборкой и переработкой отходов, должен надевать медицинские маски, перчатки, защитные очки и халаты.



Вскрывать тела умерших от коронавируса строго не рекомендуется. Если это неизбежно, то работники должны быть одеты в одноразовый водонепроницаемый халат с длинными рукавами, респиратор FFP2 или FFP3, защитную маску или очки, перчатки, защищающие от порезов, или две нестерильные перчатки, защитную обувь.



На похоронах на входе и выходе из похоронного зала должно находиться дезинфицирующее средство для рук.



В Литве зафиксировано почти 650 случаев коронавируса. Восемь человек скончались от инфекции, а семь пациентов выздоровели.



Режим карантина в республике продлен до 13 апреля.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии