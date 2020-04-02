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Минздрав Литвы дал рекомендации по обращению с телами умерших от COVID-19

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Доказательств, что коронавирус передается через тела покойников, нет, однако опасения вызывает то, что вирус остается жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней, сообщает Sputnik Литва. Министерство здравоохранения Литвы обновило рекомендации по обращению с умершими от коронавируса, чтобы избежать возможного распространения инфекции.

Между тем нет доказательств, что COVID-19 может передаваться через тела скончавшихся. Предположение об опасности сделано на основании того, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней.
В измененных рекомендациях сказано, что после смерти покойного нужно поместить в непроницаемый полиэтиленовый пакет для перевозки в морг или похоронную службу. Тем, кто работал с телом, следует снять и утилизировать все средства индивидуальной защиты. Они считаются загрязненными медицинскими отходами.

Что касается дезинфекции места смерти, то для загрязненных поверхностей должны быть использованы средства, которые воздействуют на вирусы. Персонал, занимающийся уборкой и переработкой отходов, должен надевать медицинские маски, перчатки, защитные очки и халаты.

Вскрывать тела умерших от коронавируса строго не рекомендуется. Если это неизбежно, то работники должны быть одеты в одноразовый водонепроницаемый халат с длинными рукавами, респиратор FFP2 или FFP3, защитную маску или очки, перчатки, защищающие от порезов, или две нестерильные перчатки, защитную обувь.

На похоронах на входе и выходе из похоронного зала должно находиться дезинфицирующее средство для рук.

В Литве зафиксировано почти 650 случаев коронавируса. Восемь человек скончались от инфекции, а семь пациентов выздоровели.

Режим карантина в республике продлен до 13 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 апреля, 12:30

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