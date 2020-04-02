Минздрав Литвы дал рекомендации по обращению с телами умерших от COVID-19

Доказательств, что коронавирус передается через тела покойников, нет, однако опасения вызывает то, что вирус остается жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней, сообщает Sputnik Литва. Министерство здравоохранения Литвы обновило рекомендации по обращению с умершими от коронавируса, чтобы избежать возможного распространения инфекции.
Между тем нет доказательств, что COVID-19 может передаваться через тела скончавшихся. Предположение об опасности сделано на основании того, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхности в течение нескольких дней.
В измененных рекомендациях сказано, что после смерти покойного нужно поместить в непроницаемый полиэтиленовый пакет для перевозки в морг или похоронную службу. Тем, кто работал с телом, следует снять и утилизировать все средства индивидуальной защиты. Они считаются загрязненными медицинскими отходами.
Что касается дезинфекции места смерти, то для загрязненных поверхностей должны быть использованы средства, которые воздействуют на вирусы. Персонал, занимающийся уборкой и переработкой отходов, должен надевать медицинские маски, перчатки, защитные очки и халаты.
Вскрывать тела умерших от коронавируса строго не рекомендуется. Если это неизбежно, то работники должны быть одеты в одноразовый водонепроницаемый халат с длинными рукавами, респиратор FFP2 или FFP3, защитную маску или очки, перчатки, защищающие от порезов, или две нестерильные перчатки, защитную обувь.
На похоронах на входе и выходе из похоронного зала должно находиться дезинфицирующее средство для рук.
В Литве зафиксировано почти 650 случаев коронавируса. Восемь человек скончались от инфекции, а семь пациентов выздоровели.
Режим карантина в республике продлен до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались.
Что касается дезинфекции места смерти, то для загрязненных поверхностей должны быть использованы средства, которые воздействуют на вирусы. Персонал, занимающийся уборкой и переработкой отходов, должен надевать медицинские маски, перчатки, защитные очки и халаты.
Вскрывать тела умерших от коронавируса строго не рекомендуется. Если это неизбежно, то работники должны быть одеты в одноразовый водонепроницаемый халат с длинными рукавами, респиратор FFP2 или FFP3, защитную маску или очки, перчатки, защищающие от порезов, или две нестерильные перчатки, защитную обувь.
На похоронах на входе и выходе из похоронного зала должно находиться дезинфицирующее средство для рук.
В Литве зафиксировано почти 650 случаев коронавируса. Восемь человек скончались от инфекции, а семь пациентов выздоровели.
Режим карантина в республике продлен до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались.