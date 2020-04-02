Белоруссия в апреле планирует купить у России нефть по четыре доллара 🔊 Воспроизвести



Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас.



"Беларусь рассчитывает получить (в апреле – ред.) 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - приводит



Как заметил Румас, "жесткая и последовательная установка" белорусского президента Александра Лукашенко о "покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством". "Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около 4 долларов за баррель", - сказал глава правительства. Румас ожидает, что 2 апреля госконцерн "Белнефтехим" завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в республику в апреле. Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас."Беларусь рассчитывает получить (в апреле – ред.) 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - приводит РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь слова премьера.Как заметил Румас, "жесткая и последовательная установка" белорусского президента Александра Лукашенко о "покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством". "Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около 4 долларов за баррель", - сказал глава правительства. Румас ожидает, что 2 апреля госконцерн "Белнефтехим" завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в республику в апреле. Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий, в частности, по вопросу уплаты премии поставщикам. С учетом этого Минск диверсифицирует поставки нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. С начала 2020 года Белоруссия, в том числе, закупала нефть через трейдеров с транспортировкой через порты в Одессе и Клайпеде. Из портов на НПЗ республики нефть доставлялась по трубопроводу Одесса-Броды и по железной дороге.



В марте состоялся телефонный разговор глав правительств РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса, премьеры обсуждали вопрос возобновления поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ. По сообщению российского кабмина, собеседники отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, причем эти договоренности "учитывают взаимные интересы" и позволят обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объёме.



Немногим позднее Румас заявил, что Минск будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты. На прошлой неделе Минфин Белоруссии сообщил, что приступил к выработке с российскими коллегами механизма таких межбюджетных расчетов.



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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.



Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.



«Котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА в понедельник была равна -1007 рублей/т (fip Нижневартовск), а во вторник -1200 рублей/т (fip Нижневартовск)»,



— информирует агентство.



Отмечается, что таким образом расходы на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и некоторые другие затраты были выше, чем средняя стоимость Urals в последние два дня месяца. РИА Новости Категории: экономика Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 89 раз Комментарии