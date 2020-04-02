Средняя почасовая зарплата в ЕС варьируется от 6 евро в Болгарии до 44, 7 евро в Дании 🔊 Воспроизвести



Затраты на почасовую оплату труда в еврозоне в 2019 году выросли на 2,5% по сравнению с 2018 годом, свидетельствуют данные Евростата, передает



В зоне евро наибольшее увеличение было зафиксировано в Словакии (7,8%), Эстонии (7,7%) и Латвии (7,4%). Часовая стоимость рабочей силы увеличилась меньше всего на Мальте (1%) и в Финляндии (1,4%).



Наибольший рост почасовой оплаты труда, выраженный в национальной валюте, наблюдался в Румынии (13,1%) и Болгарии (11,7%). Меньше всего показатель вырос в Дании (1,9%) и Швеции (2,2%).



В прошлом году средняя почасовая заработная плата (за вычетом сельскохозяйственного и государственного секторов) составляла 27,7 евро в ЕС и 31,4 евро в зоне евро.



Почасовая оплата труда варьировалась от 6 до 44,7 евро. Самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (6 евро), Румынии (7,7 евро), Литве (9,4 евро), Венгрии и Латвии (9,9 евро). Самая высокая почасовая зарплаты наблюдалась в Дании (44,7 евро), Люксембурге (41,6 евро), Бельгии (40,5 евро), Франции (36,6 евро), Нидерландах (36,4 евро), Швеции (36,3 евро), Германии (35,6 евро) и Австрии (34,7 евро). Затраты на почасовую оплату труда в еврозоне в 2019 году выросли на 2,5% по сравнению с 2018 годом, свидетельствуют данные Евростата, передает ФИНМАРКЕТ . В 28 странах ЕС затраты на почасовую оплату труда увеличились на 2,9%.В зоне евро наибольшее увеличение было зафиксировано в Словакии (7,8%), Эстонии (7,7%) и Латвии (7,4%). Часовая стоимость рабочей силы увеличилась меньше всего на Мальте (1%) и в Финляндии (1,4%).Наибольший рост почасовой оплаты труда, выраженный в национальной валюте, наблюдался в Румынии (13,1%) и Болгарии (11,7%). Меньше всего показатель вырос в Дании (1,9%) и Швеции (2,2%).В прошлом году средняя почасовая заработная плата (за вычетом сельскохозяйственного и государственного секторов) составляла 27,7 евро в ЕС и 31,4 евро в зоне евро.Почасовая оплата труда варьировалась от 6 до 44,7 евро. Самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (6 евро), Румынии (7,7 евро), Литве (9,4 евро), Венгрии и Латвии (9,9 евро). Самая высокая почасовая зарплаты наблюдалась в Дании (44,7 евро), Люксембурге (41,6 евро), Бельгии (40,5 евро), Франции (36,6 евро), Нидерландах (36,4 евро), Швеции (36,3 евро), Германии (35,6 евро) и Австрии (34,7 евро). finmarket.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: зарплаты, еврозона, Евростат — статья прочитана 207 раз Комментарии