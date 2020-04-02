В Литве установлено 649 случаев коронавирусной инфекции 🔊 Воспроизвести



В четверг утром в Литве было подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав.



По данным на 7 часов, в стране проверено 15 635 проб на коронавирус.



В среду проверено 2444 проб, подтверждено 68 новых случаев.



На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, выздоровели семь человек



* * *



Министры иностранных дел стран НАТО в четверг в режиме видео-конференции обсудят, чем альянс мог бы помочь странам в преодолении коронавирусного кризиса.



Министр ИД Линас Линкявичюс сказал, что блок НАТО мог бы помочь и человеческими ресурсами, и с перевозками грузов.



"Я убежден, что НАТО обязано сейчас предоставлять помощь гражданским ведомствам, я это скажу", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам во вторник. По данным на 7 часов, в стране проверено 15 635 проб на коронавирус.В среду проверено 2444 проб, подтверждено 68 новых случаев.На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, выздоровели семь человек* * *Министры иностранных дел стран НАТО в четверг в режиме видео-конференции обсудят, чем альянс мог бы помочь странам в преодолении коронавирусного кризиса.Министр ИД Линас Линкявичюс сказал, что блок НАТО мог бы помочь и человеческими ресурсами, и с перевозками грузов."Я убежден, что НАТО обязано сейчас предоставлять помощь гражданским ведомствам, я это скажу", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам во вторник.



"Может, вы помните, 15 лет назад Силы быстрого реагирования были единственный раз дислоцированы совсем не для того, для чего были созданы, а в Пакистане после землетрясения", - сказал министр.



"Тогда мы доставляли оборудование для очистки воды, таким был скромный вклад", - добавил он.



По мнению Л. Линкявичюса, странам была бы полезна и логистическая помощь альянса, чтобы быстрее и проще доставлять необходимые грузы.



После резкого роста числа смертей от коронавируса и случаев заболеваемости им Испания на прошлой неделе официально обратилась к НАТО с просьбой о гуманитарной помощи.



Он вспомнил один случай, когда Силы быстрого реагирования НАТО были дислоцированы не по назначению."Может, вы помните, 15 лет назад Силы быстрого реагирования были единственный раз дислоцированы совсем не для того, для чего были созданы, а в Пакистане после землетрясения", - сказал министр."Тогда мы доставляли оборудование для очистки воды, таким был скромный вклад", - добавил он.По мнению Л. Линкявичюса, странам была бы полезна и логистическая помощь альянса, чтобы быстрее и проще доставлять необходимые грузы.После резкого роста числа смертей от коронавируса и случаев заболеваемости им Испания на прошлой неделе официально обратилась к НАТО с просьбой о гуманитарной помощи. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 227 раз Комментарии