The National Interest США : как самая бедная страна в Европе справится с коронавирусом?



Украина переживает серьезные проблемы из-за коронавирусной пандемии: согласно большинству прогнозов, этой стране грозит рецессия, и в лучшем случае ее ожидает сокращение экономики на 5-10 процентов, инфляция и полмиллиона безработных.



Очень скоро коронавирусная инфекция нанесет удар по Украине — самой бедной стране Европы, и эта пандемия вполне способна разрушить планы правительства страны и подорвать ее экономику. Согласно большинству прогнозов, Украине грозит рецессия, и в лучшем случае ее ожидает сокращение экономики на 5-10%, инфляция и полмиллиона безработных.



4 марта в составе правительства, во главе которого стоит политический шоумен Владимир Зеленский, произошли заметные изменения. Рынкам это очень не понравилось. После перестановок доходность украинских евробондов резко подскочила с 3,5% до 7,75% в год. Курс украинской гривны падает, и международный финансовый рынок уже закрыт для Украины. Этой стране нужно почти 10 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, однако пока неясно, согласится ли украинский парламент на требования этого банка. Все совершенно очевидно. Украина приближается к катастрофе. Очень скоро коронавирусная инфекция нанесет удар по Украине — самой бедной стране Европы, и эта пандемия вполне способна разрушить планы правительства страны и подорвать ее экономику. Согласно большинству прогнозов, Украине грозит рецессия, и в лучшем случае ее ожидает сокращение экономики на 5-10%, инфляция и полмиллиона безработных.4 марта в составе правительства, во главе которого стоит политический шоумен Владимир Зеленский, произошли заметные изменения. Рынкам это очень не понравилось. После перестановок доходность украинских евробондов резко подскочила с 3,5% до 7,75% в год. Курс украинской гривны падает, и международный финансовый рынок уже закрыт для Украины. Этой стране нужно почти 10 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, однако пока неясно, согласится ли украинский парламент на требования этого банка. Все совершенно очевидно. Украина приближается к катастрофе.



«Больницы совсем не готовы», — сказал с досадой Андрей Ставницер, сооснователь компании, которая управляет самым крупным портом на Украине.



Ставницер — молодой и честный предприниматель, и сейчас он занимается незавидной работой, к которой он никогда не стремился. Президент Украины поручил ему возглавить усилия по подготовке Одесской области — региона, который граничит с Молдавией и Черным морем, — к наступлению коронавирусного кризиса.



Пока на Украине было официально подтверждено 480 случаев заболевания и 11 смертельных случаев, однако тесты на коронавирус проводятся очень редко, поэтому реальные масштабы проблемы неизвестны.



Более масштабная картина остается такой же мрачной. Сейчас на Украине есть всего 6 тысяч аппаратов ИВЛ на 44 миллиона населения. Для сравнения в Германии с ее численностью населения в 82 миллиона человек уже сейчас есть 25 тысяч аппаратов ИВЛ, и власти страны дополнительно заказали еще 10 тысяч таких аппаратов. Украинская система здравоохранения, мягко говоря, крайне слаба. Там ходит масса жутких слухов о том, что за место в больнице приходится платить взятки, и людям необходимо самостоятельно приобретать одноразовые шприцы.



По словам Ставницера, когда наборы для взятия тестов на COVID-19 прибыли в Одессу, местные власти сражались за них. Он добавил, что ни о какой координации речь не идет, а правила меняются очень быстро.



Эксперты ожидают, что эпидемия COVID-19 разразится на Украине в полную силу через три недели, однако запасы медикаментов и оборудования в больницах уже иссякли. Во многих местах наблюдается катастрофическая нехватка перчаток, масок, аппаратов ИВЛ и кислорода. Кроме того, в стране сейчас очень много пожилых людей, которые подвержены негативному воздействию этого вируса в наибольшей степени.



Министр здравоохранения Илья Йемец откровенно предупредил, что «все пенсионеры умрут», после чего 30 марта украинский парламент снял его с занимаемой должности. Между тем доктор Ульяна Супрун, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения, которая получила медицинское образование в Соединенных Штатах, не согласилась с такими мрачными прогнозами и попыталась всех успокоить.



«Смертность в группе пожилых людей не может быть 100-процентной. В Китае 5% таких людей заболели. В Италии — 8%. В Корее — менее 1%. Поэтому министр очень сильно ошибся», — сказала она в интервью изданию «Украинская правда».



Независимо от споров врачей пандемия нанесет тяжелый удар по Украине, и правительство страны уже закрыло аэропорты и общественный транспорт. Удаленная работа уже стала нормой для тех, у кого есть возможность работать в таком режиме.



Однако у всех этих мер предосторожности есть свои границы. Результаты исследования, недавно проведенного онлайн, показали, что только у 27% украинцев есть достаточно накоплений, чтобы спокойно прожить больше месяца в том случае, если правительство введет жесткие карантинные меры.



Это огромная проблема для Украины. По словам Геннадия Чижикова, главы Торгово-промышленной палаты Украины, из-за коронавируса работы уже лишились 500-700 тысяч украинцев. По его оценкам, в течение нескольких следующих недель эта цифра может вырасти в пять раз.



Ставницер обеспокоен проблемой мошенничества, поскольку сейчас власти и руководители бизнеса пытаются нажиться на столь необходимых товарах. В Харькове, втором по размерам городе на Украине, наборы для тестирования на COVID-19, были заказаны из Китая. Когда наборы прибыли, выяснилось, что они подходят только для тестирования на обычный грипп.



Тем не менее, несмотря на эти очень серьезные проблемы, картину на Украине нельзя назвать совершенно беспросветной.



Отдельные компании предлагают свою помощь, как сказал Энди Хандер (Andy Hunder), президент Американской торговой палаты на Украине.



Внутри Украины тоже можно найти некие решения. Прежде в стране производились аппараты ИВЛ, однако компания, занимавшаяся их выпуском, обанкротилась. Айварас Абромавичюс, глава государственной компании Укроборонпром, сообщил, что им удалось найти незаконченные образцы таких аппаратов и передать их частным компаниям.



Другие компании тоже заявили о своей готовности помочь. Компания Новатор шьет маски и уже пообещала изготовить 100 тысяч масок в течение следующей недели, как сказал Абромавичюс.



Кроме того, на Украине множество талантливых людей. Там было сделано множество научных и инженерных изобретений. Украинцы многое способны сделать своими руками. Если правительство не сумеет обеспечить людей аппаратами ИВЛ и индивидуальными средствами защиты, простые украинцы начнут изготавливать их самостоятельно.



Пока украинцы начали готовиться к худшему, Супрун — врач и бывший министр здравоохранения — призвала соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки, но без паранойи.



Тем, кто хочет чем-нибудь помочь, Супрун рекомендовала сделать пожертвование в неправительственную организацию «Пациенты Украины», у которой совершенно безупречная репутация. Эта организация работает по всей стране, обеспечивая средствами защиты врачей, закупая рентгеновские аппараты и другое столь необходимое сейчас оборудование.



«Эпидемия на Украине только начинается», — совершенно справедливо отметила Супрун. Будем следить за новостями.



