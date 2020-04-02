Al Araby Великобритания : Саудовская Аравия — крупнейший проигравший в нефтяном конфликте 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Гунеев



Эксперты пытаются оценить потери Саудовской Аравии и России в результате обвала цен на нефть. Автор считает, что наследный принц вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем. Нет сомнений, что пострадают обе стороны, но потери Эр-Рияда будут больше, и цену нынешнего конфликта заплатит народ.



Угроза, последовавшая за крахом соглашения ОПЕК+ между Саудовской Аравией и Россией, была не первой в своем роде. Еще 4 ноября 2016 года королевство угрожало снизить цены на нефть, что заставило Москву координировать с ним свою политику, чтобы предотвратить дефицит государственного бюджета, который на 50% зависит от экспорта энергоносителей (нефть и газ). В итоге страны заключили соглашение в формате ОПЕК+, которое соблюдали с момента подписания в конце 2016 года и до начала марта этого года. Угроза, последовавшая за крахом соглашения ОПЕК+ между Саудовской Аравией и Россией, была не первой в своем роде. Еще 4 ноября 2016 года королевство угрожало снизить цены на нефть, что заставило Москву координировать с ним свою политику, чтобы предотвратить дефицит государственного бюджета, который на 50% зависит от экспорта энергоносителей (нефть и газ). В итоге страны заключили соглашение в формате ОПЕК+, которое соблюдали с момента подписания в конце 2016 года и до начала марта этого года.



Вполне вероятно, эти обещания стали одним из главных мотивов для принятия данного соглашения со стороны Москвы. В целом, за некоторыми исключениями, они не были выполнены, вероятно, потому, что Саудовская Аравия не хочет злить своего стратегического союзника — Соединенные Штаты.



Соглашение ОПЕК+ рухнуло в одночасье, когда Россия отклонила предложение еще больше сократить добычу нефти с целью остановить падение цен на фоне снижения спроса и эпидемии коронавируса. Королевство объявило об увеличении своей ежедневной добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки, вслед за чем компания Saudi Aramco сообщила об увеличении производственной мощности до 13 миллионов баррелей в сутки. Это привело к падению цен на нефть ниже 30 долларов за баррель.



В то же время ОАЭ заявили о своей готовности поставлять на рынок нефти четыре миллиона баррелей в сутки, что способствовало еще большему снижению цен на нефть, до рекордного уровня за последние 20 лет.



Разумеется, такие цены на энергоносители оказывают негативное влияние на все страны, экспортирующие черное золото, но чаще всего эксперты пытаются оценить потери Саудовской Аравии и России, как главных участников нынешнего кризиса. Кто из них потеряет больше?



По оценкам специалистов, Россия теряет от 100 до 150 миллионов долларов в сутки при цене 40 долларов за баррель нефти, и ей нужна цена на уровне 50 долларов для сбалансированного государственного бюджета, а также поддержки миллионов неработающих россиян.



Поскольку в настоящее время страна не может заимствовать средства из-за рубежа вследствие американских санкций, вполне вероятно, что она не сможет компенсировать убытки, вызванные снижением цен. Это станет причиной замедления темпов роста экономики с ожидаемых в текущем году 2% до нуля. Может быть, начнется рецессия.



В результате российский рубль рухнул в связи с обвалом местных фондовых рынков. Стоимость валюты приблизилась к уровню кризиса 2014 года и превысила 75 рублей за доллар, а индекс финансового стресса на российском рынке превысил критическую отметку в 2,5 пункта.



Как сообщает журнал Forbes, убытки российских бизнесменов и состоятельных граждан, вызванные резким падением курса рубля и снижением доли российских компаний на мировых рынках, превысили 8,8 миллиарда долларов.



Несмотря на будущие большие потери для российской экономики, она зависит от доходов от продажи энергоносителей лишь на 50% по сравнению с саудовской экономикой, где этот показатель намного больше.



Согласно сводному арабскому отчету, доходы от нефти составляли 92,6% всех государственных доходов в 2000 году. В 2018-м они все еще составляют почти две трети этих доходов, несмотря на значительное снижение цен на нефть с 2014 года.



Чтобы компенсировать сокращение доходов, королевству пришлось ввести больше налогов, в результате чего доля налоговых поступлений в государственный бюджет увеличилась с 4,9% в 2000 году до более 30% в 2018 году.



Королевство зафиксировало бюджетный профицит в размере около 4,4% в 2000 году, который увеличился до более чем 18% в 2005 году, однако позже нормой для бюджета стал дефицит. Он достиг максимума в 2015 году, составив более 103%, а затем снизился до 82,9%, 63,9%, 33,1% в 2016, 2017, 2018 годах, соответственно, после повышения ряда налогов, цен на топливо и государственных сборов за услуги.



Кроме того, на топливо по-прежнему приходится большая часть саудовского экспорта. В 2000 году показатель составлял около 92,1%, а в 2017-м он снизился почти до 80%. Согласно оценкам, снижение цен на нефть обходится Саудовской Аравии в 400 миллионов долларов в день, то есть около 150 миллиардов в год.



Характер саудовской экономики и неспособность государства диверсифицировать свое производство, несмотря на целенаправленные реформы (10 шагов развития в период 1970-2019), привели к тому, что страна не может противостоять истощению природных ресурсов и развить конкурентоспособность на международной арене. Это необходимые инструменты для достижения экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективах, и, следовательно, отсутствие нефтяных доходов означает использование государственных резервов и внешние заимствования.



Валютные активы Саудовской Аравии непрерывно сокращались. Они уменьшились с 737 миллиардов в августе 2014 года до 529 миллиардов в конце 2016 года и 493 миллиардов долларов в апреле 2017 года. В конце 2019 года они увеличились до 503 миллиардов долларов. Общее сокращение активов связано с решением правительства покрыть огромный дефицит бюджета, вызванный падением цен на нефть с 2014 года.



Другими словами, валютные резервы Саудовской Аравии за последние пять лет уменьшились более чем на 30%, хотя цена на нефть в течение этого периода не падала ниже 45 долларов. Если цены опустятся ниже 30 долларов, можно ожидать полное истощение саудовских валютных резервов в течение следующих пяти лет.



Королевство продолжает выпускать облигации с начала 2019 года, лидируя на рынке в Персидском заливе со стоимостью 30,81 миллиарда долларов, или 47% от общей стоимости облигаций стран субрегиона.



Из государственного бюджета Саудовской Аравии также финансируется заработная плата 2,7 миллиона государственных служащих. Запланированные бюджетом расходы являются основным двигателем экономической активности, темпы которой снизились из-за прошлых реформ. Вне всякого сомнения, увеличение дефицита бюджета в результате еще большего падения цен на нефть повлечет за собой суровые меры экономии, а также нагрузку на граждан.



Кристин Смит Диван из Института арабских государств Персидского залива (Вашингтон) сказала: «Весьма ожидаемо наблюдать аресты в королевстве на фоне провала переговоров с Россией».



По ее словам, наследный принц понимает, что экономическая ситуация ухудшится, поэтому он хочет обеспечить стабильность перед новыми вызовами.



Саудовская Аравия — это пример государства-рантье, уязвимого перед лицом внешних потрясений.



Это значит, что снижение цен на нефть повлечёт за собой серьезный экономический кризис в королевстве, главное бремя которого будут вынуждены нести простые саудовцы, так как страна не сможет выполнять внешние обязательства, будь то из-за войны в Йемене или закупок американского оружия в свете усиления вражды с иранским режимом.



Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем. Нет никаких сомнений, что проиграют обе стороны, но потери Саудовской Аравии будут больше и цену нынешнего конфликта заплатит народ. Вряд ли можно будет рассчитывать на поддержку ОАЭ, так как вполне вероятно, они столкнутся с другими проблемами.



На мой взгляд, нормализация отношений с Катаром, ускорение урегулирования в Йемене и изменение политики Саудовской Аравии в пользу стратегических интересов, а не личных прихотей, могут послужить саудовскому гражданину во благо во время кризиса. Смогут ли саудовские власти согласиться с этим и поставить интересы своего народа на первое место?



Автор: Ахмад Закрулла для Al Araby Al Jadeed, Великобритания, перевод Соглашение ОПЕК+ олицетворяло беспрецедентное улучшение отношений между Саудовской Аравией и Россией, кульминацией которого стал первый визит саудовского короля в Россию в октябре 2017 года. В ходе этого визита стороны обсудили огромные контракты на продажу оружия, саудовские инвестиции в российскую экономику и поддержку усилий Москвы в Сирии.Вполне вероятно, эти обещания стали одним из главных мотивов для принятия данного соглашения со стороны Москвы. В целом, за некоторыми исключениями, они не были выполнены, вероятно, потому, что Саудовская Аравия не хочет злить своего стратегического союзника — Соединенные Штаты.Соглашение ОПЕК+ рухнуло в одночасье, когда Россия отклонила предложение еще больше сократить добычу нефти с целью остановить падение цен на фоне снижения спроса и эпидемии коронавируса. Королевство объявило об увеличении своей ежедневной добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки, вслед за чем компания Saudi Aramco сообщила об увеличении производственной мощности до 13 миллионов баррелей в сутки. Это привело к падению цен на нефть ниже 30 долларов за баррель.В то же время ОАЭ заявили о своей готовности поставлять на рынок нефти четыре миллиона баррелей в сутки, что способствовало еще большему снижению цен на нефть, до рекордного уровня за последние 20 лет.Разумеется, такие цены на энергоносители оказывают негативное влияние на все страны, экспортирующие черное золото, но чаще всего эксперты пытаются оценить потери Саудовской Аравии и России, как главных участников нынешнего кризиса. Кто из них потеряет больше?По оценкам специалистов, Россия теряет от 100 до 150 миллионов долларов в сутки при цене 40 долларов за баррель нефти, и ей нужна цена на уровне 50 долларов для сбалансированного государственного бюджета, а также поддержки миллионов неработающих россиян.Поскольку в настоящее время страна не может заимствовать средства из-за рубежа вследствие американских санкций, вполне вероятно, что она не сможет компенсировать убытки, вызванные снижением цен. Это станет причиной замедления темпов роста экономики с ожидаемых в текущем году 2% до нуля. Может быть, начнется рецессия.В результате российский рубль рухнул в связи с обвалом местных фондовых рынков. Стоимость валюты приблизилась к уровню кризиса 2014 года и превысила 75 рублей за доллар, а индекс финансового стресса на российском рынке превысил критическую отметку в 2,5 пункта.Как сообщает журнал Forbes, убытки российских бизнесменов и состоятельных граждан, вызванные резким падением курса рубля и снижением доли российских компаний на мировых рынках, превысили 8,8 миллиарда долларов.Несмотря на будущие большие потери для российской экономики, она зависит от доходов от продажи энергоносителей лишь на 50% по сравнению с саудовской экономикой, где этот показатель намного больше.Согласно сводному арабскому отчету, доходы от нефти составляли 92,6% всех государственных доходов в 2000 году. В 2018-м они все еще составляют почти две трети этих доходов, несмотря на значительное снижение цен на нефть с 2014 года.Чтобы компенсировать сокращение доходов, королевству пришлось ввести больше налогов, в результате чего доля налоговых поступлений в государственный бюджет увеличилась с 4,9% в 2000 году до более 30% в 2018 году.Королевство зафиксировало бюджетный профицит в размере около 4,4% в 2000 году, который увеличился до более чем 18% в 2005 году, однако позже нормой для бюджета стал дефицит. Он достиг максимума в 2015 году, составив более 103%, а затем снизился до 82,9%, 63,9%, 33,1% в 2016, 2017, 2018 годах, соответственно, после повышения ряда налогов, цен на топливо и государственных сборов за услуги.Кроме того, на топливо по-прежнему приходится большая часть саудовского экспорта. В 2000 году показатель составлял около 92,1%, а в 2017-м он снизился почти до 80%. Согласно оценкам, снижение цен на нефть обходится Саудовской Аравии в 400 миллионов долларов в день, то есть около 150 миллиардов в год.Характер саудовской экономики и неспособность государства диверсифицировать свое производство, несмотря на целенаправленные реформы (10 шагов развития в период 1970-2019), привели к тому, что страна не может противостоять истощению природных ресурсов и развить конкурентоспособность на международной арене. Это необходимые инструменты для достижения экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективах, и, следовательно, отсутствие нефтяных доходов означает использование государственных резервов и внешние заимствования.Валютные активы Саудовской Аравии непрерывно сокращались. Они уменьшились с 737 миллиардов в августе 2014 года до 529 миллиардов в конце 2016 года и 493 миллиардов долларов в апреле 2017 года. В конце 2019 года они увеличились до 503 миллиардов долларов. Общее сокращение активов связано с решением правительства покрыть огромный дефицит бюджета, вызванный падением цен на нефть с 2014 года.Другими словами, валютные резервы Саудовской Аравии за последние пять лет уменьшились более чем на 30%, хотя цена на нефть в течение этого периода не падала ниже 45 долларов. Если цены опустятся ниже 30 долларов, можно ожидать полное истощение саудовских валютных резервов в течение следующих пяти лет.Королевство продолжает выпускать облигации с начала 2019 года, лидируя на рынке в Персидском заливе со стоимостью 30,81 миллиарда долларов, или 47% от общей стоимости облигаций стран субрегиона.Из государственного бюджета Саудовской Аравии также финансируется заработная плата 2,7 миллиона государственных служащих. Запланированные бюджетом расходы являются основным двигателем экономической активности, темпы которой снизились из-за прошлых реформ. Вне всякого сомнения, увеличение дефицита бюджета в результате еще большего падения цен на нефть повлечет за собой суровые меры экономии, а также нагрузку на граждан.Кристин Смит Диван из Института арабских государств Персидского залива (Вашингтон) сказала: «Весьма ожидаемо наблюдать аресты в королевстве на фоне провала переговоров с Россией».По ее словам, наследный принц понимает, что экономическая ситуация ухудшится, поэтому он хочет обеспечить стабильность перед новыми вызовами.Саудовская Аравия — это пример государства-рантье, уязвимого перед лицом внешних потрясений.Это значит, что снижение цен на нефть повлечёт за собой серьезный экономический кризис в королевстве, главное бремя которого будут вынуждены нести простые саудовцы, так как страна не сможет выполнять внешние обязательства, будь то из-за войны в Йемене или закупок американского оружия в свете усиления вражды с иранским режимом.Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем. Нет никаких сомнений, что проиграют обе стороны, но потери Саудовской Аравии будут больше и цену нынешнего конфликта заплатит народ. Вряд ли можно будет рассчитывать на поддержку ОАЭ, так как вполне вероятно, они столкнутся с другими проблемами.На мой взгляд, нормализация отношений с Катаром, ускорение урегулирования в Йемене и изменение политики Саудовской Аравии в пользу стратегических интересов, а не личных прихотей, могут послужить саудовскому гражданину во благо во время кризиса. Смогут ли саудовские власти согласиться с этим и поставить интересы своего народа на первое место?Автор: Ахмад Закрулла для Al Araby Al Jadeed, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 214 раз Комментарии