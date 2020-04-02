Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Климентьев



Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает



В частности, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.



Также кабинет министров получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости В частности, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.Также кабинет министров получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Закон разрешает правительству устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика. Документ позволяет изменять сроки исполнения контракта, если возникли не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с распространением коронавируса.



Помимо этого, кабинету министров дается возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.



Кроме того, в законе предусмотрена поддержка туроператоров: вводится новая статья о возможности изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой "закрытой" стране.



Распространение коронавируса



В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку вируса SARS-CoV-2, который распространился почти по всему миру из китайского Уханя. Как сообщили в организации, заразились как минимум 750 тысяч человек, более 36 тысяч пациентов умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших составляет около 860 тысяч человек, 42 354 погибли, 178 тысяч пациентов вылечились.



Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.



По последним данным, в России выявлено 2777 больных (1880 из них — в столице), 24 человека погибли, 190 выздоровели. При этом в последние сутки число заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: правительство, Путин, контроль, ЧС, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 195 раз Комментарии