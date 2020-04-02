Президент Литвы раскритиковал Сейм за невыполненное обещание

Литовский глава государства положительно отметил присоединение к работе штаба специалистов из Вооруженных сил республики, сообщает Sputnik Литва. Президент Литвы Гитанас Науседа оценил изменения в системе управления кризисной ситуацией с коронавирусом и призвал к более быстрому решению возникающих проблем, сообщает пресс-служба президентского дворца.
Литовский лидер посетил утром в среду операционный штаб по чрезвычайным ситуациям.
"Необходимо решить основные проблемы, которые сегодня подчеркиваются как медицинским, так и научным сообществом. Прежде всего, это распространение тестов и других медицинских защитных средств в конкретные лечебные учреждения. Во-вторых, необходимо расширять количество лабораторий, способных проводить исследования, наращивать их потенциал и более эффективно организовывать работу", - сказал президент.
Науседа добавил, что в соответствии с мировыми практиками оперштаб будет работать круглосуточно, что позволит быстрее реагировать на изменяющуюся ситуацию. Он отметил, что присутствие специалистов Вооруженных сил Литвы укрепило потенциал штаба.
"Появился военный порядок - буду ждать результатов", - сказал литовский лидер.
Кроме того, в заседании оперштаба были включены представители муниципалитетов. Они участвуют дистанционно.
Науседа, комментируя ситуацию на Facebook, выразил сожаление Сеймом. По его словам, парламент не выполним обещание, данное медикам. Поскольку парламентарии не смогли договориться, зарплаты медицинскому персоналу пока не повышают.
"Я считаю это политическим фиаско. И мне все равно, виноваты все, потому что решение не принято. Это политиканство в худшем смысле этого слова. Работать медиков обязывает клятва Гиппократа. Работать членов Сейма тоже обязывает клятва, но вчерашнее решение ясно дало понять - они ее не выполнили. Если Сейм не сможет принять решение в ближайшее время, такой законопроект будет представлен президентурой", - написал он.
Всего в Литые зафиксировано более 580 случаев коронавируса, восемь человек умерли, а еще семь выздоровели. С 16 марта в стране объявили двухнедельный карантин. Затем правительство продлило его до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 750 тысяч человек в 202 странах, более 36 тысяч скончались.
"Появился военный порядок - буду ждать результатов", - сказал литовский лидер.
Кроме того, в заседании оперштаба были включены представители муниципалитетов. Они участвуют дистанционно.
Науседа, комментируя ситуацию на Facebook, выразил сожаление Сеймом. По его словам, парламент не выполним обещание, данное медикам. Поскольку парламентарии не смогли договориться, зарплаты медицинскому персоналу пока не повышают.
"Я считаю это политическим фиаско. И мне все равно, виноваты все, потому что решение не принято. Это политиканство в худшем смысле этого слова. Работать медиков обязывает клятва Гиппократа. Работать членов Сейма тоже обязывает клятва, но вчерашнее решение ясно дало понять - они ее не выполнили. Если Сейм не сможет принять решение в ближайшее время, такой законопроект будет представлен президентурой", - написал он.
Всего в Литые зафиксировано более 580 случаев коронавируса, восемь человек умерли, а еще семь выздоровели. С 16 марта в стране объявили двухнедельный карантин. Затем правительство продлило его до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 750 тысяч человек в 202 странах, более 36 тысяч скончались.