Президент Литвы раскритиковал Сейм за невыполненное обещание 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



Литовский глава государства положительно отметил присоединение к работе штаба специалистов из Вооруженных сил республики, сообщает



Литовский лидер посетил утром в среду операционный штаб по чрезвычайным ситуациям.



"Необходимо решить основные проблемы, которые сегодня подчеркиваются как медицинским, так и научным сообществом. Прежде всего, это распространение тестов и других медицинских защитных средств в конкретные лечебные учреждения. Во-вторых, необходимо расширять количество лабораторий, способных проводить исследования, наращивать их потенциал и более эффективно организовывать работу", - сказал президент. Литовский глава государства положительно отметил присоединение к работе штаба специалистов из Вооруженных сил республики, сообщает Sputnik Литва . Президент Литвы Гитанас Науседа оценил изменения в системе управления кризисной ситуацией с коронавирусом и призвал к более быстрому решению возникающих проблем, сообщает пресс-служба президентского дворца.Литовский лидер посетил утром в среду операционный штаб по чрезвычайным ситуациям."Необходимо решить основные проблемы, которые сегодня подчеркиваются как медицинским, так и научным сообществом. Прежде всего, это распространение тестов и других медицинских защитных средств в конкретные лечебные учреждения. Во-вторых, необходимо расширять количество лабораторий, способных проводить исследования, наращивать их потенциал и более эффективно организовывать работу", - сказал президент.



© PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



"Появился военный порядок - буду ждать результатов", - сказал литовский лидер.



Кроме того, в заседании оперштаба были включены представители муниципалитетов. Они участвуют дистанционно.



Науседа, комментируя ситуацию на



"Я считаю это политическим фиаско. И мне все равно, виноваты все, потому что решение не принято. Это политиканство в худшем смысле этого слова. Работать медиков обязывает клятва Гиппократа. Работать членов Сейма тоже обязывает клятва, но вчерашнее решение ясно дало понять - они ее не выполнили. Если Сейм не сможет принять решение в ближайшее время, такой законопроект будет представлен президентурой", - написал он.



Всего в Литые зафиксировано более 580 случаев коронавируса, восемь человек умерли, а еще семь выздоровели. С 16 марта в стране объявили двухнедельный карантин. Затем правительство продлило его до 13 апреля.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 750 тысяч человек в 202 странах, более 36 тысяч скончались. Науседа добавил, что в соответствии с мировыми практиками оперштаб будет работать круглосуточно, что позволит быстрее реагировать на изменяющуюся ситуацию. Он отметил, что присутствие специалистов Вооруженных сил Литвы укрепило потенциал штаба."Появился военный порядок - буду ждать результатов", - сказал литовский лидер.Кроме того, в заседании оперштаба были включены представители муниципалитетов. Они участвуют дистанционно.Науседа, комментируя ситуацию на Facebook , выразил сожаление Сеймом. По его словам, парламент не выполним обещание, данное медикам. Поскольку парламентарии не смогли договориться, зарплаты медицинскому персоналу пока не повышают."Я считаю это политическим фиаско. И мне все равно, виноваты все, потому что решение не принято. Это политиканство в худшем смысле этого слова. Работать медиков обязывает клятва Гиппократа. Работать членов Сейма тоже обязывает клятва, но вчерашнее решение ясно дало понять - они ее не выполнили. Если Сейм не сможет принять решение в ближайшее время, такой законопроект будет представлен президентурой", - написал он.Всего в Литые зафиксировано более 580 случаев коронавируса, восемь человек умерли, а еще семь выздоровели. С 16 марта в стране объявили двухнедельный карантин. Затем правительство продлило его до 13 апреля.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 750 тысяч человек в 202 странах, более 36 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, президент, контроль, критика, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии