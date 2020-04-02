Белоруссия припомнила Литве о возвращенных гражданах во время карантина 🔊 Воспроизвести © Sputnik



В белорусском МИД заявили, что рейсы между Минском и Вильнюсом на 80 процентов служат именно для возвращения литовцев, сообщает



"Благодаря сохранению рейсов ОАО "Белавиа" за этот период [с 16 марта] порядка 500 литовцев вернулись на родину, притом без оформления виз. Как сложилась бы их судьба, не будь этой возможности, неизвестно", – заявил он. В белорусском МИД заявили, что рейсы между Минском и Вильнюсом на 80 процентов служат именно для возвращения литовцев, сообщает Sputnik Литва . Белоруссия дает одну из немногих возможностей литовцам вернуться на родину самолетами без оформления виз и готова "всегда по-соседски подставить плечо", однако на этом фоне непонятны слова о недоверии со стороны руководства Литвы, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Благодаря сохранению рейсов ОАО "Белавиа" за этот период [с 16 марта] порядка 500 литовцев вернулись на родину, притом без оформления виз. Как сложилась бы их судьба, не будь этой возможности, неизвестно", – заявил он. Глаз добавил, что сейчас авиасообщение между Белоруссией и Литвой на 80 процентов служит именно для этой цели. По его словам, даже в среду порядка 20 литовцев воспользуются этим маршрутом.



Представитель МИД сказал, что в этой ситуации выглядят непонятными заявления президента Литвы Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, которые говорили о возможном закрытии авиасообщения, поскольку в Белоруссии якобы складывается неблагополучная ситуация с коронавирусом. Глаз отметил, что подобные утверждения "должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах".



"Поэтому мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких "определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются". Если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле", – говорится в сообщении, опубликованном МИД Белоруссии.



Что касается белорусской системы здравоохранения, Глаз заявил, что корректно, когда оценки дают профессионалы, однако со стороны Литвы наблюдаются "традиционные попытки наших соседей подменять собой компетентные международные организации".



"А ведь неоднократные выводы специалистов ВОЗ, в том числе в контексте принимаемых нашей страной мер, не являются секретом. При необходимости мы готовы дополнительно ознакомить с ними литовское руководство", – заявил пресс-секретарь.



В заключение он призвал литовских коллег следовать нескольким принципам: контролю над ситуацией, самообладанием, дальнейшим обеспечением мер по пресечению распространения пандемии, в том числе через эффективное международное взаимодействие.



Ранее Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе, поскольку ситуация в соседней стране намного хуже. Он считает, что президент Александр Лукашенко оценивает ситуацию с определенной бравадой. При этом литовский лидер заявил, что у Вильнюса есть некая информация о распространении коронавируса в Белоруссии.



До этого Линкявичюс говорил о возможном закрытии авиасообщения с Минском, поскольку в соседней стране складывается неблагополучная ситуация из-за коронавируса. Науседа согласился с ним.



Рейсы между Минском и Вильнюсом до сих пор выполняет белорусская компания "Белавиа". Белоруссия – единственная страна в регионе, которая пока не закрыла границы из-за пандемии коронавируса.



В Белоруссии зафиксировано более 150 случаев COVID-19, а также одна смерть от инфекции. В Литве число заболевших превысило 580.



В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин. Затем его продлили до 13 апреля. Кроме того, балтийская республика, как и большинство стран, закрыла свои границы для иностранных граждан.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже свыше 780 тысяч человек в 205 странах, более 37 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Беларусь, граница, МИД, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 286 раз Комментарии