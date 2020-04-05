За виртуальной партой 🔊 Воспроизвести



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



В минувший понедельник Литва вступила в этап очередного испытания: занятия в школах и вузах до окончания карантина стали дистанционными.



Сама жизнь подтолкнула нашу систему образования к этому шагу, поскольку сегодня никто не может точно сказать, когда же закончится наше затворничество.



И вот теперь у нас появилась не только ещё одна возможность посмотреть, как наши власти сдают очередной экзамен творчески настроенной жизни, но и проверить, насколько реальное положение в стране соответствует всем предыдущим статистическим отчётам. Тем самым, где с точностью до одной десятой процента утверждалось, что практически всё население Литвы охвачено интернетом, не говоря уже о том, что нынче в нашей стране трудно найти дом или квартиру, где был бы всего лишь один компьютер. В минувший понедельник Литва вступила в этап очередного испытания: занятия в школах и вузах до окончания карантина стали дистанционными.Сама жизнь подтолкнула нашу систему образования к этому шагу, поскольку сегодня никто не может точно сказать, когда же закончится наше затворничество.И вот теперь у нас появилась не только ещё одна возможность посмотреть, как наши власти сдают очередной экзамен творчески настроенной жизни, но и проверить, насколько реальное положение в стране соответствует всем предыдущим статистическим отчётам. Тем самым, где с точностью до одной десятой процента утверждалось, что практически всё население Литвы охвачено интернетом, не говоря уже о том, что нынче в нашей стране трудно найти дом или квартиру, где был бы всего лишь один компьютер. Правда, за неделю с небольшим до начала дистанционного обучения по всей стране министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс сообщил о том, что социально поддерживаемые семьи, в которых есть школьники, получат бесплатно 35 тысяч компьютеров. Получается, что не все поголовно у нас уже были обес­печены этим предметом первой необходимости? И как эти 35 тысяч за сутки-двое освоят премудрости интернет-обучения? Впрочем, не будем придираться.



Хватает на новом этапе и других моментов, на которые обязательно придётся обратить внимание. Тем более что лежат они на поверхности. Газета «Vakaro žinios» на днях упомянула лишь некоторые из них.



Как, например, будут учиться дети в тех семьях, где компьютеров меньше, чем тех, кому компьютеры нужны для учёбы или удалённой работы? Если они не проходят по графе социально поддерживаемых, то, получается, помощи от государства в данном случае им уже не стоит ждать?



Вряд ли случай, когда в одной семье есть и мама–учительница, и дети школьники, будет в Литве таким уж редким.



Да, сегодня хороший подержанный компьютер, который можно вполне использовать для дистанционной учёбы, можно «с рук» купить, как говорят, и за сотню евро. Но у всех ли есть лишняя сотня евро?



Заодно власти смогли посмотреть, как справляется с нагрузкой система дистанционного обучения (не справилась, рухнула), когда за виртуальные парты уселись сотни тысяч учеников и вышли в интернет в одно и то же время. И как дела в глубинке Литвы?



Впрочем, давайте будем объективны: Министерство просвещения доверило школам решение вопроса, какая именно модель дистанционного обучения будет избрана. Можно полностью все уроки вести виртуально, а можно при помощи интернета только задавать задания да проверять их выполнение.



Можно ещё использовать мобильники.



Интересно, к слову, посмотреть на тех родителей, кто до этого строго ограничивал время пользования всяческими гаджетами для своих отпрысков, уверяя последних, что с мобильниками да планшетами нужно быть как можно меньше, поскольку они вредят здоровью.



Теперь же родители сами должны контролировать учебный процесс в новых условиях, следить, чтобы дети использовали компьютеры исключительно для учёбы.



Впрочем, председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Ниельсен уверена, что качество такого процесса обучения, как бы его ни контролировали и обеспечивали, неизбежно снизится. Она в своём пресс-релизе также перечислила немало лежащих на поверхности проблем, назвав в том числе и то, что больше всего в наших школах педагогов – это женщины в возрасте 50-59 лет, далеко не каждая из которых является компьютерным гуру.



Лидер либералов задаёт много вопросов, оставляя их при этом без ответов. Она только пообещала, что поднимет вопрос качества обучения дистанционным способом на ближайшем заседании парламентского комитета по просвещению, а также общаясь с представителями Министерства просвещения, науки и спорта.



Вот тут с Викторией можно согласиться: стране есть что обсуждать в поисках оптимальных решений. Дмитрий ЗАХАРОВ , «Обзор» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: Альгирдас Монкявичюс, дистанционное обучение Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 117 раз Комментарии