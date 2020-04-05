Клиники высокой температуры 🔊 Воспроизвести Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления







В Вильнюсе на этой неделе начали действовать две клиники высокой температуры. Их появление предусмотрено решением Министерства здравоохранения, обязавшего самоуправления оборудовать временные медицинские учреждения, обслуживающие пациентов с высокой температурой, в том числе и тех, кто, возможно, заболел коронавирусом.



Такие клиники начали действовать рядом с поликлиниками в Лаздинай и в Ново-Вильне. Планируется, что они будут открыты по рабочим дням с 8 до 20 часов. График их работы при необходимости может быть откорректирован в сторону расширения – как по рабочим дням, так и за счёт выходных.



По указанию Минздрава, сюда могут прибыть жители Вильнюса с электронными направлениями от своего семейного врача, с симп­томами инфекции верхних дыхательных путей, с температурой 37,8 градуса и выше. Такие клиники начали действовать рядом с поликлиниками в Лаздинай и в Ново-Вильне. Планируется, что они будут открыты по рабочим дням с 8 до 20 часов. График их работы при необходимости может быть откорректирован в сторону расширения – как по рабочим дням, так и за счёт выходных.По указанию Минздрава, сюда могут прибыть жители Вильнюса с электронными направлениями от своего семейного врача, с симп­томами инфекции верхних дыхательных путей, с температурой 37,8 градуса и выше. «Обзор» Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус, Клиники высокой температуры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 176 раз Комментарии