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Клиники высокой температуры
В Вильнюсе на этой неделе начали действовать две клиники высокой температуры. Их появление предусмотрено решением Министерства здравоохранения, обязавшего самоуправления оборудовать временные медицинские учреждения, обслуживающие пациентов с высокой температурой, в том числе и тех, кто, возможно, заболел коронавирусом.
Такие клиники начали действовать рядом с поликлиниками в Лаздинай и в Ново-Вильне. Планируется, что они будут открыты по рабочим дням с 8 до 20 часов. График их работы при необходимости может быть откорректирован в сторону расширения – как по рабочим дням, так и за счёт выходных.
По указанию Минздрава, сюда могут прибыть жители Вильнюса с электронными направлениями от своего семейного врача, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, с температурой 37,8 градуса и выше.
«Обзор»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус, Клиники высокой температуры
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212
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