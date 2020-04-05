Водителям – облегчение 🔊 Воспроизвести



Министерство внутренних дел Литвы приняло решение, которое позволит не наказывать водителей, не поменявших шипованную резину на летнюю во время карантина. Также принято решение по поводу просроченных водительских удостоверений, сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.



«Мы решили не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю из-за карантина, и дали разумный срок на её замену. Это касается и просроченных водительских удостоверений: если у пожилого человека нет компьютера, его тоже никто не будет штрафовать», – сказала министр.



По словам Тамашунене, министерство также разрешило временно забирать документ не самому владельцу этого документа, а членам его семьи - не нужно даже письменной доверенности.



«Мы приняли внутреннее решение о том, что паспорт, карточку идентификации личности могут забрать близкие и члены семьи, чтобы пожилые люди, которым надо было поменять документ, не ходили в миграционную службу, чтобы было меньше контактов. Это могут сделать молодые люди, у которых есть маска, они быстрее выполнят такую процедуру», – сказала она.



Тамашунене подтвердила, что министерство предлагает правительству полностью отказаться от доставки граждан в Литву на паромах и на самолётах. Сообщивший об этом ранее премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что желающим вернуться домой дали достаточно времени, но допустил, что могут быть индивидуальные исключения. «Мы решили не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю из-за карантина, и дали разумный срок на её замену. Это касается и просроченных водительских удостоверений: если у пожилого человека нет компьютера, его тоже никто не будет штрафовать», – сказала министр.По словам Тамашунене, министерство также разрешило временно забирать документ не самому владельцу этого документа, а членам его семьи - не нужно даже письменной доверенности.«Мы приняли внутреннее решение о том, что паспорт, карточку идентификации личности могут забрать близкие и члены семьи, чтобы пожилые люди, которым надо было поменять документ, не ходили в миграционную службу, чтобы было меньше контактов. Это могут сделать молодые люди, у которых есть маска, они быстрее выполнят такую процедуру», – сказала она.Тамашунене подтвердила, что министерство предлагает правительству полностью отказаться от доставки граждан в Литву на паромах и на самолётах. Сообщивший об этом ранее премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что желающим вернуться домой дали достаточно времени, но допустил, что могут быть индивидуальные исключения. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 104 раза Комментарии