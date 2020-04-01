Главная >> Новости >> общество, в мире, чп и криминал, здоровье >> ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медмасок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медмасок



Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям, сообщает АНТИКОР.

Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан,передает CNN.

По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан.
Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности — медицинский персонал.

«В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели», — сказала Ван Керкхове.

Также она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает.

Напомним, что в украинском Минздраве заявили, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом.
antikor.com.ua
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, рекомендации, ВОЗ, пандемия
статья прочитана 311 раз
добавлена сегодня, 1 апреля, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка