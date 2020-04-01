ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медмасок 🔊 Воспроизвести



Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям, сообщает



Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан,передает



По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.



«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям, сообщает АНТИКОР Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан,передает CNN По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан. Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности — медицинский персонал.



«В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели», — сказала Ван Керкхове.



Также она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает.



Напомним, что в украинском Минздраве заявили, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом. antikor.com.ua Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, рекомендации, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 311 раз Комментарии