Премьер Литвы об оперативных мерах по борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в среду постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.



В постановлении кабмина говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт "в целях защиты жизненно важных" интересов населения.



Премьер Саулюс Сквернялис сказал журналистам после заседания кабмина, что это решение "затрагивает третьи страны, в Евросоюзе никаких ограничений нет".



* * * Правительство Литвы в среду постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.В постановлении кабмина говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт "в целях защиты жизненно важных" интересов населения.Премьер Саулюс Сквернялис сказал журналистам после заседания кабмина, что это решение "затрагивает третьи страны, в Евросоюзе никаких ограничений нет".* * * Саулюс Сквернялис сообщил, что правительство рассматривает возможность понемногу разрешать частичное возобновление деятельности малому бизнесу, который пострадал от карантинных ограничений, введённых с целью замедления распространения коронавируса.



"Мы думаем. Каждый день труден и для этих людей, у который есть этот малый бизнес, и, конечно, услуги нужны и жителям страны, и нашей экономике. Да, это связано с вероятным частичным восстановлением определённых видов деятельности при соблюдении исключительно строгих ограничений и условий", - сказал журналистам премьер в правительстве.



По словам С. Сквернялиса, вероятное возобновление деятельности и условия безопасности в ближайшее время будут обсуждаться с представителями бизнеса.



Конкретные сферы деятельности премьер не указал.



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Во время карантина зарплаты всех медиков должны быть повышены на 15%, а повышение зарплат работающих в очагах коронавируса медиков составит от 50 до 100%, сообщил премьер-министр Литвы.



По его словам, такую модель повышения в среду утвердило правительство. Теперь это должен утвердить парламент.



Он не указал, сколько средств понадобится на повышение зарплат медиков на этот период времени.



"Эти вопросы не связаны с бюджетом, у нас есть достаточный резерв в Фонде обязательного страхования здоровья, если говорить о повышении зарплат, тем более, у нас есть и другие резервы. Сегодня я могу заверить, что финансового вопроса здесь нет", - сказал С. Сквернялис.



Он только подчеркнул, что верхний предел зарплаты - 100% размера месячной зарплаты.



Повышенную зарплату медики должны получить за работу в условиях карантина. Карантин в стране объявлен 16 марта, его окончание в данный момент запланировано на 13 апреля.



Премьер отметил, что медикам заплатят и за уже прошедший с начала карантина период.



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С целью смягчения последствий пандемии COVID-19 для экономики, обеспечения ликвидности действующих в Литве предприятий и поощрения развития бизнеса правительство в среду постановило создать фонд, предназначенный для инвестирования в бизнес, испытывающий трудности из-за COVID-19.



Фонд будет инвестировать в средние и крупные предприятия, которые из-за ситуации с COVID-19 испытывают временные трудности. Инвестиции фонда помогут обеспечить достаточную ликвидность этих предприятий, дополнительное финансирование и преемственность экономической деятельности после завершения кризиса, говорится в сообщении канцелярии правительства.



По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, фонд будет инвестировать в сами предприятия - их акции или долговые ценные бумаги, средства фонда будут использоваться в тех случаях, когда не будет возможности привлечь средства иными путями.



На создание фонда, учредителем которого должно стать подконтрольное Министерству экономики и инноваций предприятие Investiciju ir verslo garantijos (Invega), выделяется 100 млн евро средств госбюджета.



После создания нового фонда кредитование и инвестирование будет осуществляться напрямую, а не через финансовых посредников. Начало деятельности фонда - 15 апреля.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вселяет обеспокоенность, в соседнем государстве может быть неуправляемый очаг заболевания.



"Ситуация в Беларуси определённо вселяет обеспокоенность, что это может быть неуправляемый, неконтролируемый очаг", - сказал глава правительства после заседания кабмина журналистам.



В Вильнюс всё ещё выполняются регулярные полёты белорусской авиакомпанией "Белавиа", по словам премьера, также отдельные люди пользуются возможностью пересечения сухопутной границы между странами.



Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду.



С. Сквернялис сказал, что если со стороны Беларуси не будет "адекватного" ответа на коронавирусный кризис, то будет запрещено пересечение границы даже отдельным людям.



"Эти решения неизбежны, если мы не будем видеть, как государство реально и адекватно реагирует на эту ситуацию", - сказал он.



В среду было сообщено о второй смерти от коронавируса в Беларуси, но Минздрав этой страны не предоставляет информации об общем числе выздоровевших и выписанных из больниц людей, поэтому трудно подсчитать, сколько вообще инфицированных было зарегистрировано с начала вспышки.



Официальное число заражений COVID-19 в Беларуси может превышать 200 сообщил белорусский Минздрав. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии