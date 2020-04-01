Загрузка... Швейцарский эксперт: временные ограничения свобод могут стать постоянными! 🔊 Воспроизвести Алессандро Тривилини (Alessandro Trivilini) предупреждает, что чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом, не должна служить оправданием для долговременного ограничения основных прав и свобод граждан. (Kevin Hagen)



Швейцарские власти хотят получить доступ к смартфонам граждан, чтобы обнаруживать незаконные собрания людей на улицах — разумеется, с благородной целью борьбы с распространением коронавируса, сообщает Швейцарские власти хотят получить доступ к смартфонам граждан, чтобы обнаруживать незаконные собрания людей на улицах — разумеется, с благородной целью борьбы с распространением коронавируса, сообщает SWI . «Однако следует понимать, что без четких и прозрачных правил эта мера может сделать граждан объектом постоянного государственного надзора и контроля». Таково мнение известного швейцарского эксперта в области информационной безопасности и новых информационных и коммуникационных технологий Алессандро Тривилини (Alessandro Trivilini).



Сейчас, напомним, собираться можно группами не более пяти человек. Прекрасная мера с тем, чтобы контролировать соблюдение гражданами предписаний властей? Да! А что если оставить такие возможности за властями на период после кризиса. Ведь так можно усиливать противодействие терроризму и шпионажу. Да и вообще, честному человеку скрывать нечего, правда? По мнению концерна Swisscom данная мера временна и она соблюдает конфиденциальность: все передаваемые данные локализации отдельных телефонов будут анонимными, возможности сделать выводы о личности или о профиле и целях передвижений данной личности сделать будет нельзя.



Это же подчеркнул и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (отвечает за здравоохранение). Швейцария — не единственная страна, которая при помощи мобильной геолокации хочет контролировать передвижения своих граждан. Китай, Южная Корея, Тайвань, Израиль и Италия (Ломбардия) уже приняли похожие меры. Принося в жертву неприкосновенность частной жизни, власти аргументируют, разумеется, резонами охраны общественного здоровья.



«Такого рода меры оправданы в период кризиса, но только тогда и только в том случае, если имеются четкие и ясные правила». Таково мнение Алессандро Тривилини, руководителя НИИ судебно-цифровой экспертизы при «Университете прикладных наук италоязычной Швейцарии» («Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI»).



Алессандро Тривилини занимается компьютерной безопасностью, новыми технологиями и цифровыми исследованиями. (Alessandro Trivilini) swissinfo.ch: Какие инструменты и новые технологии могут быть использованы для контроля за перемещением населения?



Алессандро Тривилини: Есть два подхода. Оба они являются так называемыми «инвазивными» методами, так как они предполагают проникновение в мобильный телефон пользователя, с тем чтобы узнать его физическое местонахождение.



Первый подход предполагает использование «троянов», компьютерных программ, которые могут заразить смартфоны через мобильную сеть. Трояны обходят защиту от вирусов, имеющуюся у каждой операционной системы. Они активируются дистанционно — без ведома владельца — и передают информацию о деятельности, осуществляемой человеком. Киберпреступник или авторитарное правительство может замаскировать троянца под очередное обновление популярных приложений.



Второй подход — триангуляция антенны. Власти уполномочивают провайдера мобильной связи на доступ к оперативной телеметрии телефонов, находящихся в данном районе. С помощью метода триангуляции можно определять местоположение и маршрут передвижения данного телефонного номера.



swissinfo.ch: Швейцарское правительство хочет использовать метод триангуляции антенн с целью контролировать передвижение пользователей, представляя все это в качестве эффективной меры противодействия распространению вируса? Но так ли это?



А.Т.: Если конечной целью является предотвращение массовых сборищ людей, то эта мера бессмысленна. Нынешняя техническая ситуация в Швейцарии не позволяет пока принимать эффективные меры с данной целью, поскольку процессы мониторинга, коммуникации и реагирования еще не полностью переведены в цифровой формат.



С технической точки зрения, идентификация телефонных номеров не является проблемой. Но потом кто-то должен в случае наступления кризиса снять трубку и предупредить полицию, которая может быть сейчас занята чем-то более полезным. А потом ко времени прибытия полиции на место происшествия толпа может уже разойтись сама собой. То есть мониторинг сейчас у нас осуществляется в режиме реального времени, а обмен информацией (и принятие решений) — пока нет.



swissinfo.ch: Некоторые страны уже используют новые технологии для слежки за перемещениями населения. Оправдано ли это в нынешней чрезвычайной ситуации?



А.Т.: Правительства всегда использовали безопасность граждан в качестве аргумента для того, чтобы перешагнуть границу позволенного и уже с законодательной точки зрения отрегулированного. Запуганный гражданин готов принять многое и согласиться со многим.



Утверждение в том смысле, что наблюдение за гражданами ведется исключительно с целью предотвращения распространения вируса, звучит благородно. Все с этим согласны. Но каковы правила контроля за контролёрами? Есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и объяснить, прежде чем принимать решение начинать наблюдение за гражданами.



swissinfo.ch: Какие правила и законодательные нормы должны применяться и действовать при организации кризисного мониторинга личной мобильности населения?



А.Т.: Должен существовать протокол, четко и прозрачно объясняющий, как проводится сбор данных, как составляется отчетность, как происходят трансфер данных и реагирование на них. Какие инструменты используются? Какая информация собирается? На какой срок она и где фиксируется? Кто, за что и когда отвечает? Этот протокол должен быть понятен политикам и, прежде всего, принят и признан самим населением.



swissinfo.ch: А если ничего этого сделано не будет, то что тогда? Каковы риски?



А.Т.: Риск понятен: исключение грозит тогда стать правилом, действующим и после прекращения режима чрезвычайной ситуации. В конце концов, в самом деле, ведь возможно скоро наступит еще одна пандемия, так почему бы тогда не сохранить такую систему мониторинга и на будущее. Соблазн велик!



Существует риск того, что в этом случае возникнет режим постоянного наблюдения за гражданами со стороны правительственных органов. Все всегда клянутся, что этого никогда не случится, но технически это ведь вполне возможно. И тогда не только будет нарушен принцип неприкосновенности частной жизни, но и под угрозой окажется сфера основных демократических прав и свобод граждан.



swissinfo.ch: Как должна была бы действовать Швейцария в этом вопросе?



А.Т.: Швейцария всегда была ориентирована на будущее там и тогда, где и когда речь заходила о новых технологиях. Однако мы не должны допустить, чтобы страна образцовой демократии стала символом «потёмкинской» демократии, в которой все контролируется и мониторится, чтобы мы стали что-то вроде «приукрашенного Китая». Ведь если правил нет, то тогда все дозволено!



Мы должны воспользоваться этой возможностью и подать правильный пример на международном уровне. У нас есть все инструменты и способности, чтобы приступить к решению этой задачи и чтобы решить ее в итоге хорошо и качественно. А ведь это, возможно, послужит нам потом в борьбе и с новой пандемией, и с другими угрозами. Борьба с коронавирусом в Швейцарии дошла, наконец, и до сферы мобильной телефонной связи. Ведущий национальный телекоммуникационный оператор Swisscom уже сейчас в состоянии отмечать и регистрировать возникновение групп людей в общественных местах, пока по официальному поручению федеральных властей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Стоит где-нибудь появиться от 20-ти адресов мобильных телефонов на пространстве в 100 квадратных метров, как властям направляется срочное извещение.Сейчас, напомним, собираться можно группами не более пяти человек. Прекрасная мера с тем, чтобы контролировать соблюдение гражданами предписаний властей? Да! А что если оставить такие возможности за властями на период после кризиса. Ведь так можно усиливать противодействие терроризму и шпионажу. Да и вообще, честному человеку скрывать нечего, правда? По мнению концерна Swisscom данная мера временна и она соблюдает конфиденциальность: все передаваемые данные локализации отдельных телефонов будут анонимными, возможности сделать выводы о личности или о профиле и целях передвижений данной личности сделать будет нельзя.Это же подчеркнул и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (отвечает за здравоохранение). Швейцария — не единственная страна, которая при помощи мобильной геолокации хочет контролировать передвижения своих граждан. Китай, Южная Корея, Тайвань, Израиль и Италия (Ломбардия) уже приняли похожие меры. Принося в жертву неприкосновенность частной жизни, власти аргументируют, разумеется, резонами охраны общественного здоровья.«Такого рода меры оправданы в период кризиса, но только тогда и только в том случае, если имеются четкие и ясные правила». Таково мнение Алессандро Тривилини, руководителя НИИ судебно-цифровой экспертизы при «Университете прикладных наук италоязычной Швейцарии» («Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI»).Какие инструменты и новые технологии могут быть использованы для контроля за перемещением населения?Есть два подхода. Оба они являются так называемыми «инвазивными» методами, так как они предполагают проникновение в мобильный телефон пользователя, с тем чтобы узнать его физическое местонахождение.Первый подход предполагает использование «троянов», компьютерных программ, которые могут заразить смартфоны через мобильную сеть. Трояны обходят защиту от вирусов, имеющуюся у каждой операционной системы. Они активируются дистанционно — без ведома владельца — и передают информацию о деятельности, осуществляемой человеком. Киберпреступник или авторитарное правительство может замаскировать троянца под очередное обновление популярных приложений.Второй подход — триангуляция антенны. Власти уполномочивают провайдера мобильной связи на доступ к оперативной телеметрии телефонов, находящихся в данном районе. С помощью метода триангуляции можно определять местоположение и маршрут передвижения данного телефонного номера.Если конечной целью является предотвращение массовых сборищ людей, то эта мера бессмысленна. Нынешняя техническая ситуация в Швейцарии не позволяет пока принимать эффективные меры с данной целью, поскольку процессы мониторинга, коммуникации и реагирования еще не полностью переведены в цифровой формат.С технической точки зрения, идентификация телефонных номеров не является проблемой. Но потом кто-то должен в случае наступления кризиса снять трубку и предупредить полицию, которая может быть сейчас занята чем-то более полезным. А потом ко времени прибытия полиции на место происшествия толпа может уже разойтись сама собой. То есть мониторинг сейчас у нас осуществляется в режиме реального времени, а обмен информацией (и принятие решений) — пока нет.Правительства всегда использовали безопасность граждан в качестве аргумента для того, чтобы перешагнуть границу позволенного и уже с законодательной точки зрения отрегулированного. Запуганный гражданин готов принять многое и согласиться со многим.Утверждение в том смысле, что наблюдение за гражданами ведется исключительно с целью предотвращения распространения вируса, звучит благородно. Все с этим согласны. Но каковы правила контроля за контролёрами? Есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и объяснить, прежде чем принимать решение начинать наблюдение за гражданами.Должен существовать протокол, четко и прозрачно объясняющий, как проводится сбор данных, как составляется отчетность, как происходят трансфер данных и реагирование на них. Какие инструменты используются? Какая информация собирается? На какой срок она и где фиксируется? Кто, за что и когда отвечает? Этот протокол должен быть понятен политикам и, прежде всего, принят и признан самим населением.Риск понятен: исключение грозит тогда стать правилом, действующим и после прекращения режима чрезвычайной ситуации. В конце концов, в самом деле, ведь возможно скоро наступит еще одна пандемия, так почему бы тогда не сохранить такую систему мониторинга и на будущее. Соблазн велик!Существует риск того, что в этом случае возникнет режим постоянного наблюдения за гражданами со стороны правительственных органов. Все всегда клянутся, что этого никогда не случится, но технически это ведь вполне возможно. И тогда не только будет нарушен принцип неприкосновенности частной жизни, но и под угрозой окажется сфера основных демократических прав и свобод граждан.Швейцария всегда была ориентирована на будущее там и тогда, где и когда речь заходила о новых технологиях. Однако мы не должны допустить, чтобы страна образцовой демократии стала символом «потёмкинской» демократии, в которой все контролируется и мониторится, чтобы мы стали что-то вроде «приукрашенного Китая». Ведь если правил нет, то тогда все дозволено!Мы должны воспользоваться этой возможностью и подать правильный пример на международном уровне. У нас есть все инструменты и способности, чтобы приступить к решению этой задачи и чтобы решить ее в итоге хорошо и качественно. А ведь это, возможно, послужит нам потом в борьбе и с новой пандемией, и с другими угрозами. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: права, контроль, свобода, ограничения, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 630 раз Комментарии