Швейцарский эксперт: временные ограничения свобод могут стать постоянными!

Швейцарские власти хотят получить доступ к смартфонам граждан, чтобы обнаруживать незаконные собрания людей на улицах — разумеется, с благородной целью борьбы с распространением коронавируса, сообщает SWI. «Однако следует понимать, что без четких и прозрачных правил эта мера может сделать граждан объектом постоянного государственного надзора и контроля». Таково мнение известного швейцарского эксперта в области информационной безопасности и новых информационных и коммуникационных технологий Алессандро Тривилини (Alessandro Trivilini).
Борьба с коронавирусом в Швейцарии дошла, наконец, и до сферы мобильной телефонной связи. Ведущий национальный телекоммуникационный оператор Swisscom уже сейчас в состоянии отмечать и регистрировать возникновение групп людей в общественных местах, пока по официальному поручению федеральных властей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Стоит где-нибудь появиться от 20-ти адресов мобильных телефонов на пространстве в 100 квадратных метров, как властям направляется срочное извещение.
Сейчас, напомним, собираться можно группами не более пяти человек. Прекрасная мера с тем, чтобы контролировать соблюдение гражданами предписаний властей? Да! А что если оставить такие возможности за властями на период после кризиса. Ведь так можно усиливать противодействие терроризму и шпионажу. Да и вообще, честному человеку скрывать нечего, правда? По мнению концерна Swisscom данная мера временна и она соблюдает конфиденциальность: все передаваемые данные локализации отдельных телефонов будут анонимными, возможности сделать выводы о личности или о профиле и целях передвижений данной личности сделать будет нельзя.
Это же подчеркнул и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (отвечает за здравоохранение). Швейцария — не единственная страна, которая при помощи мобильной геолокации хочет контролировать передвижения своих граждан. Китай, Южная Корея, Тайвань, Израиль и Италия (Ломбардия) уже приняли похожие меры. Принося в жертву неприкосновенность частной жизни, власти аргументируют, разумеется, резонами охраны общественного здоровья.
«Такого рода меры оправданы в период кризиса, но только тогда и только в том случае, если имеются четкие и ясные правила». Таково мнение Алессандро Тривилини, руководителя НИИ судебно-цифровой экспертизы при «Университете прикладных наук италоязычной Швейцарии» («Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI»).
Алессандро Тривилини: Есть два подхода. Оба они являются так называемыми «инвазивными» методами, так как они предполагают проникновение в мобильный телефон пользователя, с тем чтобы узнать его физическое местонахождение.
Первый подход предполагает использование «троянов», компьютерных программ, которые могут заразить смартфоны через мобильную сеть. Трояны обходят защиту от вирусов, имеющуюся у каждой операционной системы. Они активируются дистанционно — без ведома владельца — и передают информацию о деятельности, осуществляемой человеком. Киберпреступник или авторитарное правительство может замаскировать троянца под очередное обновление популярных приложений.
Второй подход — триангуляция антенны. Власти уполномочивают провайдера мобильной связи на доступ к оперативной телеметрии телефонов, находящихся в данном районе. С помощью метода триангуляции можно определять местоположение и маршрут передвижения данного телефонного номера.
swissinfo.ch: Швейцарское правительство хочет использовать метод триангуляции антенн с целью контролировать передвижение пользователей, представляя все это в качестве эффективной меры противодействия распространению вируса? Но так ли это?
А.Т.: Если конечной целью является предотвращение массовых сборищ людей, то эта мера бессмысленна. Нынешняя техническая ситуация в Швейцарии не позволяет пока принимать эффективные меры с данной целью, поскольку процессы мониторинга, коммуникации и реагирования еще не полностью переведены в цифровой формат.
С технической точки зрения, идентификация телефонных номеров не является проблемой. Но потом кто-то должен в случае наступления кризиса снять трубку и предупредить полицию, которая может быть сейчас занята чем-то более полезным. А потом ко времени прибытия полиции на место происшествия толпа может уже разойтись сама собой. То есть мониторинг сейчас у нас осуществляется в режиме реального времени, а обмен информацией (и принятие решений) — пока нет.
swissinfo.ch: Некоторые страны уже используют новые технологии для слежки за перемещениями населения. Оправдано ли это в нынешней чрезвычайной ситуации?
А.Т.: Правительства всегда использовали безопасность граждан в качестве аргумента для того, чтобы перешагнуть границу позволенного и уже с законодательной точки зрения отрегулированного. Запуганный гражданин готов принять многое и согласиться со многим.
Утверждение в том смысле, что наблюдение за гражданами ведется исключительно с целью предотвращения распространения вируса, звучит благородно. Все с этим согласны. Но каковы правила контроля за контролёрами? Есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и объяснить, прежде чем принимать решение начинать наблюдение за гражданами.
swissinfo.ch: Какие правила и законодательные нормы должны применяться и действовать при организации кризисного мониторинга личной мобильности населения?
А.Т.: Должен существовать протокол, четко и прозрачно объясняющий, как проводится сбор данных, как составляется отчетность, как происходят трансфер данных и реагирование на них. Какие инструменты используются? Какая информация собирается? На какой срок она и где фиксируется? Кто, за что и когда отвечает? Этот протокол должен быть понятен политикам и, прежде всего, принят и признан самим населением.
swissinfo.ch: А если ничего этого сделано не будет, то что тогда? Каковы риски?
А.Т.: Риск понятен: исключение грозит тогда стать правилом, действующим и после прекращения режима чрезвычайной ситуации. В конце концов, в самом деле, ведь возможно скоро наступит еще одна пандемия, так почему бы тогда не сохранить такую систему мониторинга и на будущее. Соблазн велик!
Существует риск того, что в этом случае возникнет режим постоянного наблюдения за гражданами со стороны правительственных органов. Все всегда клянутся, что этого никогда не случится, но технически это ведь вполне возможно. И тогда не только будет нарушен принцип неприкосновенности частной жизни, но и под угрозой окажется сфера основных демократических прав и свобод граждан.
swissinfo.ch: Как должна была бы действовать Швейцария в этом вопросе?
А.Т.: Швейцария всегда была ориентирована на будущее там и тогда, где и когда речь заходила о новых технологиях. Однако мы не должны допустить, чтобы страна образцовой демократии стала символом «потёмкинской» демократии, в которой все контролируется и мониторится, чтобы мы стали что-то вроде «приукрашенного Китая». Ведь если правил нет, то тогда все дозволено!
Мы должны воспользоваться этой возможностью и подать правильный пример на международном уровне. У нас есть все инструменты и способности, чтобы приступить к решению этой задачи и чтобы решить ее в итоге хорошо и качественно. А ведь это, возможно, послужит нам потом в борьбе и с новой пандемией, и с другими угрозами.
Сейчас, напомним, собираться можно группами не более пяти человек. Прекрасная мера с тем, чтобы контролировать соблюдение гражданами предписаний властей? Да! А что если оставить такие возможности за властями на период после кризиса. Ведь так можно усиливать противодействие терроризму и шпионажу. Да и вообще, честному человеку скрывать нечего, правда? По мнению концерна Swisscom данная мера временна и она соблюдает конфиденциальность: все передаваемые данные локализации отдельных телефонов будут анонимными, возможности сделать выводы о личности или о профиле и целях передвижений данной личности сделать будет нельзя.
Это же подчеркнул и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (отвечает за здравоохранение). Швейцария — не единственная страна, которая при помощи мобильной геолокации хочет контролировать передвижения своих граждан. Китай, Южная Корея, Тайвань, Израиль и Италия (Ломбардия) уже приняли похожие меры. Принося в жертву неприкосновенность частной жизни, власти аргументируют, разумеется, резонами охраны общественного здоровья.
«Такого рода меры оправданы в период кризиса, но только тогда и только в том случае, если имеются четкие и ясные правила». Таково мнение Алессандро Тривилини, руководителя НИИ судебно-цифровой экспертизы при «Университете прикладных наук италоязычной Швейцарии» («Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI»).
swissinfo.ch: Какие инструменты и новые технологии могут быть использованы для контроля за перемещением населения?
Алессандро Тривилини: Есть два подхода. Оба они являются так называемыми «инвазивными» методами, так как они предполагают проникновение в мобильный телефон пользователя, с тем чтобы узнать его физическое местонахождение.
Первый подход предполагает использование «троянов», компьютерных программ, которые могут заразить смартфоны через мобильную сеть. Трояны обходят защиту от вирусов, имеющуюся у каждой операционной системы. Они активируются дистанционно — без ведома владельца — и передают информацию о деятельности, осуществляемой человеком. Киберпреступник или авторитарное правительство может замаскировать троянца под очередное обновление популярных приложений.
Второй подход — триангуляция антенны. Власти уполномочивают провайдера мобильной связи на доступ к оперативной телеметрии телефонов, находящихся в данном районе. С помощью метода триангуляции можно определять местоположение и маршрут передвижения данного телефонного номера.
swissinfo.ch: Швейцарское правительство хочет использовать метод триангуляции антенн с целью контролировать передвижение пользователей, представляя все это в качестве эффективной меры противодействия распространению вируса? Но так ли это?
А.Т.: Если конечной целью является предотвращение массовых сборищ людей, то эта мера бессмысленна. Нынешняя техническая ситуация в Швейцарии не позволяет пока принимать эффективные меры с данной целью, поскольку процессы мониторинга, коммуникации и реагирования еще не полностью переведены в цифровой формат.
С технической точки зрения, идентификация телефонных номеров не является проблемой. Но потом кто-то должен в случае наступления кризиса снять трубку и предупредить полицию, которая может быть сейчас занята чем-то более полезным. А потом ко времени прибытия полиции на место происшествия толпа может уже разойтись сама собой. То есть мониторинг сейчас у нас осуществляется в режиме реального времени, а обмен информацией (и принятие решений) — пока нет.
swissinfo.ch: Некоторые страны уже используют новые технологии для слежки за перемещениями населения. Оправдано ли это в нынешней чрезвычайной ситуации?
А.Т.: Правительства всегда использовали безопасность граждан в качестве аргумента для того, чтобы перешагнуть границу позволенного и уже с законодательной точки зрения отрегулированного. Запуганный гражданин готов принять многое и согласиться со многим.
Утверждение в том смысле, что наблюдение за гражданами ведется исключительно с целью предотвращения распространения вируса, звучит благородно. Все с этим согласны. Но каковы правила контроля за контролёрами? Есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и объяснить, прежде чем принимать решение начинать наблюдение за гражданами.
swissinfo.ch: Какие правила и законодательные нормы должны применяться и действовать при организации кризисного мониторинга личной мобильности населения?
А.Т.: Должен существовать протокол, четко и прозрачно объясняющий, как проводится сбор данных, как составляется отчетность, как происходят трансфер данных и реагирование на них. Какие инструменты используются? Какая информация собирается? На какой срок она и где фиксируется? Кто, за что и когда отвечает? Этот протокол должен быть понятен политикам и, прежде всего, принят и признан самим населением.
swissinfo.ch: А если ничего этого сделано не будет, то что тогда? Каковы риски?
А.Т.: Риск понятен: исключение грозит тогда стать правилом, действующим и после прекращения режима чрезвычайной ситуации. В конце концов, в самом деле, ведь возможно скоро наступит еще одна пандемия, так почему бы тогда не сохранить такую систему мониторинга и на будущее. Соблазн велик!
Существует риск того, что в этом случае возникнет режим постоянного наблюдения за гражданами со стороны правительственных органов. Все всегда клянутся, что этого никогда не случится, но технически это ведь вполне возможно. И тогда не только будет нарушен принцип неприкосновенности частной жизни, но и под угрозой окажется сфера основных демократических прав и свобод граждан.
swissinfo.ch: Как должна была бы действовать Швейцария в этом вопросе?
А.Т.: Швейцария всегда была ориентирована на будущее там и тогда, где и когда речь заходила о новых технологиях. Однако мы не должны допустить, чтобы страна образцовой демократии стала символом «потёмкинской» демократии, в которой все контролируется и мониторится, чтобы мы стали что-то вроде «приукрашенного Китая». Ведь если правил нет, то тогда все дозволено!
Мы должны воспользоваться этой возможностью и подать правильный пример на международном уровне. У нас есть все инструменты и способности, чтобы приступить к решению этой задачи и чтобы решить ее в итоге хорошо и качественно. А ведь это, возможно, послужит нам потом в борьбе и с новой пандемией, и с другими угрозами.
Depresijos metu, kaip zinoma. daugeja savizydybiu.
Люди, задумайтесь над этим!