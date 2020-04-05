«Содра»: получайте пенсии на счёт 🔊 Воспроизвести



В марте Фонд социального страхования («Содра») выплатил все пенсии жителям без задержки. Сейчас «Содра» представляет график выплат на апрель и информирует тех, кто получает пенсии на дому.



Получателей пенсии на дому просят по телефону 1883 подать заявку о переводе пенсии на банковский счёт. «Содра» отметила, что в последнее время количество таких заявок выросло. Подобную заявку можно зарегистрировать и по интернету на личной странице пользователя на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Напомним, что пенсию «Содра» может переводить только на счёт, открытый на имя получателя. Если заявка поступила в марте, деньги на счёт переведут в апреле, если в апреле - то только в мае.



Если человек всё же решит принять деньги дома, то его перед получением пенсии призывают надеть защитную маску и перчатки. Получателей пенсии на дому просят по телефону 1883 подать заявку о переводе пенсии на банковский счёт. «Содра» отметила, что в последнее время количество таких заявок выросло. Подобную заявку можно зарегистрировать и по интернету на личной странице пользователя на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Напомним, что пенсию «Содра» может переводить только на счёт, открытый на имя получателя. Если заявка поступила в марте, деньги на счёт переведут в апреле, если в апреле - то только в мае.Если человек всё же решит принять деньги дома, то его перед получением пенсии призывают надеть защитную маску и перчатки. Всех получателей пенсий на дому призывают изменить способ получения денег.



«В марте переводы по всем выплатам «Содра» осуществила своевременно. В апреле деньги тоже будут переводить по установленному графику. Получателей пенсий на дому просим ради их же безопасности подать заявку на перевод средств на банковский счёт», – сказала заместитель директора «Содры» Виолета Латвене.



На данный момент пенсии на дому в Литве получают 200 000 пенсионеров, для которых новый вирус очень опасен. Курьеры и почтальоны, доставляющие пенсии на дом, располагают всеми возможными средствами защиты. Получателей пенсий также просят надевать защитные маски и перчатки, для подписи использовать свою авторучку.



Пенсии за апрель большая часть пенсионеров получит до Пасхи, т.е. до 11 апреля.



Те пенсионеры, которым пенсию назначили после февраля 2012 года, получат пенсии 20–21 апреля.



Пенсии на дом будут приносить с 8 по 26 апреля. Из-за эпидемиологической ситуации некоторым жителям могут принести пенсии на дом не в обычное время, а в другой день. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: пенсии Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 147 раз Комментарии