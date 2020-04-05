Насколько опасны поход в супермаркет и доставка на дом? 🔊 Воспроизвести



Ещё несколько недель назад походы по магазинам были обычным делом, а не редкими вылазками за самым необходимым.



Именно такие выражения - «самое необходимое» и «как можно реже» – используют специалисты, говоря о мерах, которые необходимо принять в разгар эпидемии коронавируса.



Они также рекомендуют по возможности пользоваться службами доставки на дом. Но как это сделать без угрозы для здоровья? И как безопаснее всего сходить в магазин? Каковы риски в магазинах?



Инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает - и в воздух попадают капли, буквально напичканные вирусом. Кто-то может вдохнуть эти капли, пока они ещё в воздухе, или прикоснуться к поверхности, на которую они осели.



Поэтому, выходя в магазин и контактируя с другими людьми, мы каждый раз рискуем. Вот почему пресловутая безопасная дистанция в два метра между людьми так важна, и администрация многих супермаркетов и аптек следит за тем, чтобы это правило соблюдалось. Именно такие выражения - «самое необходимое» и «как можно реже» – используют специалисты, говоря о мерах, которые необходимо принять в разгар эпидемии коронавируса.Они также рекомендуют по возможности пользоваться службами доставки на дом. Но как это сделать без угрозы для здоровья? И как безопаснее всего сходить в магазин? Каковы риски в магазинах?Инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает - и в воздух попадают капли, буквально напичканные вирусом. Кто-то может вдохнуть эти капли, пока они ещё в воздухе, или прикоснуться к поверхности, на которую они осели.Поэтому, выходя в магазин и контактируя с другими людьми, мы каждый раз рискуем. Вот почему пресловутая безопасная дистанция в два метра между людьми так важна, и администрация многих супермаркетов и аптек следит за тем, чтобы это правило соблюдалось. По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд, супермаркеты - идеальное место для передачи вируса. «Множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки в парковочных автоматах и на банковских терминалах, берут, а потом выбрасывают бумажные чеки. Не говоря уже о том, что люди находятся в непосредственной близости друг от друга», - объясняет Блюмфилд.



Есть несколько способов снизить риски:



● мыть руки с мылом в течение 20 секунд или протирать их дезинфицирующими средствами на спиртовой основе до и после похода в магазин;



● помнить, что поверхности могут быть заражены, - не прикасаться к лицу после прикосновения к продуктовой тележке, корзине, упаковкам с едой и витринам;



● использовать бесконтактные способы оплаты.



Какая опасность таится в покупках?



Доказательств того, что вирус передаётся через еду, нет. И, скорее всего, он всё равно погибнет при обработке на высокой температуре.



На сайте британского управления по пищевым стандартам размещены рекомендации о том, при какой температуре нужно готовить те или иные продукты.



Самую большую угрозу, по мнению профессора Блюмфилд, представляют упаковки, которые трогают сотни рук.



Пластиковую и стеклянную тару она рекомендует отложить на 72 часа перед использованием или сразу же протереть её раствором с хлоркой.



«Всё, что продаётся на развес и проходит через руки продавцов, следует тщательно мыть под проточной водой и оставить сохнуть», - говорит учёный.



Насколько безопасна доставка на дом?



Доставка покупок на дом предпочтительнее похода в магазин, так как, по крайней мере, вы избегаете контакта с другими покупателями.



Но риск заражения через упаковку или от курьера сохраняется. Эксперт по пищевой безопасности Лиза Акерли рекомендует прикрепить ко входной двери записку с просьбой к курьеру оставить пакеты под дверью, позвонить и отойти на безопасное расстояние.



А как быть с волонтёрскими группами, которые взяли на себя заботу о немощных и пожилых людях?



Совет такой же: не вступать в контакт с теми, кого вы опекаете, а им - обрабатывать принесённые покупки дезинфекантом, который обезвредит вирус за одну минуту.



«В доставке на дом из магазина не больше факторов риска, чем в визите вашего добровольного помощника», - говорит профессор Алисон Синклер, вирусолог из Университета Сассекса.



Некоторые эксперты также рекомендуют на время пандемии использовать пластиковые пакеты для покупок только один раз.



Как быть с доставкой из ресторанов?



После того как ресторанам пришлось закрыться, многие из них перепрофилировались на торговлю на вынос.



Рестораны с репутацией не позволят себе нарушить стандарты качества и гигиены, поэтому риски для клиентов, заказавших у них еду, минимальны.



Что же касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержимое надо сразу переложить в тарелку, контейнер выбросить и тщательно вымыть руки, советует Салли Блюмфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В сложившихся обстоятельствах лучше заказывать горячую пищу из свежих продуктов, а не холодные блюда или блюда, содержащие сырые ингредиенты.



«Пиццу, например, можно дополнительно подержать пару минут в микроволновке, если вы очень обеспокоены безопасностью еды на вынос», - рекомендует Блюмфилд. bbcrussian.com Категории: здоровье Ключевые слова: продукты Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 168 раз Комментарии